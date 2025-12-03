Plataforma se creó en 2018 como una solución temporal ante la falta de un sistema digital de desaparecidos. Créditos: composición LR.

Bajo la lupa. La Dirección de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (DIRCTPTIM) de la Policía Nacional del Perú iniciará investigaciones al sitio web "Te Estamos Buscando", creada en 2018 por el Ministerio del Interior, para determinar si estarían incurriendo en delitos contra la libertad sexual y la trata de personas en el Perú; así lo anunció el área de prensa del Mininter.

Luego que La República advirtiera que dicha web, promovida en un primer momento para emitir alertas de menores desaparecidos, se convirtió en una vitrina de servicios sexuales en el país, la tarde de este martes 3 de diciembre, la DIRCTPTIM anunció la medida.

En las manos equivocadas

El Mininter informó a La República que esta plataforma, creada y difundida en 2018 como una solución temporal ante la carencia de un sistema digital estatal que permitiera concentrar el reporte total de menores desaparecidos, quedó deshabilitada a nivel institucional en 2020. Sin embargo, su dominio ahora está a cargo de desconocidos que promocionan servicios sexuales en 19 regiones del país, incluyendo los servicios de mujeres extranjeras.

Nueva plataforma oficial

Desde hace 5 años, la cartera del Interior cuenta con una plataforma oficial y pública que consolida el reporte de personas desaparecidas a nivel nacional (https://desaparecidosenperu.policia.gob.pe/). "Es la única página habilitada para registrar y consultar información sobre personas desaparecidas en el país (…) asegurando que la ciudadanía cuente con acceso actualizado y confiable", precisaron a través de un comunicado.

Tarea pendiente

No obstante, hasta el momento, el Facebook oficial del Mininter aún mantiene públicos los post donde promocionaba el antiguo sitio web, dejando el acceso abierto a cualquier usuario.

¿Cómo funcionaba el sitio web Te Estamos Buscando?

El sitio web fue creado con el objetivo de difundir las notas de alerta emitidas por la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional junto a números telefónicos habilitados para que cualquier ciudadano con información valiosa pueda contactarse y acelerar la búsqueda.