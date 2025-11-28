A horas de la final de la Copa Libertadores, las municipalidades de Ate y La Molina implementan un plan de desvío vehicular para garantizar la seguridad del evento en el Estadio Monumental. | composición LR

A pocas horas de la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras, la Municipalidad de Ate y la Municipalidad de La Molina activaron un amplio plan de desvío vehicular en las principales avenidas y calles para garantizar seguridad y orden durante el evento que reunirá a más de 70.000 aficionados en el Estadio Monumental.

Como parte del operativo, se informó que varias rutas principales de los distritos tendrán restricciones temporales debido al desplazamiento masivo de hinchas hacia el coloso. Esta medida busca evitar congestionamientos y facilitar el ingreso de las delegaciones, tanto de locales como brasileños. Aquí te mostramos las vías afectadas.

Municipalidad de Ate anuncia plan de desvío

El plan de la comuna de Ate incluye ajustes en los sentidos Este–Oeste y Oeste–Este, especialmente en avenidas como Prolongación Javier Prado, Vista Alegre y Carretera Central.

Plan de cierre y desvío de vías en La Molina

Por su parte, la Municipalidad de La Molina también implementará cierres preventivos desde las 11:00 p. m. del viernes 28 de noviembre, acción coordinada con la Policía Nacional para asegurar el tránsito en las zonas de mayor flujo. Además, según la Resolución de Subgerencia 004499-2025-GMU-SER, durará hasta las 8:00 p.m. del sábado 29.

El plan incluye:

Cierre total de la Av. Javier Prado Este, desde la Av. Los Ingenieros hasta el Jr. Vista Alegre.

Cierre total en La Molina de:

Av. Los Constructores (desde Los Ingenieros hasta Huarochirí)

Av. Flora Tristán (desde Los Constructores hasta Fontana)

Av. Huarochirí (desde Separadora Industrial hasta Javier Prado)

Av. Melgarejo (desde Javier Prado hasta Universidad)

Desvíos habilitados:

Av. Los Ingenieros → Av. La Fontana → Av. La Universidad → Av. Separadora Industrial

Recomendación para los vecinos

Las comunas pidieron a los vecinos prever rutas alternas, salir con anticipación y respetar las indicaciones del personal en campo. Recordó que el mapa de desvíos está disponible en el flyer oficial del municipio, donde se especifican las vías habilitadas y cerradas durante la jornada.

Las autoridades reiteraron que el objetivo es asegurar un tránsito fluido y un evento seguro mientras Lima vuelve a ser sede de la final más importante del fútbol sudamericano.

