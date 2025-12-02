Ladrón roba alhajas por más de 85.000 soles de joyería en el centro de Chiclayo

Propietarios no descartan que vigilante de la zona esté vinculado al robo. Créditos: Emmanuel Moreno / La República.

Propietarios no descartan que vigilante de la zona esté vinculado al robo. Créditos: Emmanuel Moreno / La República.

Las joyerías del centro de la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque, se han convertido en el nuevo blanco de la delincuencia. El local Elegancia Eterna, de propiedad del joven emprendedor Carlos Chafloque Torres, sufrió el robo de docenas de alhajas por un valor que supera los 85.000 soles. El ilícito actuar del individuo quedó grabado por las cámaras de seguridad.

Tuvo mucho tiempo para robar

Era domingo 30 de noviembre poco antes de la medianoche cuando el hampón llegó hasta el negocio situado en la cuadra 8 de la calle Lora y Cordero para trepar al techo por la reja de la puerta. Ya estando arriba, el escurridizo ladrón descendió al interior del establecimiento haciendo un forado por el baño. Una vez dentro, arrasó con los collares, aretes, anillos y esclavas de oro y plata que estaban en las vitrinas.

TE RECOMENDAMOS INDIGNANTE: DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDE LIBERACIÓN DE URRESTI | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Como muestran las cámaras, el delincuente, que siempre trata de taparse el rostro con su propio polo, estuvo por media hora abriendo los mostradores y escogiendo las joyas. Tanto fue el tiempo disponible para el latrocinio que en un momento se ve que toma asiento para buscar con tranquilidad en los cajones de una mesa de madera. Afuera, el rondero pasaba en su bicicleta, pero no se acercaba pese al ruido, cuenta el propietario.

Ya con el botín en su poder, el individuo vuelve a trepar al techo de la joyería para luego lanzarse a la calle y huir corriendo a toda velocidad.

Sospechan del vigilante

Chafloque Torres no descarta que el vigilante de la zona tenga algo que ver con el ladrón y este robo, por lo que la denuncia ya fue puesta en la Divincri Chiclayo.

Delincuentes hizo un forado para irrumpir en el local. Créditos: Emmanuel Moreno / La República.





Ahora espera que los detectives hagan su trabajo capturando al delincuente y así evitar que más joyerías de Chiclayo sean su próximo objetivo. Asimismo, espera que se refuere el patrullaje policial.

No es el primer robo a una joyería

Como se informó anteriormente, en noviembre pasado un delincuente sustrajo alhajas por casi medio millón de soles de la joyería Malca, situada en la esquina de las avenidas Pedro Ruiz y José Balta. Aquella vez el individuo cortó la energía eléctrica para que las cámaras de seguridad no puedan registrar su mal accionar.