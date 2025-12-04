HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     
Sociedad

Se escondió dentro de buzón para no ser detenido: sujeto intentó robar cables de telefonía en Chiclayo

Los vecinos de la zona sospecharon de un robo en curso. Tras inspecciones fallidas, se descubrió a Mario Alexis Vela Tafur, quien estaba semi sumergido en agua contaminada dentro del buzón.

Un joven de 23 años fue detenido en Chiclayo tras ser encontrado escondido en un buzón de telefonía, donde intentó robar cableado subterráneo.
Un joven de 23 años fue detenido en Chiclayo tras ser encontrado escondido en un buzón de telefonía, donde intentó robar cableado subterráneo. | Difusión.

Un joven de 23 años, identificado como Mario Alexis Vela Tafur, fue hallado la madrugada de 2 de diciembre escondido dentro de un buzón de telefonía, después de intentar robar cableado subterráneo, en el distrito de José Leonardo Ortiz (JLO), en Chiclayo. Cuando fue intervenido, el joven estaba completamente empapado y semi sumergido en agua contaminada del compartimento.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:20 a. m., frente al parque Cajamarca, en la cuadra dos de la calle Virrey Toledo. Los vecinos notaron que alguien manipulaba la tapa metálica de un buzón y que realizaba movimientos irregulares dentro de la estructura. Una testigo decidió alertar a Serenazgo y a la Policía Nacional ante la sospecha de un robo.

TE RECOMENDAMOS

Gobierno de José Jerí recorta Beca 18: ¿quién pierde y por qué? | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

PUEDES VER: Alerta Pasajero: el botón de pánico contra extorsión que genera dudas sobre la respuesta policial en Perú

lr.pe

Joven estaba sumergido en agua contaminada

Personal de Serenazgo y agentes policiales acudieron al punto en cuestión de minutos. Sin embargo, al realizar la primera inspección, no encontraron a simple vista al sospechoso. La tapa del buzón estaba colocada y el entorno parecía despejado, por lo que los agentes consideraron retirarse.

Los vecinos insistieron en que el individuo seguía en la zona y que posiblemente se había ocultado dentro del mismo buzón. Utilizaron megáfonos y sirenas para llamar la atención de las autoridades y pidieron que se revisara nuevamente el compartimento, convencidos de que la intervención no debía darse por concluida.

Ante la insistencia, los agentes volvieron a levantar la tapa metálica del buzón. En esta segunda revisión encontraron a Mario Alexis Vela Tafur dentro del compartimento, semi sumergido en agua sucia y encorvado, intentando pasar desapercibido. El espacio, de aproximadamente un metro de profundidad, dificultaba el movimiento del joven, quien se mantenía inmóvil para no ser detectado.

Durante la intervención se constató que el sujeto había realizado al menos ocho cortes al cableado, utilizando un cúter que llevaba consigo. Tras el hallazgo, Serenazgo y la Policía Nacional detuvieron al joven y lo trasladaron a la comisaría de José Leonardo Ortiz, donde quedó a disposición de las autoridades para continuar con las diligencias.

PUEDES VER: Ucraniano es condenado a 15 años de cárcel por asesinar a mujer rusa en Tarapoto: mintió sobre consumo de ayahuasca

lr.pe

Robo de cables en la zona de Chiclayo

Los vecinos señalaron que no sería la primera vez que el individuo habría sido visto manipulando cableado en la zona, donde este tipo de robos se produce con frecuencia. Los residentes del parque Cajamarca denunciaron que ello ha generado constantes interrupciones en los servicios de internet y telefonía, afectando a viviendas, comercios y servicios básicos. Explicaron que los delincuentes suelen operar de madrugada, aprovechando la poca iluminación y el tránsito reducido.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Chiclayo: 125 niños de colegio inicial estudian en condiciones precarias desde hace más de una década

Chiclayo: 125 niños de colegio inicial estudian en condiciones precarias desde hace más de una década

LEER MÁS
Sujeto roba alhajas por más de 85.000 soles de joyería en el centro de Chiclayo

Sujeto roba alhajas por más de 85.000 soles de joyería en el centro de Chiclayo

LEER MÁS
Municipalidad de Chiclayo y ambulantes acuerdan realizar 'Feria Navideña' en los alrededores del mercado Modelo

Municipalidad de Chiclayo y ambulantes acuerdan realizar 'Feria Navideña' en los alrededores del mercado Modelo

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mujer presta su casa para velorio y familiares del fallecido desaparecen tras dejar cuerpo por días en San Juan de Lurigancho

Mujer presta su casa para velorio y familiares del fallecido desaparecen tras dejar cuerpo por días en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
Mujer da a luz a un bebé con placenta en el hígado: es el cuarto caso mundial de embarazo ectópico abdominal

Mujer da a luz a un bebé con placenta en el hígado: es el cuarto caso mundial de embarazo ectópico abdominal

LEER MÁS
Mujer es acusada de estafar con S/15 millones a más de 30 personas: prometía a sus víctimas ganancias con supuesto negocio de inversión

Mujer es acusada de estafar con S/15 millones a más de 30 personas: prometía a sus víctimas ganancias con supuesto negocio de inversión

LEER MÁS
Cierran Mall del Sur temporalmente: Municipalidad de San Juan de Miraflores detectó riesgo por cables expuestos

Cierran Mall del Sur temporalmente: Municipalidad de San Juan de Miraflores detectó riesgo por cables expuestos

LEER MÁS
El 'Profesor', sujeto que asaltó el Banco Central de Barcelona, fue extraditado a Perú por narcotráfico

El 'Profesor', sujeto que asaltó el Banco Central de Barcelona, fue extraditado a Perú por narcotráfico

LEER MÁS
Gremios evalúan paro de transportistas de 48 horas en diciembre: decisión se tomará luego de reunión con Gobierno de Jerí

Gremios evalúan paro de transportistas de 48 horas en diciembre: decisión se tomará luego de reunión con Gobierno de Jerí

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del Dólar en Perú HOY, miércoles 3 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio.

'Pol Deportes' es retirado de centro comercial por personal de seguridad: "Retírense, pues, está prohibido"

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Sociedad

Migraciones habilita 100.000 citas para pasaportes en diciembre: ¿cómo sacar una?

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Ambulancias adquiridas en 2024 por más de S/4,6 millones para la PNP están abandonadas y estacionadas en el Hospital de la Policía

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025