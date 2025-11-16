Fueron tras una red criminal y encontraron un arsenal de armas y uniformes policiales

Miembros del escuadrón Los Halcones de la Policía Nacional del Perú que fueron alertados por pobladores sobre el ingreso de una banda criminal a la asociación de vivienda Rosa Ángel, en Puerto Maldonado (Madre de Dios) interceptaron una camioneta, pero al darse a la fuga irrumpieron en una vivienda y se encontraron con mucho más que el vehículo sospechoso que dio origen al operativo.

Encontraron fusiles de guerra, artefactos explosivos, diversas armas, municiones y uniformes policiales referentes a la investigación criminal.

La investigación se originó a través de una denuncia. A las 17:00 horas del viernes, la policía realizó un patrullaje motorizado en las inmediaciones del kilómetro 9 de la vía Interoceánica –cerca a la vía de acceso a la base aérea de la FAP- sector de Rosa Ángel. De pronto, los agentes recibieron información de pobladores sobre el ingreso sospechoso de una camioneta de color rojo, presuntamente vinculada a un hecho delictivo ocurrido horas antes en el kilómetro catorce.

Tras desplegar un operativo de búsqueda, se detectó una camioneta Toyota Hilux de color negro, con lunas polarizadas. Al ser intervenida el chofer aceleró la marcha y, junto a los demás ocupantes, se dio a la fuga, activándose de inmediato el plan cerco policial.

Al retornar, los agentes hallaron un predio donde se encontró con ‘caleta’ con armamento de guerra y equipos de comunicación.

Entre los hallazgos destacan: una camioneta Toyota Hilux con placa CEY-721, chalecos y gorras con la inscripción ‘Policía’, presuntamente paran el uso de usurpación de funciones. Asimismo fusiles AR-15/M4 y LA, con series erradicadas.

También cacerinas abastecidas y más de 300 municiones de calibres 5.56 y 223 Remington, una granada de mano tipo piña, parcialmente modificada con cinta aislante, herramientas y otras caletas con más armas y municiones, evidenciando una logística crímįnal de gran escala.

Los investigadores están convencidos que esta organización delictiva se encontraba en plena preparación para ejecutar un asalto a un carro de caudales.

Una operación de esa naturaleza hubiera significado un grave riesgo la vida de trabajadores y transeúntes.

Representantes del Ministerio Público y de la Oficina de Criminalística llegaron al lugar para el levantamiento de huellas y realizar otras pericias. El vehículo incautado fue trasladado al Departamento de Investigación Criminal para las investigaciones correspondientes.

La Policía reafirmó su compromiso de proteger a la ciudadanía y anunció que se encuentra tras los pasos de los integrantes de esta peligrosa banda crįmịnal.