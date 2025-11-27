HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración
Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     
EN VIVO

🔴 EN VIVO | Poder Judicial dicta 11 años y 5 meses de PRISIÓN contra PEDRO CASTILLO

Judicialidad

JEE Chiclayo lidera la instalación de comisión interinstitucional para proteger la integridad del proceso electoral 2026

La mesa de trabajo reúne a instituciones del sistema de justicia, seguridad, defensa y gestión electoral para coordinar acciones preventivas rumbo a las Elecciones Generales 2026, en su primera instalación regional desarrollada en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

Esta primera comisión en Lambayeque trabajará en coordinación ante posibles riesgos que amenacen la seguridad. Fuente: Difusión.
Esta primera comisión en Lambayeque trabajará en coordinación ante posibles riesgos que amenacen la seguridad. Fuente: Difusión.

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Chiclayo instaló la Comisión Interinstitucional para la Prevención de Conflictos Electorales, en una sesión realizada este martes 25 de noviembre en el auditorio de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque – sede Manuel Huangal Naveda. Esta iniciativa tiene como finalidad promover acciones oportunas y articuladas frente a eventuales riesgos que puedan afectar el desarrollo de las Elecciones Generales 2026, previstas para el 12 de abril del próximo año.

La Comisión, la primera en ser implementada en la región Lambayeque, se consolida como un importante espacio de coordinación antes, durante y después del proceso electoral, impulsando estrategias orientadas a prevenir hechos de violencia, situaciones de tensión o incidentes que puedan comprometer la seguridad y transparencia del proceso democrático. Su labor también busca fortalecer la capacidad de respuesta del Estado y garantizar la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía en el marco de los comicios.

El equipo interinstitucional es presidido por Cipriano Purihuamán Leonardo, presidente del JEE Chiclayo, y está integrado por organismos con competencias esenciales para la gobernabilidad electoral. Entre ellos: el Jurado Electoral Especial de Lambayeque, la Oficina Desconcentrada del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Regional de Coordinación y la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ONPE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, participan la Región Policial Lambayeque de la PNP, representantes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Ministerio Público, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio del Interior, la Contraloría General de la República y la División de Orden Público y Seguridad (DIVOPUS).

Durante la sesión de instalación, las instituciones reafirmaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para anticiparse a situaciones de riesgo, implementar acciones preventivas y asegurar una actuación rápida y eficaz en escenarios que puedan comprometer el clima electoral. Esta articulación se sustenta en la identificación, clasificación y monitoreo permanente de riesgos electorales a nivel regional y local, permitiendo activar respuestas oportunas y evitar escalamiento de conflictos.

La instalación de esta Comisión Interinstitucional marca un precedente importante para la región, al consolidar un modelo de coordinación que fortalece la gobernabilidad democrática y promueve la confianza ciudadana en los organismos electorales. El JEE Chiclayo reafirmó que seguirá impulsando acciones destinadas a garantizar que las Elecciones Generales 2026 se desarrollen en un entorno de paz, seguridad y plena transparencia.

Notas relacionadas
Minsa declara alerta amarilla: el 80% de centros de salud en riesgo ante lluvias en Lambayeque

Minsa declara alerta amarilla: el 80% de centros de salud en riesgo ante lluvias en Lambayeque

LEER MÁS
CSJLA desarrolló la octava feria “Ilapanchikpaq Justicia: por la no violencia contra las mujeres” en la Plaza de Armas de Lambayeque

CSJLA desarrolló la octava feria “Ilapanchikpaq Justicia: por la no violencia contra las mujeres” en la Plaza de Armas de Lambayeque

LEER MÁS
Así avanza el megaproyecto vial que conectará tres regiones del Perú: tramo norte alcanza 75% y conectará distritos en 14 minutos

Así avanza el megaproyecto vial que conectará tres regiones del Perú: tramo norte alcanza 75% y conectará distritos en 14 minutos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dr. Jorge Luis Rojas Cruz es designado Juez Superior Titular del Distrito Judicial de Lambayeque

Dr. Jorge Luis Rojas Cruz es designado Juez Superior Titular del Distrito Judicial de Lambayeque

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Judicialidad

ODANC Sullana convoca a Mesa de Trabajo Interinstitucional para fortalecer la Transparencia y Eficacia en la Administración Pública

CSJLA desarrolló la octava feria “Ilapanchikpaq Justicia: por la no violencia contra las mujeres” en la Plaza de Armas de Lambayeque

San Marcos vibró con la Feria Ilapanchipaq Justicia: Poder Judicial lleva servicios, prevención y esperanza a la provincia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025