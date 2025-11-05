HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial
CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     
Sociedad

Exministro Idel Vexler advierte que clases escolares en 2026 deberían iniciar a más tardar el 9 marzo: "No repetir lo de 2025"

La propuesta busca asegurar que los alumnos cumplan las horas mínimas de estudio, las cuales se redujeron de 39 semanas a 36 en 2025. Además, se plantea reducir las vacaciones bimestrales del primero y tercer trimestre a solo dos días.

Exministro Idel Vexler también propone reducir las vacaciones bimestrales para asegurar horas mínimas de aprendizaje
Exministro Idel Vexler también propone reducir las vacaciones bimestrales para asegurar horas mínimas de aprendizaje | Composición LR | Omar Neyra

Idel Vexler, exministro de Educación y consejero del Consejo Nacional de Educación (CNE), advirtió que el calendario escolar 2026 debe iniciar antes para garantizar que los estudiantes de colegios públicos cumplan con las horas mínimas de aprendizaje. “No podemos repetir lo ocurrido en 2025: los alumnos necesitan estudiar más para alcanzar los estándares mínimos de 900 horas en inicial, 1.100 en primaria y 1.200 en secundaria”, señaló en dialogo con La República. Por ello, propone que las clases comiencen a más tardar el 9 de marzo y que las vacaciones en el primero y tercer bimestre se reduzcan a dos días, dedicadas exclusivamente a la gestión educativa de los docentes, lo que permitiría recuperar alrededor de 80 horas de estudio efectivas.

En febrero de este año, el CNE ya había advertido sobre riesgos en el calendario escolar 2025, que redujo las semanas lectivas de 39 a 36. La entidad señaló que esta disminución podía impedir que los estudiantes cumplieran con las horas mínimas de clase en inicial, primaria y secundaria, afectando directamente la calidad educativa y los logros de aprendizaje.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE EL PARO DE TRANSPORTISTAS Y MADRE DE FLIPOWN EN VIVO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Inicio del año escolar 2025 se retrasa y solo contará con 36 semanas de clases, según Minedu: CNE advierte riesgos

Idel Vexler: "Los estudiantes deben tener horas suficientes de aprendizaje”

Vexler señaló que actualmente existe una brecha significativa entre los colegios públicos y privados. Mientras los privados inician los primeros días de marzo y estudian hasta las 3:30 p.m., los públicos comienzan a mediados del mismo mes y concluyen entre la 1 y 12:30 p.m. “El calendario debe corregir esta desigualdad y asegurar que todos los estudiantes tengan horas suficientes de aprendizaje”, afirmó.

Además, explicó que la reducción de vacaciones interbimestrales, entre otros factores, contribuirá a aumentar las horas lectivas sin afectar el bienestar de los alumnos. “No es solo cuestión de tiempo; se trata de garantizar que los estudiantes tengan la oportunidad de cumplir con las metas mínimas de aprendizaje, algo que es especialmente urgente para los 6.400.000 alumnos de colegios públicos del país”, indicó.

PUEDES VER: Más de 100 colegios en San Juan de Lurigancho con riesgo de colapso: "Deben declararse en emergencia"

lr.pe

Ya se había advertido los riesgos en 2025

El Consejo Nacional de Educación (CNE) había señalado previamente que la reducción de semanas lectivas en 2025, de 39 a 36, podía afectar la calidad educativa. El año escolar comenzó el 17 de marzo y cada bimestre incluyó una semana de vacaciones, sumadas a dos semanas en julio, lo que dejó a muchos estudiantes sin cumplir las horas mínimas de estudio.

“Es imprescindible asegurar el estricto cumplimiento de las horas lectivas mínimas”, señaló el CNE. El recorte de semanas provocó que los planes de estudio tuvieran que reorganizarse, limitando el tiempo efectivo de aprendizaje y generando desigualdades entre alumnos de colegios públicos y privados.

Impacto en el aprendizaje y la gestión educativa

Vexler advirtió que la falta de horas de estudio es uno de los principales factores que limita los logros educativos, aunque no el único. “Antes del 2000, los estudiantes rurales estudiaban unas 500 horas y los urbanos 700; la reforma buscó aumentar estas cifras, pero aún tenemos brechas”, explicó.

Para asegurar el cumplimiento de las horas mínimas, las direcciones regionales de educación deberán supervisar que los colegios sigan el calendario, mientras que los docentes recibirán formación continua y los colegios contarán con mejores condiciones de infraestructura y materiales educativos.

Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Idel Vexler: “El plan lector se ha debilitado desde el 2011”

Idel Vexler: “El plan lector se ha debilitado desde el 2011”

LEER MÁS
Alerta a inicios del año escolar 2025: 50% de directores dejarán sus cargos y los nuevos no estarían preparados

Alerta a inicios del año escolar 2025: 50% de directores dejarán sus cargos y los nuevos no estarían preparados

LEER MÁS
Idel Vexler: “El nombramiento automático para docentes traería abajo la meritocracia magisterial”

Idel Vexler: “El nombramiento automático para docentes traería abajo la meritocracia magisterial”

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Policía y su padre detenidos por extorsión a empresas de transporte en Ventanilla: cobraba cupos en días de franco

Policía y su padre detenidos por extorsión a empresas de transporte en Ventanilla: cobraba cupos en días de franco

LEER MÁS
Intenso tráfico en Vía de Evitamiento tras choque de un tráiler con puente Balta, Cercado de Lima

Intenso tráfico en Vía de Evitamiento tras choque de un tráiler con puente Balta, Cercado de Lima

LEER MÁS
Suspenden paro de mercados en Lima y Callao de este 6 de noviembre tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Vivienda, Sedapal y Sunass

Suspenden paro de mercados en Lima y Callao de este 6 de noviembre tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Vivienda, Sedapal y Sunass

LEER MÁS
El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

LEER MÁS
Indecopi advierte posibles sanciones a dueños que alquilan por apps: en 2022 dos personas murieron en vivienda con piscina

Indecopi advierte posibles sanciones a dueños que alquilan por apps: en 2022 dos personas murieron en vivienda con piscina

LEER MÁS
Caso Wanda del Valle: sujeto que avisó a coronel Víctor Revoredo sobre atentado en su contra revela coacción

Caso Wanda del Valle: sujeto que avisó a coronel Víctor Revoredo sobre atentado en su contra revela coacción

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ministro de Defensa de Rusia sugiere a Putin a activar pruebas nucleares de inmediato frente a amenaza de Estados Unidos

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Japón despliega militares al norte del país ante ola de ataques de osos que han dejado 12 muertos

Sociedad

Este 5 de noviembre habrá feriado no laborable exclusivo para este grupo de trabajadores estatales, según Ley Nº 31701, ¿quiénes podrán descansar?

Asesinan a dos hombres en zona de Chuquitanta, en SMP: lugar fue escenario de otro crimen hace 48 horas

Temblor en Perú HOY: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo del 5 de noviembre, según IGP?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Poder Judicial rechaza apelación de Rutas de Lima y ordena suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

Magistrados de la JNJ buscan aumentarse el sueldo a S/42.000 con apoyo de Perú Libre

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025