Miraflores: hombre es encontrado sin vida cerca de Larcomar con múltiples impactos de bala
La víctima, que fue hallada al borde del acantilado en Miraflores, presentaba alrededor de 14 impactos de bala. La policía continúa investigando el caso.
Los hechos de violencia no cesan en la capital. La noche del jueves 4 de diciembre, la Policía fue alertada sobre el hallazgo de un hombre sin vida al borde del acantilado de Miraflores, a pocos metros del centro comercial Larcomar.
Efectivos llegaron de inmediato a la cuadra 7 del Malecón de la Reserva para acordonar la zona e iniciar con las investigaciones que se aún se mantienen en curso.
Hombre fue encontrado sin vida al borde del acantilado en Miraflores
Según información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 9:50 p. m., cerca del centro comercial Larcomar. La víctima, aún no identificada, presentaba alrededor de 14 impactos de bala y se encontraba a pocos metros del barranco.
El general Manuel Lozada, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, indicó que en el pantalón del fallecido se halló una llave que los condujo a un vehículo estacionado cerca del Colegio Médico. Dentro de la unidad se encontraron documentos a nombre de Dennis Jesús Sánchez (28), de nacionalidad venezolana; sin embargo, el oficial precisó que la identidad aun debe ser verificada.
“Se ha producido un homicidio. Se han encontrado documentos que señalan un nombre: Dennis Jesús Sánchez Ramírez, pero no sabemos si ese nombre le corresponde al occiso. Eso será parte de una investigación. (…) En el cuerpo se ha encontrado una llave que dirigía a un vehículo que está acá”, comentó.
Policía investiga las causas del crimen
El general confirmó que se trató de un homicidio y que las autoridades están recopilando evidencias, incluidos testimonios de personas que afirmaron haber escuchado disparos. Asimismo, señaló que los documentos encontrados, la llave hallada y el vehículo forman parte del material que está siendo analizado.
Por el momento, los agentes revisan cámaras de seguridad de la zona con el fin de esclarecer de esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero de los responsables.
