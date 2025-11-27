HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración
Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     
EN VIVO

🔴 EN VIVO | Poder Judicial dicta 11 años y 5 meses de PRISIÓN contra PEDRO CASTILLO

Judicialidad

ODANC Lambayeque impulsa mesa de trabajo para fortalecer la transparencia y la eficacia en la justicia regional

Actividad liderada por la magíster Ana Elizabeth Salés Del Castillo reunió a magistrados, fiscales, defensores, policías y jueces de paz para diseñar estrategias que refuercen la calidad del servicio judicial en Lambayeque.

Se discutió sobre el rol de los jueces de paz y se establecieron mesas de trabajo. Fuente: Difusión.
Se discutió sobre el rol de los jueces de paz y se establecieron mesas de trabajo. Fuente: Difusión.

La Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ODANC) Lambayeque, bajo la conducción de la magíster Ana Elizabeth Salés Del Castillo, desarrolló con éxito la II Mesa de Trabajo por la Transparencia, Eficiencia y Eficacia en la Administración de Justicia, un espacio instituido para generar reflexión, articulación y acciones orientadas a optimizar el servicio judicial en la región.

El encuentro congregó a jueces, fiscales, defensores públicos, efectivos policiales y jueces de paz, reafirmando el compromiso de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA) con una administración de justicia que responda a las necesidades reales de la ciudadanía.

La Mesa de Honor estuvo conformada por el presidente de la CSJLA, Dr. César William Bravo Llaque; la jefa de la ODANC Lambayeque, Mg. Ana Elizabeth Salés Del Castillo; la responsable de la Unidad de Calificación e Investigación fusionada con la Unidad de Prevención, Supervisión e Inspección, Mg. Marisol Vásquez Ruiz; y el Mg. Willy Arnaldo López Fernández, juez especializado del Décimo Cuarto Juzgado de Familia sub especializado en Violencia Contra las Mujeres y magistrado contralor de la ODANC Lambayeque.

Durante su intervención, el presidente de la Corte de Lambayeque, Dr. Bravo Llaque, resaltó la trascendencia de este tipo de espacios y subrayó que la justicia solo se materializa cuando es eficaz y transparente.

Nuestros esfuerzos quedarían truncos si es que como parte de la administración de justicia no hay eficacia en la labor que nosotros desempeñamos. El derecho a acceder a la justicia no solamente debe ser un derecho declarativo, sino un derecho que se concretiza a partir de la transparencia de nuestro accionar”, afirmó.

Asimismo, felicitó a la ODANC Lambayeque por ser reconocida como una de las más eficaces a nivel nacional y agradeció la labor sostenida de supervisión y acompañamiento.

El encuentro reunió a jueces, fiscales y defensores. Fuente: Difusión.

El encuentro reunió a jueces, fiscales y defensores. Fuente: Difusión.

En su participación, la Mg. Ana Elizabeth Salés Del Castillo destacó que la misión esencial de la ODANC es prevenir conductas disfuncionales para asegurar un servicio de justicia de calidad.

Explicó que en esta segunda mesa de trabajo se priorizó el enfoque en la Justicia de Paz, dada su cercanía con la ciudadanía y su presencia en zonas alejadas.

Los jueces de paz están con el ciudadano de a pie día a día y llevan la justicia a los lugares más recónditos”, sostuvo. Añadió que muchas de las dificultades observadas en la labor de los jueces de paz responden al desconocimiento sobre su ámbito de competencia, aspecto regulado por la Ley de Justicia de Paz.

La jefa de la ODANC Lambayeque también agradeció el apoyo del presidente de la Corte por la implementación de la Oficina Descentralizada de Control en Jaén, la primera de su tipo en todo el país, la cual fortalecerá las labores de supervisión en las sub sedes de Cutervo y San Ignacio. Como parte central del programa, el magistrado contralor Mg. Willy Arnaldo López Fernández expuso el tema “Acceso a la Justicia de Paz y Responsabilidades Disciplinarias”, abordando las funciones de los jueces de paz y el procedimiento especial que regula su actuación.

La jornada concluyó con la conformación de mesas de trabajo multidisciplinarias, donde los participantes analizaron problemáticas comunes y formularon propuestas concretas. Los acuerdos alcanzados servirán de hoja de ruta para fortalecer la labor de la ODANC Lambayeque y consolidar una administración de justicia más eficiente, transparente y cercana a la ciudadanía.

Notas relacionadas
Minsa declara alerta amarilla: el 80% de centros de salud en riesgo ante lluvias en Lambayeque

Minsa declara alerta amarilla: el 80% de centros de salud en riesgo ante lluvias en Lambayeque

LEER MÁS
CSJLA desarrolló la octava feria “Ilapanchikpaq Justicia: por la no violencia contra las mujeres” en la Plaza de Armas de Lambayeque

CSJLA desarrolló la octava feria “Ilapanchikpaq Justicia: por la no violencia contra las mujeres” en la Plaza de Armas de Lambayeque

LEER MÁS
Así avanza el megaproyecto vial que conectará tres regiones del Perú: tramo norte alcanza 75% y conectará distritos en 14 minutos

Así avanza el megaproyecto vial que conectará tres regiones del Perú: tramo norte alcanza 75% y conectará distritos en 14 minutos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
JEE Chiclayo lidera la instalación de comisión interinstitucional para proteger la integridad del proceso electoral 2026

JEE Chiclayo lidera la instalación de comisión interinstitucional para proteger la integridad del proceso electoral 2026

LEER MÁS
Juez dicta medidas de protección para víctima de acoso en Feria de Justicia Itinerante

Juez dicta medidas de protección para víctima de acoso en Feria de Justicia Itinerante

LEER MÁS
Presidenta Cecilia León da la bienvenida a la segunda promoción de voluntarios judiciales 2025

Presidenta Cecilia León da la bienvenida a la segunda promoción de voluntarios judiciales 2025

LEER MÁS
Juez de Virú dicta prisión preventiva para sujeto sindicado de trasladar más de 300 cartuchos de dinamita

Juez de Virú dicta prisión preventiva para sujeto sindicado de trasladar más de 300 cartuchos de dinamita

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Judicialidad

ODANC Sullana convoca a Mesa de Trabajo Interinstitucional para fortalecer la Transparencia y Eficacia en la Administración Pública

CSJLA desarrolló la octava feria “Ilapanchikpaq Justicia: por la no violencia contra las mujeres” en la Plaza de Armas de Lambayeque

San Marcos vibró con la Feria Ilapanchipaq Justicia: Poder Judicial lleva servicios, prevención y esperanza a la provincia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025