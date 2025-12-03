Detenidos en Huachipa por cobrar ilegalmente a vecinos para acceder a sus viviendas | Difusión/ATV

La Policía Nacional del Perú detuvo a dos hermanos y a un tercer implicado que cobraban entre S/5 y S/10 a los vecinos del Asentamiento Humano Santa María de Huachipa (Lurigancho-Chosica) para permitirles ingresar a sus propias viviendas. Los sujetos controlaban una tranquera ubicada en un acceso principal y exigían el pago como condición para moverla.

Videos registrados por los propios residentes muestran a los investigados exigiendo dinero antes de abrir la tranquera. Los delincuentes actuaban a plena luz del día y amenazaban a quienes se negaban a pagar. La situación se volvió insostenible para los vecinos, quienes denunciaron reiteradamente el cobro ilegal.

Los intervenidos fueron identificados como Randy y Ronnie Fox Aguirre, de 38 y 37 años, y Luis Solórzano Ramos, alias “Chino”. Los tres presentan antecedentes por robo agravado, tráfico ilícito de drogas y usurpación agravada. Según la Policía, los hermanos lideraban la organización criminal Los Temibles del Este que operaba en la zona Este de la capital.

Durante el megaoperativo, agentes de la PNP ingresaron a la vivienda que funcionaba como base de la banda. Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) inspeccionó el lugar y encontró dos cartuchos de dinamita listos para detonar, guardados dentro de un armario.

También se incautaron vehículos, varias botellas y cajas repletas de monedas, presuntamente producto del cobro de cupos. Uno de los detenidos intentó justificar el dinero afirmando: “Todos los años junto, pero no junto en alcancilla ni en mi chanchito. El 15 o 20 de diciembre voy a comprar juguetes”. Los intervenidos fueron trasladados a las instalaciones de la unidad especializada para continuar con las diligencias de ley.

