Fuerte incendio consume vivienda en el Rímac: al menos 7 unidades de bomberos atienen emergencia

En horas de la tarde de este lunes 1 de diciembre se reportó un incendio de gran magnitud en el asentamiento humano 6 de Agosto B, en el distrito del Rímac. El fuego, que afecta varias estructuras de vivienda, movilizó a siete unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios para controlar la emergencia.

Vecinos y bomberos informaron que la maquinaria especializada enfrenta dificultades para ingresar a la zona debido al mal estado de las pistas y al reducido ancho de las calles, lo que complica las labores de control del siniestro.

TE RECOMENDAMOS INDIGNANTE: DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDE LIBERACIÓN DE URRESTI | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Nota en desarrollo...