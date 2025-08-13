HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Obrero sobrevive de milagro tras ser empujado desde un segundo piso en Chosica

El hombre fue auxiliado por testigos, quienes responsabilizan a su compañero de trabajo, con quien discutió mientras bebían alcohol dentro de una obra en Lurigancho.

Obrero sobrevive tras caer desde un segundo piso en Chosica. Foto: Composición LR
Obrero sobrevive tras caer desde un segundo piso en Chosica. Foto: Composición LR

La noche del lunes 11 de agosto, lo que inició siendo un brindis entre dos trabajadores de construcción por poco termina en tragedia, esto luego de que un obrero se salvó de milagro tras caer desde un segundo piso. Las autoridades investigan el caso.

El hecho ocurrió dentro de un inmueble ubicado en Carapongo, Lurigancho – Chosica, alrededor de las 21:13 p. m. Según testigos, dos obreros de una construcción se encontraban bebiendo alcohol, cuando comenzaron una acalorada discusión.

Obrero es lanzado desde un segundo piso por su compañero

Durante el intercambio de las palabras, la víctima, identificada como Franklin Silva Cuaresma, habría sido empujada por su colega y cayó desde una altura de 5 metros. Cámaras de seguridad captaron el momento en que impacta contra el piso, quedando inconsciente y tendido en medio de un charco de sangre.

Tras lo sucedido, dos jóvenes corrieron a auxiliarlo, mientras que el presunto agresor aprovechó para tomar una herramienta y acercarse hacia a ellos, aparentemente con intención de agredirlos. Sin embargo, fue reducido de inmediato y le quitaron el objeto que tenía en las manos.

 Autoridades investigan el caso

Hasta el lugar llegó el personal de Bomberos, quienes trasladaron al herido al Hospital de Huachipa, donde recibió atención médica. Afortunadamente el hombre fue dado de alta, aunque presenta puntos en la cabeza y una lesión en el pie.

En tanto, el presunto responsable fue llevado a la comisaría de Huachipa, donde permanece a disposición de las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.

