Sociedad

Ate: Extranjero confiesa que le ofrecieron S/300 por dejar artefacto explosivo

Ciudadano venezolano de 23 años fue capturado cuando huía tras la detonación de un explosivo a inmediaciones de un local de eventos que dejó cuatro heridos en Santa Clara. Melvin Martínez dijo que un hombre lo contactó en Santa Anita “para llevar una bolsa”.

Un hombre de nacionalidad venezolana fue capturado en Ate Vitarte, tras ser sorprendido cuando huía luego de lanzar un artefacto explosivo que dejó cuatro heridos en una calle donde funcionan hoteles y un local de eventos. Las autoridades no descartan que algún empresario o comerciante se haya negado a pagarle una extorsión.

De acuerdo con el reporte de la Policía, los vecinos habían realizado una llamada alertando sobre la presencia de un individuo sospechoso entre las avenidas Simón Bolívar y Mariano Melgar, jurisdicción de Santa Clara.

La Policía de este lugar informó que frente al local Kalos se produjo la detonación de un artefacto explosivo que hirió a cuatro personas que se encontraban en las inmediaciones, en la vía pública. Unos resultaron con cortes, otros con golpes e impactos de esquirlas y fueron trasladados al Hospital de Vitarte, por personal policial del Escuadrón Los Halcones.

Al arribar, los agentes observaron al sospechoso. El sujeto intentó escapar, pero fue detenido luego de una tenaz persecución. Se trata de Melvin José Martínez Sampallo, de 23 años y de nacionalidad venezolana.

“Este sujeto es sindicado como el hombre que habría dejado el explosivo”, confirmó el coronel Víctor Revoredo Farfán, jefe de la División de Investigación de Extorsiones.

En las grabaciones de cámaras de seguridad del lugar quedó registrada la llegada del presunto extorsionista a la zona. 

Tras ser arrestado dijo que era natural de Barquisimeto y que tenía más de 4 años en Perú.

Durante el procedimiento el detenido dijo que un sujeto le contactó en Santa Anita para que lo traslade en motocicleta hasta Santa Clara porque iba a entregar una bolsa. Aseguró que le prometieron dar “tres ferros” (S/ 300.00).

El coronel Rvoredo, declaró: “La Policía Nacional reitera su compromiso con la protección de la vida, la integridad y los bienes de todos los ciudadanos, y hace un llamado a la comunidad para continuar denunciando cualquier hecho que altere la convivencia y seguridad”.

Las autoridades también emitieron nuevas recomendaciones para que la ciudadanía pueda identificar intentos de extorsión.

Explicaron que las modalidades más frecuentes provienen de estructuras criminales organizadas y de delincuentes comunes que actúan desde prisión.

Según Revoredo “los grupos criminales obtienen rentas ilegales mediante la intimidación, afectando a comerciantes, empresarios y transportistas”.

Indicó que estos grupos utilizan información personal de las víctimas para  presionar el pago de sumas de dinero.

Una de las prácticas más comunes es la suplantación de grupos como Tren de Aragua. En este tipo de extorsión, los delincuentes llaman a la víctima identificándose como miembros de esa banda y luego solicitan dinero bajo amenazas de muerte.

