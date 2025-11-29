Un incendio de tipo forestal se registró la tarde de este sábado 29 de noviembre en las inmediaciones del club El Remanso, ubicado en el distrito de Chosica. De acuerdo con el registro operativo, al menos cuatro unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú se encuentran atendiendo la emergencia.

De acuerdo con un comunicado de Sedapal, la empresa ha informado que envió una cisterna de agua con capacidad de 16 metros cúbicos para controlar el siniestro.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ PASA CON LA CONTROVERSIAL SENTENCIA DE PEDRO CASTILLO? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Comunicado de Sedapal por incendio en club El Remanso.

Canales de ayuda

Para incendios

De ocurrir un incendio, mantén la calma y sal de inmediato por la ruta de evacuación.

Alerta inmediatamente a las personas que se encuentran cerca y llama al 116, que es la Central de Emergencia del cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

En caso de ocurrir un amago de incendio, si sabes cómo hacerlo, utiliza un extintor para apagarlo.

Al evacuar, asegúrate antes de salir que las manijas de las puertas no estén calientes, ya que ello podría implicar que haya fuego al otro lado.

Evita inhalar humo, tápate la nariz y la boca con un trapo húmedo. Por ningún motivo, regresar a la zona del incendio, a menos que los Bomberos indiquen lo contrario.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.