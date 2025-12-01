HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

542 casos de violencia en colegios de Chiclayo: UGEL confirma incremento del 50 % respecto al año pasado

Cerca al final de año escolar, las cifras de violencia que maneja la UGEL Chiclayo son preocupantes. Notorio incremento merece una atención urgente.


UGEL reconoce que se deben fortalecer los programas de convivencia escolar. Créditos: Emmanuel Moreno / La República.
UGEL reconoce que se deben fortalecer los programas de convivencia escolar. Créditos: Emmanuel Moreno / La República.

Lambayeque. A pocos días de que culmine el presente año escolar, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Chiclayo informó que en los colegios de esta jurisdicción se van reportando 542 casos de violencia. La cifra representa un preocupante incremento de más del 50 % de la estadística de 2024 (340 casos).

Al respecto, se observó que la violencia física es la que predomina en las instituciones educativas de la provincia de Chiclayo, con 239 reportes en el portal SíSeVe del Ministerio de Educación (Minedu). A esta forma de violencia le sigue la de tipo psicológica, con 230 casos. Asimismo, se tienen 73 casos de violencia sexual. Los protagonistas de estos lamentables incidentes son docentes, personal administrativo y los mismos estudiantes.

lr.pe

"Chiclayo aparece en el primer lugar (de la estación de violencia) por sobre los 250 casos, eso tiene que ver con la población estudiantil. Le sigue José Leonardo Ortiz, por su magnitud, pero también por la característica de violencia. El tercer lugar es el de Pimentel, lo cual nos debe llevar a reflexión, debido a que este distrito tiene menos población que La Victoria (cuarto lugar)", declaró el director de la UGEL Chiclayo, Alí Sánchez Moreno.

Seguidamente, el desglose de la estadística muestra que 278 casos de violencia en 2025 se registraron en colegios públicos y 222 en planteles privados. Es el nivel secundario el que tiene la mayor cantidad de reportes, con un total de 329.

Acciones para el 2026

Consultado por las acciones a tomar en 2026 para que estas cifras disminuyan, Sánchez Moreno enfatizó que es vital que los diversos sectores sumen más esfuerzos para fortalecer los programas de convivencia escolar, los mismos que brindan herramientas de reflexión, apoyo emocional y acompañamiento psicológico a los estudiantes y su entorno.

De igual manera, el directivo apuntó que es importante que las autoridades nacionales trabajen mucho más en frenar la ola de delincuencia que muchas veces afecta directamente a los alumnos y sus familias, creando escenarios de frustración, rencor y agresividad.

