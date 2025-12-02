HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Reportan sismo HOY en el Callao, según IGP
Reportan sismo HOY en el Callao, según IGP     Reportan sismo HOY en el Callao, según IGP     Reportan sismo HOY en el Callao, según IGP     
Sociedad

Senamhi alerta incremento de temperaturas y prevé hasta 30 °C a fin de mes en Lima Metropolitana

Según el Senamhi, se ha detectado un incremento de calor, especialmente en la sierra y costa norte del Perú, donde las temperaturas han alcanzado hasta 35 °C en Tumbes.

Senamhi reporta aumento de temperatura en el mes de diciembre. Foto: La República
Senamhi reporta aumento de temperatura en el mes de diciembre. Foto: La República | La República

El incremento del calor en la capital ha generado preocupación entre los ciudadanos, especialmente luego de que circularan reportes no oficiales que advertían temperaturas cercanas a los 30 °C en Lima Metropolitana. Frente a ello, el ingeniero Gustavo Limay, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), aclaró a La República cuál es la situación real y qué se espera para los últimos días de diciembre e inicios del 2026.

Según Limay, el aviso meteorológico vigente del Senamhi sí contempla un incremento de temperaturas, pero este está dirigido principalmente a la sierra y a la costa norte del país. En esta última región (particularmente en zonas de Tumbes) los termómetros han llegado a marcar entre 32 °C y 35 °C, valores que explican la sensación de intenso calor que se vive en esa parte del territorio.

TE RECOMENDAMOS

INDIGNANTE: DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDE LIBERACIÓN DE URRESTI | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: ¿Regresará el Fenómeno El Niño al Perú en 2026? Esto dice Imarpe y Efen sobre las condiciones del mar y la atmósfera

Temperaturas promedios en Lima Metropolitana y el Callao

En contraste, la costa central, donde se ubica Lima, no ha presentado temperaturas tan elevadas. “Ayer, La Molina alcanzó los 27.2 °C, Jesús María registró 23.8 °C y el Callao llegó a 22.2 °C. En general, Lima Metropolitana se mantiene entre los 22 y 28 °C”, precisó el especialista, quien añadió que estos valores corresponden a un día cálido, pero no extremo. Asimismo, indicó que en la costa sur, especialmente en Ica, se han reportado picos de hasta 34 °C.

Con respecto a los próximos días, Limay adelantó que en Lima Este (San Juan de Lurigancho, Ate, La Molina y El Agustino) las temperaturas se sostendrán entre los 24 °C y 26 °C, con probables picos de 27 °C o 28 °C durante el fin de semana. También explicó que las recientes lloviznas y neblinas se originaron por un incremento de los vientos en la costa y la presencia del anticiclón, lo que generó mayor cobertura nubosa; sin embargo, estas condiciones tenderán a disminuir conforme avance la semana.

¿Lima alcanzaría los 30 °C en diciembre?

Sobre la posibilidad de alcanzar los 30 °C, el meteorólogo fue claro: estos valores son característicos del verano y suelen presentarse entre enero y febrero, meses en los que Lima puede llegar incluso a los 34 °C. No obstante, para finales de diciembre no descarta que la capital alcance entre 30 °C y 31 °C, coincidiendo con la transición hacia la temporada veraniega.

De esta manera, aunque Lima experimentará días más cálidos, los picos de calor extremo aún están asociados al verano que se aproxima.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Néstor García Canclini: “Necesitamos revertir la desdemocratización neoliberal extendida por las ultraderechas”

Néstor García Canclini: “Necesitamos revertir la desdemocratización neoliberal extendida por las ultraderechas”

LEER MÁS
¿Regresará el Fenómeno El Niño al Perú en 2026? Esto dice Imarpe y Efen sobre las condiciones del mar y la atmósfera

¿Regresará el Fenómeno El Niño al Perú en 2026? Esto dice Imarpe y Efen sobre las condiciones del mar y la atmósfera

LEER MÁS
Senamhi emite alerta amarilla en 8 regiones: ráfagas de hasta 38 km/h afectarán Lima y Callao desde este martes

Senamhi emite alerta amarilla en 8 regiones: ráfagas de hasta 38 km/h afectarán Lima y Callao desde este martes

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cierran Mall del Sur temporalmente: Municipalidad de San Juan de Miraflores detectó riesgo por cables expuestos

Cierran Mall del Sur temporalmente: Municipalidad de San Juan de Miraflores detectó riesgo por cables expuestos

LEER MÁS
Beca Permanencia, resultados 2025: link de Pronabec para ver la lista de seleccionados este martes 2 de diciembre

Beca Permanencia, resultados 2025: link de Pronabec para ver la lista de seleccionados este martes 2 de diciembre

LEER MÁS
Fuerte temblor en Bellavista se sintió HOY, 2 de diciembre: ¿cuál fue su magnitud, según IGP?

Fuerte temblor en Bellavista se sintió HOY, 2 de diciembre: ¿cuál fue su magnitud, según IGP?

LEER MÁS
Aumento de sueldo para docentes es oficializado: revisa la escala salarial de la CPM y maestros contratados

Aumento de sueldo para docentes es oficializado: revisa la escala salarial de la CPM y maestros contratados

LEER MÁS
Imágenes revelan los últimos minutos del hincha de Palmeiras fallecido en bus en Barranco

Imágenes revelan los últimos minutos del hincha de Palmeiras fallecido en bus en Barranco

LEER MÁS
Temblor en el Callao: sismo de magnitud 4,6 se sintió también en Lima, según IGP.

Temblor en el Callao: sismo de magnitud 4,6 se sintió también en Lima, según IGP.

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Sociedad

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Temblor HOY, 26 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025