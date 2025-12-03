HOYSuscripcion LR Focus

Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza
Sociedad

Chiclayo: 125 niños de colegio inicial estudian en condiciones precarias desde hace más de una década

Madres y docentes de la I.E.I. Pastorcitos de Nuestra Señora de Guadalupe protestaron en el Gobierno Regional para exigir la construcción de su nuevo plantel.


Cansados de esperar por la construcción de su plantel educativo, madres de familia y docentes de la institución educativa inicial N. ° 016 - Pastorcitos de Nuestra Señora de Guadalupe de Chiclayo protestaron en el frontis del Gobierno Regional (GORE) de Lambayeque. Ellos exigen que se brinden las condiciones adecuadas para que sus niños puedan estudiar.

lr.pe

Son 125 niños con edades entre los 3 y 5 años quienes actualmente aprenden en un local vetusto del pueblo joven Tupac Amaru. Según la directora Yovana Gallardo, los pequeños llevan sus clases en módulos prefabricados deteriorados que fueron instalados hace más de una década. En tanto, las aulas que siguen en pie tienen una antigüedad que supera los 50 años y ya no son seguras ni cómodas.

"La infraestructura no es adecuada para brindar una educación de calidad, como se pide. Los módulos están roídos y tienen sus techos en pésimas condiciones, por lo que la lluvia se filtra. Hemos tratado de hacer todo lo posible para mejorar la situación, como en 2018, cuando construimos nuestro cerco perimétrico; pero ahora le toca a las autoridades que cumplan sus promesas" declaró.

Hace falta presupuesto

La directora explicó que a inicios de setiembre último se aprobó el proyecto de construcción del plantel luego de muchas jornadas de lucha. No obstante, ahora se necesita el presupuesto para que el nuevo colegio se haga realidad. En ese sentido, la profesora invocó a los funcionarios del GORE y al mismo gobernador Jorge Pérez a interesarse en las necesidades de estos niños y sacar adelante la obra.

