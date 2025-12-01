Martín Ojeda, representante de transportistas, aseguró que tendrán una reunión con el Ministerio del Interior este 2 de diciembre. | Composición LR | Carlos Félix

La ola de atentados contra el gremio de transporte no ha disminuido. El lunes 1 de diciembre, dos buses de la empresa La Estrella SAC fueron incendiados en un ataque ocurrido a las 2.30 a. m. en la intersección de la avenida Bertello con Carlos Izaguirre, en el distrito de San Martín de Porres. Sin embargo, el sector de conductores no acatará un paro este 2 de diciembre.

De acuerdo con Martín Ojeda, presidente de la Confederación Internacional del Transporte (CIT), el gremio participará en una próxima reunión descentralizada con el ministro del Interior, Vicente Tiburcio. En esta cita exigirán medidas efectivas para frenar los ataques y extorsiones cometidos por bandas delictivas en Lima y Callao.

Transportistas descartan paralización para este 2 de diciembre

Miles de usuarios mostraron su inquietud sobre si la circulación del transporte regular será con normalidad este 2 de diciembre. Ante ello, Martín Ojeda aclaró que no hay una paralización para esta fecha, pues aún se encuentra en evaluación y que la decisión se tomará luego de la reunión que tenga el sector con representantes del Gobierno.

Ojeda reiteró que el paro no está descartado, pero que la decisión dependerá de si logran un acuerdo con el ministro del Interior. “Tendremos una reunión descentralizada, y el propio ministro asistirá a uno de los talleres para responder las preguntas sobre el tema. Ahí definiremos nuestra posición”, señaló.

Asimismo, el representante del gremio enfatizó que el sector está cansado de la inacción del Gobierno y de los estados de emergencia, los cuales no han resuelto el problema. “Queremos una reunión con el presidente (...) Estamos frente a una barrera burocrática. Ya están atacando, quemando buses”, precisó. Ojeda añadió que las medidas adoptadas hasta el momento por las autoridades no han sido efectivas.

Queman dos buses de la empresa La Estrella SAC en SMP

Según información policial, un transportista recibió un mensaje por WhatsApp en el que un extorsionador le exigía alinearse con una banda criminal. Además, le envió un número de Yape para el cobro de los cupos.

Pese a que las y los choferes estaban pagando entre S/20 y S/30 a la organización, esta habría incendiado dos buses de la empresa, según denunciaron conductores afectados. Al respecto, Martín Ojeda afirmó que el daño económico es incalculable, ya que los vehículos son la principal herramienta de trabajo del gremio. Por ello, el sector continúa evaluando una posible movilización de 48 horas, debido a que las medidas adoptadas por el Gobierno no han logrado reducir las extorsiones.

Finalmente, Ojeda solicitó no solo una reunión con el Ministerio del Interior, sino también con el presidente José Jerí. “Esto es tierra de nadie. Somos el único país de Latinoamérica que no cuenta con una Policía de Investigaciones. No hay recursos, ni dinero, ni computadoras”, enfatizó.

