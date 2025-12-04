Un joven de 23 años fue detenido en Chiclayo tras ser encontrado escondido en un buzón de telefonía, donde intentó robar cableado subterráneo. | Difusión.

Un joven de 23 años fue detenido en Chiclayo tras ser encontrado escondido en un buzón de telefonía, donde intentó robar cableado subterráneo. | Difusión.

Un joven de 23 años, identificado como Mario Alexis Vela Tafur, fue hallado la madrugada de 2 de diciembre escondido dentro de un buzón de telefonía, después de intentar robar cableado subterráneo, en el distrito de José Leonardo Ortiz (JLO), en Chiclayo. Cuando fue intervenido, el joven estaba completamente empapado y semi sumergido en agua contaminada del compartimento.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:20 a. m., frente al parque Cajamarca, en la cuadra dos de la calle Virrey Toledo. Los vecinos notaron que alguien manipulaba la tapa metálica de un buzón y que realizaba movimientos irregulares dentro de la estructura. Una testigo decidió alertar a Serenazgo y a la Policía Nacional ante la sospecha de un robo.

TE RECOMENDAMOS Gobierno de José Jerí recorta Beca 18: ¿quién pierde y por qué? | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Joven estaba sumergido en agua contaminada

Personal de Serenazgo y agentes policiales acudieron al punto en cuestión de minutos. Sin embargo, al realizar la primera inspección, no encontraron a simple vista al sospechoso. La tapa del buzón estaba colocada y el entorno parecía despejado, por lo que los agentes consideraron retirarse.

Los vecinos insistieron en que el individuo seguía en la zona y que posiblemente se había ocultado dentro del mismo buzón. Utilizaron megáfonos y sirenas para llamar la atención de las autoridades y pidieron que se revisara nuevamente el compartimento, convencidos de que la intervención no debía darse por concluida.

Ante la insistencia, los agentes volvieron a levantar la tapa metálica del buzón. En esta segunda revisión encontraron a Mario Alexis Vela Tafur dentro del compartimento, semi sumergido en agua sucia y encorvado, intentando pasar desapercibido. El espacio, de aproximadamente un metro de profundidad, dificultaba el movimiento del joven, quien se mantenía inmóvil para no ser detectado.

Durante la intervención se constató que el sujeto había realizado al menos ocho cortes al cableado, utilizando un cúter que llevaba consigo. Tras el hallazgo, Serenazgo y la Policía Nacional detuvieron al joven y lo trasladaron a la comisaría de José Leonardo Ortiz, donde quedó a disposición de las autoridades para continuar con las diligencias.

Robo de cables en la zona de Chiclayo

Los vecinos señalaron que no sería la primera vez que el individuo habría sido visto manipulando cableado en la zona, donde este tipo de robos se produce con frecuencia. Los residentes del parque Cajamarca denunciaron que ello ha generado constantes interrupciones en los servicios de internet y telefonía, afectando a viviendas, comercios y servicios básicos. Explicaron que los delincuentes suelen operar de madrugada, aprovechando la poca iluminación y el tránsito reducido.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.