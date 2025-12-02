El incremento del calor en la capital ha generado preocupación entre los ciudadanos, especialmente luego de que circularan reportes no oficiales que advertían temperaturas cercanas a los 30 °C en Lima Metropolitana. Frente a ello, el ingeniero Gustavo Limay, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), aclaró a La República cuál es la situación real y qué se espera para los últimos días de diciembre e inicios del 2026.

Según Limay, el aviso meteorológico vigente del Senamhi sí contempla un incremento de temperaturas, pero este está dirigido principalmente a la sierra y a la costa norte del país. En esta última región (particularmente en zonas de Tumbes) los termómetros han llegado a marcar entre 32 °C y 35 °C, valores que explican la sensación de intenso calor que se vive en esa parte del territorio.

TE RECOMENDAMOS INDIGNANTE: DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDE LIBERACIÓN DE URRESTI | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Temperaturas promedios en Lima Metropolitana y el Callao

En contraste, la costa central, donde se ubica Lima, no ha presentado temperaturas tan elevadas. “Ayer, La Molina alcanzó los 27.2 °C, Jesús María registró 23.8 °C y el Callao llegó a 22.2 °C. En general, Lima Metropolitana se mantiene entre los 22 y 28 °C”, precisó el especialista, quien añadió que estos valores corresponden a un día cálido, pero no extremo. Asimismo, indicó que en la costa sur, especialmente en Ica, se han reportado picos de hasta 34 °C.

Con respecto a los próximos días, Limay adelantó que en Lima Este (San Juan de Lurigancho, Ate, La Molina y El Agustino) las temperaturas se sostendrán entre los 24 °C y 26 °C, con probables picos de 27 °C o 28 °C durante el fin de semana. También explicó que las recientes lloviznas y neblinas se originaron por un incremento de los vientos en la costa y la presencia del anticiclón, lo que generó mayor cobertura nubosa; sin embargo, estas condiciones tenderán a disminuir conforme avance la semana.

¿Lima alcanzaría los 30 °C en diciembre?

Sobre la posibilidad de alcanzar los 30 °C, el meteorólogo fue claro: estos valores son característicos del verano y suelen presentarse entre enero y febrero, meses en los que Lima puede llegar incluso a los 34 °C. No obstante, para finales de diciembre no descarta que la capital alcance entre 30 °C y 31 °C, coincidiendo con la transición hacia la temporada veraniega.

De esta manera, aunque Lima experimentará días más cálidos, los picos de calor extremo aún están asociados al verano que se aproxima.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.