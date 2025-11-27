ODANC Lambayeque impulsa mesa de trabajo para fortalecer la transparencia y la eficacia en la justicia regional

Se discutió sobre el rol de los jueces de paz y se establecieron mesas de trabajo. Fuente: Difusión.

La Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ODANC) Lambayeque, bajo la conducción de la magíster Ana Elizabeth Salés Del Castillo, desarrolló con éxito la II Mesa de Trabajo por la Transparencia, Eficiencia y Eficacia en la Administración de Justicia, un espacio instituido para generar reflexión, articulación y acciones orientadas a optimizar el servicio judicial en la región.

El encuentro congregó a jueces, fiscales, defensores públicos, efectivos policiales y jueces de paz, reafirmando el compromiso de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA) con una administración de justicia que responda a las necesidades reales de la ciudadanía.

La Mesa de Honor estuvo conformada por el presidente de la CSJLA, Dr. César William Bravo Llaque; la jefa de la ODANC Lambayeque, Mg. Ana Elizabeth Salés Del Castillo; la responsable de la Unidad de Calificación e Investigación fusionada con la Unidad de Prevención, Supervisión e Inspección, Mg. Marisol Vásquez Ruiz; y el Mg. Willy Arnaldo López Fernández, juez especializado del Décimo Cuarto Juzgado de Familia sub especializado en Violencia Contra las Mujeres y magistrado contralor de la ODANC Lambayeque.

Durante su intervención, el presidente de la Corte de Lambayeque, Dr. Bravo Llaque, resaltó la trascendencia de este tipo de espacios y subrayó que la justicia solo se materializa cuando es eficaz y transparente.

“Nuestros esfuerzos quedarían truncos si es que como parte de la administración de justicia no hay eficacia en la labor que nosotros desempeñamos. El derecho a acceder a la justicia no solamente debe ser un derecho declarativo, sino un derecho que se concretiza a partir de la transparencia de nuestro accionar”, afirmó.

Asimismo, felicitó a la ODANC Lambayeque por ser reconocida como una de las más eficaces a nivel nacional y agradeció la labor sostenida de supervisión y acompañamiento.

En su participación, la Mg. Ana Elizabeth Salés Del Castillo destacó que la misión esencial de la ODANC es prevenir conductas disfuncionales para asegurar un servicio de justicia de calidad.

Explicó que en esta segunda mesa de trabajo se priorizó el enfoque en la Justicia de Paz, dada su cercanía con la ciudadanía y su presencia en zonas alejadas.

“Los jueces de paz están con el ciudadano de a pie día a día y llevan la justicia a los lugares más recónditos”, sostuvo. Añadió que muchas de las dificultades observadas en la labor de los jueces de paz responden al desconocimiento sobre su ámbito de competencia, aspecto regulado por la Ley de Justicia de Paz.

La jefa de la ODANC Lambayeque también agradeció el apoyo del presidente de la Corte por la implementación de la Oficina Descentralizada de Control en Jaén, la primera de su tipo en todo el país, la cual fortalecerá las labores de supervisión en las sub sedes de Cutervo y San Ignacio. Como parte central del programa, el magistrado contralor Mg. Willy Arnaldo López Fernández expuso el tema “Acceso a la Justicia de Paz y Responsabilidades Disciplinarias”, abordando las funciones de los jueces de paz y el procedimiento especial que regula su actuación.

La jornada concluyó con la conformación de mesas de trabajo multidisciplinarias, donde los participantes analizaron problemáticas comunes y formularon propuestas concretas. Los acuerdos alcanzados servirán de hoja de ruta para fortalecer la labor de la ODANC Lambayeque y consolidar una administración de justicia más eficiente, transparente y cercana a la ciudadanía.