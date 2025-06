¿Con cuántos cursos desaprobados un estudiante repite el año escolar? Esto explica el Minedu

En Perú, el Ministerio de Educación (Minedu) establece que un estudiante repite el año escolar si desaprueba cuatro o más áreas. En el caso de que apruebe tres o menos asignaturas, puede acceder a un proceso de recuperación, lo que le permitirá evitar la repetición del ciclo académico. Este criterio es aplicable tanto a los alumnos de instituciones públicas como privadas que forman parte de la Educación Básica Regular.

Cabe señalar que no se aplica la repetición del año en el nivel inicial ni en el primer grado de primaria. Así, aunque la preocupación por los resultados académicos crezca en estos meses previos a la culminación del año escolar, los estudiantes que no logren superar todas las asignaturas tienen la opción de mejorar su rendimiento a través de exámenes de recuperación.

¿Cuándo repite un alumno en primaria?

Los estudiantes de nivel primario y secundaria son los únicos que tienen la probabilidad de repetir en caso desaprueben u obtengan una baja calificación en ciertas materias. En el caso de los escolares de segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria, pueden repetir si es que obtienen la calificación 'C' en más de la mitad de las competencias pertenecientes a cuatro cursos o áreas.

¿Con cuántos cursos se repite el año en secundaria?

En tanto, los alumnos de nivel secundario pueden volver cursar el mismo año escolar si es que, al término de este, desaprueban con 'C' en la mitad o más de la mitad de las competencias de correspondientes a cuatro o más cursos.

¿Cómo reservar vacante en los colegios públicos de Lima?

Los ciudadanos interesados en reservar una vacante en los colegios públicos de Lima deberán de llamar al colegio para preguntar acerca del horario de atención y acudir a dicho centro educativo con el fin de consultar sobre las vacantes disponibles y el proceso para realizar la reserva.

Estas vacantes son limitadas y el director del centro educativo prioriza a los menores con “necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad leve o moderada”, según el Ministerio de Educación (Minedu), además si cuentan con hermanos en la institución educativa.

Minedu: estos son los colegios donde se puede ir con ropa de calle todos los días

De acuerdo con el Ministerio de Educación (Minedu), no es obligatorio que los estudiantes acudan a clases con el uniforme del centro educativo, ya que varios ciudadanos no tienen las posibilidades económicas para comprar dichas prendas de vestir. "En las instituciones educativas, no es obligatorio el uso del uniforme escolar (...) tampoco se puede exigir la adquisición de materiales, como textos escolares, material didáctico, útiles escolares o de aseo personal ni condicionar el acceso al servicio educativo al pago de donaciones, aportes, contribuciones, pagos de Apafa u otros", se lee en la norma publicada por el Minedu.

De manera similar a los colegios públicos, en algunos centros privados también se puede acudir con ropa de calle. Estos son los siguientes:

Trilce

Pamer

Colegios No escolarizados.

Según la coordinadora de trayectoria educativa del Minedu, Nadia Gallardo, los colegios privados cuentan con un reglamento interno, pero no pueden direccionar a los padres a realizar algún tipo de compra. Si es el caso, los padres de familia pueden acudir a la UGEL de su distrito y denunciar la irregularidad, incluso pueden informar al respecto por medio de la página Identicole del Minedu.