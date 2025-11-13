Paro del Sutep: miles de docentes marchan en Chiclayo para exigir pensiones justas y mayor presupuesto para el sector

Como parte del paro nacional de 24 horas convocado por el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) para este jueves 13 de noviembre, al menos unos 5.000 docentes activos y jubilados salieron a marchar en la ciudad de Chiclayo (Lambayeque) con el objetivo de exigir pensiones dignas, mayor presupuesto para el sector y otros puntos en su pliego.

El lugar de concentración de los profesores en esta región fue el parque Obrero de Chiclayo. Desde aquí se movilizaron por diversas avenidas y calles de la capital lambayecana hasta llegar al frontis del Gobierno Regional. La jornada de lucha estuvo marcada por la notoria ausencia de agentes policiales, lo que generó caos en el tránsito vehicular y un desorden bullicioso.

Reclamos

El dirigente del Sutep Lambayeque, Saúl Villalobos, expresó que los reclamos del magisterio pasan por tener pensiones justas, mayor presupuesto para el sector para el 2026, el pago de la deuda social a los miles de cesantes y jubilados, atención a las deficiencias en infraestructura y materiales en los colegios de la región, etc. Sus exigencias estuvieron acompañados de arengas y decenas de carteles.

"No es posible que los docentes jubilados vivamos por 400 o 500 soles al mes. Eso no alcanza para hacer las compras de la canasta familiar o nuestros medicamentos. Necesitamos que esa ley que tiene el Ejecutivo sea reglamentada y ejecutada de una vez para que se nos pague lo que corresponde", sentenció el profesor jubilado Pedro Soto a La República.