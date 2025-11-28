HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Hincha de Palmeiras muere tras caer de Mirabus en Barranco
Hincha de Palmeiras muere tras caer de Mirabus en Barranco     Hincha de Palmeiras muere tras caer de Mirabus en Barranco     Hincha de Palmeiras muere tras caer de Mirabus en Barranco     
Política

Carlos Chávez-Taffur fue nombrado como nuevo embajador peruano en Bolivia

La designación de Chávez-Taffur coincide con la reciente asunción del presidente boliviano Rodrigo Paz, en un contexto de reactivación de vínculos comerciales y fronterizos entre ambos países

Carlos Chávez-Taffur será embajador tras el reinicio de las relaciones entre Bolivía y Perú | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.
Carlos Chávez-Taffur será embajador tras el reinicio de las relaciones entre Bolivía y Perú | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

El diplomático Carlos Chávez-Taffur Schmidt fue designado como nuevo embajador del Perú en Bolivia. Su designación se da como parte de un proceso de retorno a las relaciones entre ambas naciones. La designación se oficializó mediante Resolución Suprema, firmada por el presidente de la república, José Jerí, y el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El nombramiento se produce tras un periodo de tres años durante los cuales las relaciones diplomáticas se mantuvieron a nivel de encargado de negocios. La reactivación del acercamiento bilateral entre ambos países fronterizos coincide con la reciente asunción del nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

TE RECOMENDAMOS

CASTILLO CONDENADO Y CASO ESPINOZA NO TERMINA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Congreso: con votos de Fuerza Popular, Perú Libre y APP avanza ley que da más poder a la JNJ

lr.pe

Según información compartida por Cancillería, Chávez-Taffur cuenta con más de 40 años de trayectoria diplomática. Entre sus recientes responsabilidades se encuentra la organización del X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) en Arequipa, así como la coordinación del Grupo de Trabajo de APEC Perú 2024.

Además, también ha ocupado cargos como cónsul general del Perú en Madrid, ministro consejero en la Embajada en Canadá, jefe de Cancillería en la Embajada del Perú en Bélgica, Luxemburgo y ante la Unión Europea, así como en Chile. En abril de 2019 fue nombrado embajador del Perú en Israel. Del mismo modo, dirigió la Comunidad Sudamericana de Naciones en la Subsecretaría de Asuntos Económicos y desempeñó roles clave en la Oficina General de Recursos Humanos y la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores.

PUEDES VER: Asesinan a candidato a diputado en Piura: familia exige justicia

lr.pe
Notas relacionadas
Nueva autopista Tacna–Boca del Río: la obra de S/608 millones y casi 50 km que potenciará la conexión de peruanos con Chile y Bolivia

Nueva autopista Tacna–Boca del Río: la obra de S/608 millones y casi 50 km que potenciará la conexión de peruanos con Chile y Bolivia

LEER MÁS
El giro político de Edman Lara: de mano derecha de Rodrigo Paz a convertirse en el mayor crítico de su gobierno en Bolivia

El giro político de Edman Lara: de mano derecha de Rodrigo Paz a convertirse en el mayor crítico de su gobierno en Bolivia

LEER MÁS
Ruptura en el binomio de Rodrigo Paz: vicepresidente de Bolivia aseguró que ya no forma parte del Gobierno a menos de un mes de gestión

Ruptura en el binomio de Rodrigo Paz: vicepresidente de Bolivia aseguró que ya no forma parte del Gobierno a menos de un mes de gestión

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Delia Espinoza se defiende del Congreso: solicita a Defensoría la protección de sus derechos constitucionales

Delia Espinoza se defiende del Congreso: solicita a Defensoría la protección de sus derechos constitucionales

LEER MÁS
Congreso: con votos de Fuerza Popular, Perú Libre y APP avanza ley que da más poder a la JNJ

Congreso: con votos de Fuerza Popular, Perú Libre y APP avanza ley que da más poder a la JNJ

LEER MÁS
La Sala Constitucional del Poder Judicial ordena la reincorporacion como fiscal supremo titular de Luis Arce Córdova

La Sala Constitucional del Poder Judicial ordena la reincorporacion como fiscal supremo titular de Luis Arce Córdova

LEER MÁS
Asesinan a candidato a diputado en Piura: familia exige justicia

Asesinan a candidato a diputado en Piura: familia exige justicia

LEER MÁS
Rosa María Palacios sobre sentencia a Pedro Castillo: "Puede terminar en una pronta libertad"

Rosa María Palacios sobre sentencia a Pedro Castillo: "Puede terminar en una pronta libertad"

LEER MÁS
Relatora de la ONU expresa su preocupación sobre situación de Delia Espinoza: "Estos ataques siguen intensificándose"

Relatora de la ONU expresa su preocupación sobre situación de Delia Espinoza: "Estos ataques siguen intensificándose"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025