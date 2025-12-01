Fuerte incendio consume vivienda en el Rímac: al menos 7 unidades de bomberos atienen emergencia
Un incendio de gran magnitud se desató en el asentamiento humano 6 de Agosto, en el Rímac. Los bomberos fueron desplegados para controlar la emergencia.
En horas de la tarde de este lunes 1 de diciembre se reportó un incendio de gran magnitud en el asentamiento humano 6 de Agosto B, en el distrito del Rímac. El fuego, que afecta varias estructuras de vivienda, movilizó a siete unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios para controlar la emergencia.
Vecinos y bomberos informaron que la maquinaria especializada enfrenta dificultades para ingresar a la zona debido al mal estado de las pistas y al reducido ancho de las calles, lo que complica las labores de control del siniestro.
Nota en desarrollo...