La designación de Chávez-Taffur coincide con la reciente asunción del presidente boliviano Rodrigo Paz, en un contexto de reactivación de vínculos comerciales y fronterizos entre ambos países
El diplomático Carlos Chávez-Taffur Schmidt fue designado como nuevo embajador del Perú en Bolivia. Su designación se da como parte de un proceso de retorno a las relaciones entre ambas naciones. La designación se oficializó mediante Resolución Suprema, firmada por el presidente de la república, José Jerí, y el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela.
El nombramiento se produce tras un periodo de tres años durante los cuales las relaciones diplomáticas se mantuvieron a nivel de encargado de negocios. La reactivación del acercamiento bilateral entre ambos países fronterizos coincide con la reciente asunción del nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.
Según información compartida por Cancillería, Chávez-Taffur cuenta con más de 40 años de trayectoria diplomática. Entre sus recientes responsabilidades se encuentra la organización del X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) en Arequipa, así como la coordinación del Grupo de Trabajo de APEC Perú 2024.
Además, también ha ocupado cargos como cónsul general del Perú en Madrid, ministro consejero en la Embajada en Canadá, jefe de Cancillería en la Embajada del Perú en Bélgica, Luxemburgo y ante la Unión Europea, así como en Chile. En abril de 2019 fue nombrado embajador del Perú en Israel. Del mismo modo, dirigió la Comunidad Sudamericana de Naciones en la Subsecretaría de Asuntos Económicos y desempeñó roles clave en la Oficina General de Recursos Humanos y la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores.