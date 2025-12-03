HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza
Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza     Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza     Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza     
EN VIVO

🔴 Congreso inhabilitó a Delia, Aprobaron viaje de José Jerí y ¿Harvey será senador o diputado?

Política

PNP abre investigación a sitio web estatal que ahora difunde anuncios sexuales

La Dirección de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la PNP inició acciones para determinar si la plataforma creada en 2018 por el Mininter estaría incurriendo en delitos contra la libertad sexual.

Plataforma se creó en 2018 como una solución temporal ante la falta de un sistema digital de desaparecidos. Créditos: composición LR.
Plataforma se creó en 2018 como una solución temporal ante la falta de un sistema digital de desaparecidos. Créditos: composición LR.

Bajo la lupa. La Dirección de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (DIRCTPTIM) de la Policía Nacional del Perú iniciará investigaciones al sitio web "Te Estamos Buscando", creada en 2018 por el Ministerio del Interior, para determinar si estarían incurriendo en delitos contra la libertad sexual y la trata de personas en el Perú; así lo anunció el área de prensa del Mininter.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Luego que La República advirtiera que dicha web, promovida en un primer momento para emitir alertas de menores desaparecidos, se convirtió en una vitrina de servicios sexuales en el país, la tarde de este martes 3 de diciembre, la DIRCTPTIM anunció la medida.

TE RECOMENDAMOS

ATENT4DO CRIMIN4L Y FISCALÍA BAJO ATAQUE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Puedes ver: Sitio web difundido por el Mininter para buscar menores desaparecidos ahora muestra anuncios sexuales

lr.pe
Servicios se ofrecen para 19 regiones del país. Créditos: composición LR.<br><br>

Servicios se ofrecen para 19 regiones del país. Créditos: composición LR.

En las manos equivocadas

El Mininter informó a La República que esta plataforma, creada y difundida en 2018 como una solución temporal ante la carencia de un sistema digital estatal que permitiera concentrar el reporte total de menores desaparecidos, quedó deshabilitada a nivel institucional en 2020. Sin embargo, su dominio ahora está a cargo de desconocidos que promocionan servicios sexuales en 19 regiones del país, incluyendo los servicios de mujeres extranjeras.

Nueva plataforma oficial

Desde hace 5 años, la cartera del Interior cuenta con una plataforma oficial y pública que consolida el reporte de personas desaparecidas a nivel nacional (https://desaparecidosenperu.policia.gob.pe/). "Es la única página habilitada para registrar y consultar información sobre personas desaparecidas en el país (…) asegurando que la ciudadanía cuente con acceso actualizado y confiable", precisaron a través de un comunicado.

Pronunciamiento público del Ministerio del Interior. Créditos: difusión.<br><br>

Pronunciamiento público del Ministerio del Interior. Créditos: difusión.

Tarea pendiente

No obstante, hasta el momento, el Facebook oficial del Mininter aún mantiene públicos los post donde promocionaba el antiguo sitio web, dejando el acceso abierto a cualquier usuario.

¿Cómo funcionaba el sitio web Te Estamos Buscando?

El sitio web fue creado con el objetivo de difundir las notas de alerta emitidas por la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional junto a números telefónicos habilitados para que cualquier ciudadano con información valiosa pueda contactarse y acelerar la búsqueda.

El Ministerio del Interior aún promueve el enlace en sus redes sociales oficiales. Créditos: Composición LR.<br><br>

El Ministerio del Interior aún promueve el enlace en sus redes sociales oficiales. Créditos: Composición LR.

Notas relacionadas
Sitio web difundido por el Mininter para buscar menores desaparecidos ahora muestra anuncios sexuales

Sitio web difundido por el Mininter para buscar menores desaparecidos ahora muestra anuncios sexuales

LEER MÁS
Detienen a comisario y 4 suboficiales en El Agustino por integrar presunta red de cobros para evitar patrullajes

Detienen a comisario y 4 suboficiales en El Agustino por integrar presunta red de cobros para evitar patrullajes

LEER MÁS
Cambios en las funciones de la PNP: nuevos lineamientos disponen qué servicios pueden dar los efectivos en días de franco y vacaciones

Cambios en las funciones de la PNP: nuevos lineamientos disponen qué servicios pueden dar los efectivos en días de franco y vacaciones

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Persecución política: Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza luego de que fuera rechazada

Persecución política: Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza luego de que fuera rechazada

LEER MÁS
Congreso movió sus fichas para inhabilitar a Delia Espinoza: 5 acudieron a votar y otros 3 cambiaron su voto

Congreso movió sus fichas para inhabilitar a Delia Espinoza: 5 acudieron a votar y otros 3 cambiaron su voto

LEER MÁS
Canciller sustenta ante la OEA posición de Perú sobre asilo: "Se ha distorsionado por sesgos ideológicos"

Canciller sustenta ante la OEA posición de Perú sobre asilo: "Se ha distorsionado por sesgos ideológicos"

LEER MÁS
Delia Espinoza encaró a congresistas: "Han pisoteado el Estado de derecho iniciando una dictadura parlamentaria"

Delia Espinoza encaró a congresistas: "Han pisoteado el Estado de derecho iniciando una dictadura parlamentaria"

LEER MÁS
Ledesma sobre caso Delia Espinoza: “La historia se repite” porque congresistas con denuncias quieren ir contra ella

Ledesma sobre caso Delia Espinoza: “La historia se repite” porque congresistas con denuncias quieren ir contra ella

LEER MÁS
Tía María: agricultores anuncian paro el 16 y 17 de diciembre en el Valle de Tambo, mientras Southern continúa construcción del proyecto

Tía María: agricultores anuncian paro el 16 y 17 de diciembre en el Valle de Tambo, mientras Southern continúa construcción del proyecto

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Migraciones habilita 100.000 citas para pasaportes en diciembre: ¿cómo sacar una?

La buena noticia para beneficiarios del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Política

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025