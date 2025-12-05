¿Hasta cuándo continuará la DANA ‘Qori’ afectando el clima del Perú? Esta es la respuesta del Senamhi

La Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) "Qori" mantiene en alerta las regiones andinas del Perú. | Foto: Senamhi. | Foto: Senamhi.

La Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) denominada “Qori” ’ mantiene en alerta a las regiones andinas del Perú al modificar el clima y provocar lluvias, nieve y ráfagas de viento en la sierra central y sur, según confirmaron especialistas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

La entidad había proyectado que el fenómeno finalizaría este viernes 5 de diciembre; sin embargo, las condiciones podrían variar según la evolución de la atmósfera. “Sí, cabe la posibilidad de que se extienda, pero las precipitaciones van a ir disminuyendo”, precisó Erickson Rojas, especialista en meteorología del Senamhi, en diálogo con Exitosa.

Lluvias podrían prolongarse por más días

De acuerdo con el experto, el escenario base mantiene vigente la influencia de la DANA ‘Qori’ —Depresión Aislada en Niveles Altos— entre el 2 y el 5 de diciembre. Este sistema meteorológico ingresó al Perú el martes 2, con un pronóstico de impacto hasta la madrugada del viernes.

No obstante, Rojas advirtió que el evento podría continuar por un periodo mayor al previsto; aunque, de prolongarse, el nivel de las lluvias y sus otros efectos “irán disminuyendo”.

El Senamhi informó anticipadamente que entre el 3 y el 5 de diciembre se registrarían lluvias, nieve, granizo y aguanieve de intensidad ligera a moderada en sectores de la sierra central y sur, particularmente desde Áncash hasta Tacna y Cusco. Las precipitaciones se estiman entre 11 y 20 milímetros diarios, con un pico entre la noche del 4 y la madrugada del 5.

Áreas afectadas

Rojas también detalló que el fenómeno se concentra principalmente en regiones surandinas como Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Arequipa, donde además se prevé un “incremento de viento”.

Las velocidades podrían superar los 30 kilómetros por hora, con ráfagas puntuales próximas a los 45 km/h, según las estimaciones del Senamhi.

El sistema afecta sobre todo a localidades situadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar, donde predominan las granizadas; en cotas más altas, la probabilidad de nieve aumenta.

La DANA ‘Qori’ se aproxima al país desde la franja norte de Chile, según información proporcionada por José Mesia, también especialista del Senamhi. El fenómeno altera patrones meteorológicos no solo en la sierra, sino también en la costa peruana, donde genera un incremento de temperaturas.

¿Qué es la DANA?

DANA significa “Depresión Aislada en Niveles Altos” y corresponde a sistemas cerrados que se comportan como bolsas de aire frío que, al desplazarse sobre océanos o masas continentales, alteran el tiempo local de forma inmediata.

Su manifestación produce lluvias, nevadas y variaciones de temperatura, con impacto directo en la seguridad de rutas y en actividades productivas o recreativas al aire libre, advirtió el Senamhi en sus reportes recientes.

La llegada de la DANA ‘Qori’ presenta características atípicas al combinar potencial de precipitación, viento intenso y aumento de la temperatura en zonas que van desde la sierra central y sur hasta la franja costera, incluida Lima Metropolitana.

