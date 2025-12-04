HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Alerta roja por bajas temperaturas en Lima y otras regiones a pocos días del verano, advierte Senamhi

El aviso estará vigente desde el sábado 6 hasta el lunes 8 de diciembre, con ráfagas de viento de hasta 45 km/h y temperaturas mínimas que podrían alcanzar -10 °C en algunas zonas.

Descenso de temperatura nocturna en Lima y regiones
Descenso de temperatura nocturna en Lima y regiones | Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja para Lima y otras regiones ante un descenso de la temperatura nocturna, que variará de ligera a extrema intensidad hasta inicios de la próxima semana. La institución recomendó a la ciudadanía mantenerse informada sobre las condiciones climáticas y tomar precauciones en las zonas más expuestas.

El aviso N.º 434 estará vigente desde este sábado 6 hasta las 23:59 del lunes 8 de diciembre, especialmente en la sierra, donde se prevén ráfagas de viento de hasta 45 km/h, escasa nubosidad e incremento de la temperatura diurna durante un periodo aproximado de 71 horas.

PUEDES VER: Línea 2 del Metro de Lima y Callao anuncia que operará con normalidad el 6 de diciembre tras reestructuración de mantenimiento

lr.pe

Senamhi: estas regiones serán afectadas por noches extremadamente frías

El Senamhi precisó que varias regiones del país enfrentarán noches especialmente frías en los próximos días. La institución recomendó usar ropa abrigadora al dormir y, en caso de salir, proteger adecuadamente pies, garganta y cabeza para evitar complicaciones por las bajas temperaturas.

A continuación, la lista de regiones más afectadas:

  • Amazonas
  • Áncash
  • Apurímac
  • Arequipa
  • Ayacucho
  • Cajamarca
  • Cusco
  • Huancavelica
  • Huánuco
  • Ica
  • Junín
  • La Libertad
  • Lambayeque
  • Lima
  • Moquegua
  • Pasco
  • Piura
  • Puno
  • San Martín
  • Tacna

PUEDES VER: Costa verde cerrada este 4 y 5 de diciembre por Juegos Bolivarianos: este es el plan de desvío vehicular

lr.pe

Pronóstico del clima durante la alerta roja del Senamhi

El sábado 6 de diciembre, se esperan temperaturas mínimas de alrededor de 2 °C en zonas ubicadas sobre los 2500 m s. n. m. en la sierra norte; -6 °C en localidades por encima de los 3200 m s. n. m. en la sierra centro; y valores cercanos a -10 °C en áreas superiores a los 4000 m s. n. m. en la sierra sur.

El domingo 7 de diciembre, las temperaturas mínimas serían de 4 °C en sectores sobre los 2500 m s. n. m. en la sierra norte; alrededor de -4 °C en localidades por encima de los 3200 m s. n. m. en la sierra centro; y nuevamente cerca de -10 °C en zonas que superan los 4000 m s. n. m. en la sierra sur.

El lunes 8 de diciembre, se prevén temperaturas mínimas de aproximadamente 6 °C en zonas ubicadas por encima de los 2500 m s. n. m. en la sierra norte.

