Delincuentes secuestran a empresario de abarrotes en Los Olivos: víctima, quien padece cáncer, pagó su rescate y lo liberan | Foto: RG.

Delincuentes secuestran a empresario de abarrotes en Los Olivos: víctima, quien padece cáncer, pagó su rescate y lo liberan | Foto: RG.

La noche del 3 de diciembre, un empresario de abarrotes fue secuestrado a unos pasos de su vivienda por una banda de cuatro ciudadanos extranjeros, cuando bajó de su vehículo para abrir la reja que protege la cuadra donde reside, en el distrito de Los Olivos. Los captores, quienes lo habrían seguido desde su local comercial, aprovecharon el momento para interceptar a su víctima y llevársela en un carro blanco. El hecho sorprendió a la dueña de una tienda de abarrotes y a sus clientes que se encontraban realizando compras cuando sucedió el crimen.

El auto del emprendedor quedó en la calle con las puertas abiertas y alrededor de tres horas después, la víctima, quien es paciente oncológico recién operado, fue abandonada en la puerta de su negocio, en la zona de Fiori.

TE RECOMENDAMOS DELIA ESPINOZA: LA MANIOBRA DEL CONGRESO DETRÁS DE LA INHABILITACIÓN | FUERTE Y CLARO

Empresario habría pagado su rescate

Aunque se desconoce si la víctima pagó la liberación, según Panamericana, al enterarse del secuestro, sus familiares bloquearon todas sus cuentas bancarias y acudieron a la comisaría Sol de Oro, desde donde la Policía Nacional los trasladó hasta la Dirincri. Actualmente, el caso se encuentra en la División de Secuestros, que ya ha revisado las cámaras de seguridad para esclarecer los hechos.

Desde el incidente, el agraviado permanece en su vivienda. No se descarta que se encontraría medio aturdido por la situación y por haber siddo drogado por sus captores.

Lima Norte es una de las zonas con más secuestros

Durante los últimos cuatro años, la cantidad de secuestros en todo el Perú han aumentado en un 139%. Los distritos de Lima Norte se encuentran entre las zonas más afectadas por este delito, donde se han llegado a reportar hasta 25 casos en un mes.

Según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, del Ministerio del Interior, en lo que va del año se han reportado al menos 19 denuncias por estos casos, siendo su punto mayor entre abril y mayo.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.