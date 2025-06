¿Habrá clases el lunes 16 de junio a nivel nacional? Esto dice el calendario cívico escolar del Minedu

El próximo domingo 15 de junio se celebra el Día del Padre, una fecha especial dedicada a rendir homenaje a la figura paterna y reconocer su rol en la familia. Esta celebración, que suele reunir a toda la familia, es una oportunidad para fortalecer los vínculos afectivos y compartir momentos significativos.

Ante esta fecha, ha surgido la duda entre estudiantes y padres de familia sobre si el lunes 16 de junio habrá suspensión de clases presenciales en colegios. En la siguiente nota de La República, conoce todos los detalles sobre esta posible medida.

¿Habrá clases el lunes 16 de junio a nivel nacional?

De acuerdo con el calendario oficial publicado en el diario El Peruano, el Día del Padre no está considerado como feriado nacional ni ha sido declarado como día no laborable por el Ejecutivo. Por lo tanto, el lunes 16 de junio no ha sido establecido como día no laborable, y las actividades escolares —tanto en colegios públicos como privados— se desarrollarán con total normalidad.

El calendario reconoce el tercer domingo de junio como la fecha para celebrar el Día del Padre, por lo que muchos centros educativos suelen organizar actividades conmemorativas en los días previos. Hasta el momento, el Ministerio de Educación (Minedu) no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto. La República actualizará la información en caso se anuncie alguna disposición extraordinaria.

¿Cuáles son los próximos feriados en Perú 2025?

Según el calendario 2025, el país tiene 14 feriados nacionales a lo largo del 2025, los cuales incluyen tanto festividades religiosas como cívicas. A continuación, te presentamos la lista completa.

Mayo

1 de mayo (jueves): Día del Trabajo. Se conmemora la lucha del movimiento obrero por mejores condiciones laborales, con desfiles y manifestaciones.

Junio

7 de junio (jueves) : Batalla de Arica y Día de la Bandera. Se recuerda la defensa del territorio peruano en 1880, liderada por el coronel Francisco Bolognesi.

: Batalla de Arica y Día de la Bandera. Se recuerda la defensa del territorio peruano en 1880, liderada por el coronel Francisco Bolognesi. 29 de junio (domingo): San Pedro y San Pablo. Se celebra a los apóstoles San Pedro y San Pablo, figuras fundamentales del cristianismo.

Julio

23 de julio (miércoles) : Día de la Fuerza Aérea del Perú. Aniversario de la independencia peruana, con desfiles y celebraciones patrióticas.

: Día de la Fuerza Aérea del Perú. Aniversario de la independencia peruana, con desfiles y celebraciones patrióticas. 28 de julio (lunes) : Fiestas Patrias. Aniversario de la independencia del Perú con actividades culturales y desfiles militares.

: Fiestas Patrias. Aniversario de la independencia del Perú con actividades culturales y desfiles militares. 29 de julio (martes): Fiestas Patrias. Segundo día de celebraciones con actividades recreativas y culturales.

Agosto

6 de agosto (miércoles) : Batalla de Junín. Conmemora uno de los enfrentamientos decisivos de la independencia del Perú en 1824.

: Batalla de Junín. Conmemora uno de los enfrentamientos decisivos de la independencia del Perú en 1824. 30 de agosto (sábado): Santa Rosa de Lima. Se rinde homenaje a Santa Rosa, la primera santa de América, con procesiones y misas.

Octubre

8 de octubre (miércoles): Combate de Angamos. Se recuerda la victoria en este combate de la Guerra del Pacífico, homenajeando al almirante Miguel Grau.

Noviembre

1 de noviembre (sábado): Día de Todos los Santos. Se dedica a la memoria de todos los santos, con visitas a los cementerios para honrar a los fallecidos.

Diciembre

8 de diciembre (lunes) : Inmaculada Concepción. Celebración religiosa sobre la concepción sin pecado original de la Virgen María.

: Inmaculada Concepción. Celebración religiosa sobre la concepción sin pecado original de la Virgen María. 9 de diciembre (martes) : Batalla de Ayacucho. Conmemoración de la victoria en la batalla más importante de las guerras de independencia hispanoamericanas.

: Batalla de Ayacucho. Conmemoración de la victoria en la batalla más importante de las guerras de independencia hispanoamericanas. 25 de diciembre (jueves) : Navidad. Fiesta cristiana que celebra el nacimiento de Jesús, marcada por reuniones familiares y el intercambio de regalos.

: Navidad. Fiesta cristiana que celebra el nacimiento de Jesús, marcada por reuniones familiares y el intercambio de regalos. 26 de diciembre (viernes): Día no laborable para el sector público

Inicio de vacaciones escolares de invierno 2025, según Minedu

El Ministerio de Educación ha confirmado el receso escolar de invierno para el año 2025, programado del 28 de julio al 8 de agosto. Este periodo de once días ofrecerá a los estudiantes un merecido descanso, mientras que los docentes se dedicarán a labores administrativas.

La noticia, muy esperada por la comunidad educativa, se encuentra dentro del calendario escolar estipulado en la Resolución Ministerial N.º 556-2024-MINEDU. Las clases se reanudarán el 9 de agosto, lo que permitirá a los alumnos regresar a sus actividades académicas con energías renovadas.