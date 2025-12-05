Agentes policiales hallaron el jueves 4 de diciembre al peruano Alexander Calle Juárez, sin vida en la comunidad de La Enconada, en el municipio de San Juan —provincia Ichilo, en el departamento de Santa Cruz, Bolivia. El connacional había sido secuestrado el último domingo en la misma zona por cinco sujetos encapuchados, armados y portando chalecos similares a los de la fuerza antidrogas, quienes irrumpieron esa mañana en su vivienda, realizando disparos de advertencia frente la familia de la víctima. Lo sacaron a la fuerza y se lo llevaron en una miniván, para luego exigir un rescate millonario —según versiones, entre 200.000 bolivianos (S/97.812) y US$ 300.000— para liberarlo.

Vecinos encontraron su cuerpo en el kilómetro 27 de la Faja Norte, con la cabeza cubierta, vestido con ropa deportiva, y con heridas por proyectil de arma de fuego. A pesar del mal estado, sus familiares lo identificaron por su vestimenta luego de que la Policía muestre fotografías del hallazgo. Las autoridades —incluida la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Yapacaní— investigan el caso, todavía sin reportes oficiales que revelen los autores o móviles del secuestro y asesinato.

Policía investiga posible vínculo con el narcotráfico

Luego de que la esposa del secuestrado denuncie haber recibido una llamada para el rescate, agentes de la Felcc y la Policía provincial iniciaron una búsqueda en diversas comunidades del municipio de San Juan para intentar ubicar a la víctima. Sin embargo, no lograron salvarlo. El cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital de segundo nivel de Yapacaní, donde la familia confirmó la identidad del fallecido.

Las autoridades del país vecino aún no han emitido un informe oficial sobre las causas de la muerte ni sobre posibles responsables. Se espera que, en las próximas horas, la Felcc brinde un reporte preliminar sobre los avances de la investigación. De momento, efectivos continúan dispersos en la zona, donde realizan operativos para identificar y capturar a los autores del crimen.

Cinco delincuentes armados irrumpieron en la casa de la víctima el último domingo. Foto: Difusión.

Aunque Calle no contaba con antecedentes delictivos, la Policía analiza un posible vínculo con personas relacionadas con el narcotráfico, debido a la sofisticación del secuestro. El jefe policial, el coronel Efraín Gutiérrez, comandante de la Policía de Ichilo, sostuvo para un medio boliviano que investigan una posible relación con actividades ilícitas asociadas a la Ley 1008, Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, aunque indicó que esta hipótesis aún no ha sido confirmada.

