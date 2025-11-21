HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cae el Clan de Norte en Ate: banda extorsiva está implicada en asesinato a chofer de combi y secuestro a empresario

La banda criminal estaría relacionada a extorsiones contra diversas empresas de transporte en Lima. En el operativo se incautaron armas de fuego y explosivos listos para ser usados.

Los implicados estarían relacionados al asesinato de un chofer en Lurín y al secuestro de un empresario en Los Olivos.
Los implicados estarían relacionados al asesinato de un chofer en Lurín y al secuestro de un empresario en Los Olivos. | Foto: Composición LR/ Marcia Chahua

Durante la noche del jueves 20 de noviembre, la Policía Nacional del Perú detuvo a siete presuntos integrantes de la organización criminal el Clan del Norte en medio de un operativo en un departamento de la avenida Capuchinas, Urb. Santa Rosita II Etapa, Ate Vitarte.

Según la información policial, todos los intervenidos son de nacionalidad extranjera. Asimismo, entre ellos hay tres mujeres. En el operativo se incautaron cuatro autos, dos motocicletas, armamento, explosivos y decenas de celulares robados. La banda es relacionada con delitos de extorsión, sicariato, robo agravado y tenencia ilegal de armas.

Se incautaron cuatro vehículos, armas de fuego y explosivos en el operativo. Foto: PNP

lr.pe

Operaban en un inmueble alquilado en Ate

De acuerdo a la investigación policial, la banda criminal habría alquilado dos pisos de una vivienda, el primero y el cuarto, desde donde coordinaban sus hechos delictivos que iban desde extorsiones hasta homicidios.

En el primer nivel se encontraron artefactos explosivos artesanales, listos para su uso. Asimismo, los detenidos estarían presuntamente implicados en los siguientes delitos.

  • El asesinato del conductor de una combi en Lurín.
  • El secuestro y homicidio de un empresario de Santa Anita en 2024.
  • El atentado contra un empresario de Los Olivos, cuyo vehículo blindado recibió tres impactos de bala.
  • La quema de una combi en Santa Anita como acto de intimidación.

lr.pe

Cobro de cupo y extorsión a empresas de transporte

Las pesquisas precisan que el Clan del Norte mantenía una red sistemática de extorsión y cobro de cupos a diversas empresas de transporte formal e informal, entre ellas se encuentran:

  • Excelentes Unidos (ruta Ate – Callao)
  • Transportes Evipasa (ruta SMP – Ate)
  • Empresa Transporte 505 (ruta Ate – SMP)
  • BTP – Transporte Emanuel (ruta Agustino – San Miguel)
  • Empresa Transporte Eureka
  • Empresa Nuevo Horizonte (rutas en todo Ate)
  • Colectivos Javier Prado – San Miguel
  • Transporte informal de la zona

Por último, la Policía Nacional del Perú informó que la organización criminal cuenta con fuerte capacidad operativa. Asimismo, es investigada por su relación a delitos violentos y extorsiones en diversos distritos de Lima.

Lo más visto
