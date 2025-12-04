HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Secuestran a empresario peruano en Bolivia con armas de guerra: delincuentes piden US$ 300.000 por rescate

El empresario peruano, Alexander Calle Juárez, fue secuestrado en La Enconada, Bolivia, por cinco sujetos armados. Las autoridades bolivianas investigan la posible conexión de la víctima con actividades ilícitas relacionadas con narcotráfico.

Secuestran a empresario peruano en Bolivia con armas de guerra: delincuentes piden US$ 300.000 por rescate
Secuestran a empresario peruano en Bolivia con armas de guerra: delincuentes piden US$ 300.000 por rescate | Foto: composición LR/Difusión.

El último domingo, un empresario peruano dedicado al rubro de la soya, identificado como Alexander Calle Juárez, fue secuestrado en el municipio de San Juan, localidad de La Enconada, en Bolivia. Cinco sujetos, encapuchados y usando armamento de guerra, ingresaron a la vivienda de la víctima y se lo llevaron a la fuerza en una miniván con rumbo desconocido.

Su familia denunció que los delincuentes piden US$300.000 por el rescate. Aunque no cuenta con antecedentes policiales, las autoridades no descartan un posible vínculo con personas relacionadas al narcotráfico. El coronel Efraín Gutiérrez, comandante de la Policía de Ichilo, confirmó que la familia de la víctima recibió una llamada extorsiva para la liberación del capturado.

Delincuentes secuestran a empresario de abarrotes en Los Olivos y lo liberan luego de tres horas: víctima padece cáncer

Policía investiga posible vínculo con actividades ilícitas

Aunque Calle no tenía antecedentes delictivos, la Policía no descarta un posible vínculo con personas relacionadas con el narcotráfico. El jefe policial sostuvo para un medio boliviano que investigan una posible relación con actividades ilícitas asociadas a la Ley 1008, Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, aunque indicó que esta hipótesis aún no ha sido confirmada.

“Desde el domingo estamos realizando un seguimiento constante con análisis criminal y tecnología, bajo estricta reserva para no entorpecer el caso”, expresó.

Además, personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia de Montero se unió a las tareas para identificar a los responsables y reunir pruebas, ante la hipótesis de la acción de un grupo con acceso a recursos logísticos propios de bandas organizadas.

Secuestro expone aumento de delitos en Bolivia

El caso se suma a un reciente aumento de secuestros en el país altiplánico, especialmente en las regiones de Santa Cruz, La Paz, Beni y Cochabamba, y que estaría vinculada con el avance de grupos criminales organizados.

