HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy

Sociedad

Detienen a hermanos que cobraban cupo para dejar entrar a vecinos a sus casas en Huachipa: exigían entre 5 y 10 soles

Los detenidos registran antecedentes por robo y tráfico de drogas y, según las autoridades, lideraban una organización criminal dedicada al cobro de cupos y la extorsión en Lima Este.

Detenidos en Huachipa por cobrar ilegalmente a vecinos para acceder a sus viviendas
Detenidos en Huachipa por cobrar ilegalmente a vecinos para acceder a sus viviendas | Difusión/ATV

La Policía Nacional del Perú detuvo a dos hermanos y a un tercer implicado que cobraban entre S/5 y S/10 a los vecinos del Asentamiento Humano Santa María de Huachipa (Lurigancho-Chosica) para permitirles ingresar a sus propias viviendas. Los sujetos controlaban una tranquera ubicada en un acceso principal y exigían el pago como condición para moverla.

Videos registrados por los propios residentes muestran a los investigados exigiendo dinero antes de abrir la tranquera. Los delincuentes actuaban a plena luz del día y amenazaban a quienes se negaban a pagar. La situación se volvió insostenible para los vecinos, quienes denunciaron reiteradamente el cobro ilegal.

TE RECOMENDAMOS

Gobierno de José Jerí recorta Beca 18: ¿quién pierde y por qué? | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

VIDEO

PUEDES VER: Asesinan a chofer de bus de la línea 20 en Chorrillos: sujetos armados dispararon varias veces

lr.pe

Vecinos de Huachipa eran obligados a pagar para acceder a sus propias casas

Los intervenidos fueron identificados como Randy y Ronnie Fox Aguirre, de 38 y 37 años, y Luis Solórzano Ramos, alias “Chino”. Los tres presentan antecedentes por robo agravado, tráfico ilícito de drogas y usurpación agravada. Según la Policía, los hermanos lideraban la organización criminal Los Temibles del Este que operaba en la zona Este de la capital.

Durante el megaoperativo, agentes de la PNP ingresaron a la vivienda que funcionaba como base de la banda. Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) inspeccionó el lugar y encontró dos cartuchos de dinamita listos para detonar, guardados dentro de un armario.

También se incautaron vehículos, varias botellas y cajas repletas de monedas, presuntamente producto del cobro de cupos. Uno de los detenidos intentó justificar el dinero afirmando: “Todos los años junto, pero no junto en alcancilla ni en mi chanchito. El 15 o 20 de diciembre voy a comprar juguetes”. Los intervenidos fueron trasladados a las instalaciones de la unidad especializada para continuar con las diligencias de ley.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Fuerte incendio afecta club campestre El Remanso en Chosica: al menos cuatro unidades atienden siniestro

Fuerte incendio afecta club campestre El Remanso en Chosica: al menos cuatro unidades atienden siniestro

LEER MÁS
Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

LEER MÁS
Obrero sobrevive de milagro tras ser empujado desde un segundo piso en Chosica

Obrero sobrevive de milagro tras ser empujado desde un segundo piso en Chosica

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mujer presta su casa para velorio y familiares del fallecido desaparecen tras dejar cuerpo por días en San Juan de Lurigancho

Mujer presta su casa para velorio y familiares del fallecido desaparecen tras dejar cuerpo por días en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
Gremios evalúan paro de transportistas de 48 horas en diciembre: decisión se tomará luego de reunión con Gobierno de Jerí

Gremios evalúan paro de transportistas de 48 horas en diciembre: decisión se tomará luego de reunión con Gobierno de Jerí

LEER MÁS
Asesinan a chofer de bus de la línea 20 en Chorrillos: sujetos armados dispararon varias veces

Asesinan a chofer de bus de la línea 20 en Chorrillos: sujetos armados dispararon varias veces

LEER MÁS
Municipalidad de Lima declara en emergencia obras complementarias en la Vía Expresa Sur que 'inauguró' hace más de 3 meses

Municipalidad de Lima declara en emergencia obras complementarias en la Vía Expresa Sur que 'inauguró' hace más de 3 meses

LEER MÁS
Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

LEER MÁS
Cierran Mall del Sur temporalmente: Municipalidad de San Juan de Miraflores detectó riesgo por cables expuestos

Cierran Mall del Sur temporalmente: Municipalidad de San Juan de Miraflores detectó riesgo por cables expuestos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del Dólar en Perú HOY, miércoles 3 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio.

'Pol Deportes' es retirado de centro comercial por personal de seguridad: "Retírense, pues, está prohibido"

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Sociedad

Migraciones habilita 100.000 citas para pasaportes en diciembre: ¿cómo sacar una?

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Ambulancias adquiridas en 2024 por más de S/4,6 millones para la PNP están abandonadas y estacionadas en el Hospital de la Policía

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025