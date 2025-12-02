HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Municipalidad de Chiclayo y ambulantes acuerdan realizar 'Feria Navideña' en los alrededores del mercado Modelo

¿Decisión acertada? La comuna provincial dejará de desalojar a los comerciantes informales para ahora "ordenarlos" en la vía pública.


Algunos regidores se oponen a la decisión y consideran que traerá "caos y tensión". Créditos: Emmanuel Moreno / La República.
Hay un refrán que dice: "Si no puedes con el enemigo, únete a él". Pues esto es lo que parece ha decidido hacer la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), la cual, en lugar de continuar esforzándose por desalojar a los comerciantes informales de los alrededores del mercado Modelo y recuperar el orden, hoy les otorga la vía pública para que realicen su 'Feria Navideña'. Este escenario ha resultado, por lo menos, controversial.

Según declaró el gerente de Desarrollo Económico de la MPCh, Ángel López, las mesas de diálogo con los ambulantes terminaron con el acuerdo de que la comuna entregaría a los informarles la calle Arica para que hagan sus ventas en esta campaña navideña. Para ello la municipalidad comenzó la instalación de estructuras metálicas con cobertura para que los 250 vendedores empadronados hasta el momento vayan ubicándose.

ATACAN A BAL4ZOS A CANDIDATO PRESIDENCIAL RAFAEL BELAUNDE | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Puedes ver: 542 casos de violencia en colegios de Chiclayo: UGEL confirma incremento del 50 % respecto al año pasado

Rápidamente estos módulos han sido tomados y convertidos en galerías de ropa al paso. Las quejas entonces comenzaron de parte de los peatones y transportistas, que ven como el ancho de la pista se ve cada vez más reducido para la circulación, pues al otro lado de la vereda hay más ambulantes y vehículos estacionados. Si el panorama ahora es preocupante, ¿qué pasará cuando la Navidad y Año Nuevo estén más cercas y lleguen más vendedores informales?

"La Municipalidad perdió el control"

Para el regidor provincial Orlando Puell, esta decisión podría terminar desatando un clima de tensión y mayor caos en el exterior del mercado Modelo, pues varios de los vendedores indican desconformidad, ya que aducen que los beneficiados con los espacios para la 'Feria Navideña' son quienes hacen algún tipo de pago al personal encargado del control a través de la llamada "bolsita".

"En algún momento el ambulante (no empadronado) va a reclamar con algún derecho que también le den un espacio aquí (módulos) o les den otro lugar cerca y ¿qué va a hacer al respecto la Municipalidad?. La perdida de autoridad se ha evidenciado durante todo este tiempo, lo que se está haciendo ahora es coronar esta pérdida de control", declaró el concejal.

Finalmente, Orlando Puell recordó que existe una sentencia judicial que ordena al ayuntamiento a recuperar los espacios públicos de los alrededores del mercado Modelo con el fin de preservar la seguridad y el orden.

