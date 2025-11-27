JEE Chiclayo lidera la instalación de comisión interinstitucional para proteger la integridad del proceso electoral 2026

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Chiclayo instaló la Comisión Interinstitucional para la Prevención de Conflictos Electorales, en una sesión realizada este martes 25 de noviembre en el auditorio de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque – sede Manuel Huangal Naveda. Esta iniciativa tiene como finalidad promover acciones oportunas y articuladas frente a eventuales riesgos que puedan afectar el desarrollo de las Elecciones Generales 2026, previstas para el 12 de abril del próximo año.

La Comisión, la primera en ser implementada en la región Lambayeque, se consolida como un importante espacio de coordinación antes, durante y después del proceso electoral, impulsando estrategias orientadas a prevenir hechos de violencia, situaciones de tensión o incidentes que puedan comprometer la seguridad y transparencia del proceso democrático. Su labor también busca fortalecer la capacidad de respuesta del Estado y garantizar la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía en el marco de los comicios.

El equipo interinstitucional es presidido por Cipriano Purihuamán Leonardo, presidente del JEE Chiclayo, y está integrado por organismos con competencias esenciales para la gobernabilidad electoral. Entre ellos: el Jurado Electoral Especial de Lambayeque, la Oficina Desconcentrada del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Regional de Coordinación y la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ONPE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, participan la Región Policial Lambayeque de la PNP, representantes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Ministerio Público, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio del Interior, la Contraloría General de la República y la División de Orden Público y Seguridad (DIVOPUS).

Durante la sesión de instalación, las instituciones reafirmaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para anticiparse a situaciones de riesgo, implementar acciones preventivas y asegurar una actuación rápida y eficaz en escenarios que puedan comprometer el clima electoral. Esta articulación se sustenta en la identificación, clasificación y monitoreo permanente de riesgos electorales a nivel regional y local, permitiendo activar respuestas oportunas y evitar escalamiento de conflictos.

La instalación de esta Comisión Interinstitucional marca un precedente importante para la región, al consolidar un modelo de coordinación que fortalece la gobernabilidad democrática y promueve la confianza ciudadana en los organismos electorales. El JEE Chiclayo reafirmó que seguirá impulsando acciones destinadas a garantizar que las Elecciones Generales 2026 se desarrollen en un entorno de paz, seguridad y plena transparencia.