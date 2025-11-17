San Juan de Lurigancho inaugura un moderno parque en la árida zona de Mariscal Cáceres: tuvo una inversión de más de S/2.1 millones
El proyecto, inaugurado en San Juan de Lurigancho, incluye una losa multideportiva, áreas infantiles, amplias zonas verdes y un sistema de riego, buscando ser un punto de recreación familiar.
En San Juan de Lurigancho (SJL) se ha inaugurado el moderno Parque Central Mariscal Cáceres, un espacio renovado de más de 7.300 m² desarrollado mediante una alianza entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad de SJL. El proyecto, impulsado por el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), tuvo una inversión de más de S/2.1 millones y busca convertirse en un punto de recreación de los vecinos.
Durante la ceremonia de inauguración, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, señaló que el parque deja de ser un espacio descuidado para convertirse en uno renovado al servicio de los ciudadanos. Destacó, además, que esta obra refleja el compromiso de la comuna metropolitana con la recuperación de áreas pública.
Mejoras en la infraestructura y nuevos espacios recreativos en Parque Central Mariscal Cáceres en SJL
Entre las instalaciones destaca la losa multideportiva, que ahora cuenta con graderías y una zona infantil equipada con juegos seguros. A ello se suman amplias áreas verdes con césped natural y un sistema de riego tecnificado que permitirá mantener el espacio en óptimas condiciones. El parque también incorpora nuevas veredas, sardineles renovados y una caseta de vigilancia diseñada para reforzar la seguridad en la zona. Además, se instalaron 20 bancas de concreto, 27 tachos de basura, dos astas para bandera y arcos deportivos.
El Parque Central Mariscal Cáceres incorpora nuevas luminarias LED. Foto: Municipalidad de San Juan de Lurigancho
Los visitantes también podrán recorrer senderos peatonales y zonas de descanso implementadas para mejorar la accesibilidad y comodidad de los usuarios. Estos espacios buscan facilitar la circulación y convertir el parque en un punto de encuentro para las familias. La iluminación fue completamente modernizada mediante luminarias LED, reflectores y postes distribuidos estratégicamente.
La intervención se realizó sobre la ciudadela Mariscal Cáceres, un terreno con historia: originalmente era un pampa desértica y, desde la década de 1960, se fue urbanizando por migrantes que establecieron asentamientos humanos.
