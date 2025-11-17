HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Sociedad

San Juan de Lurigancho inaugura un moderno parque en la árida zona de Mariscal Cáceres: tuvo una inversión de más de S/2.1 millones

El proyecto, inaugurado en San Juan de Lurigancho, incluye una losa multideportiva, áreas infantiles, amplias zonas verdes y un sistema de riego, buscando ser un punto de recreación familiar.

El moderno parque Mariscal Cáceres, ubicado en SJL, tuvo una inversión de más de S/2.1 millones.
El moderno parque Mariscal Cáceres, ubicado en SJL, tuvo una inversión de más de S/2.1 millones. | Foto: Andina

En San Juan de Lurigancho (SJL) se ha inaugurado el moderno Parque Central Mariscal Cáceres, un espacio renovado de más de 7.300 m² desarrollado mediante una alianza entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad de SJL. El proyecto, impulsado por el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), tuvo una inversión de más de S/2.1 millones y busca convertirse en un punto de recreación de los vecinos.

Durante la ceremonia de inauguración, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, señaló que el parque deja de ser un espacio descuidado para convertirse en uno renovado al servicio de los ciudadanos. Destacó, además, que esta obra refleja el compromiso de la comuna metropolitana con la recuperación de áreas pública.

TE RECOMENDAMOS

POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: El millonario puente Gunther se levanta sobre Arequipa para unir dos distritos claves: se construyó en 75 días tras su colapso total

lr.pe

Mejoras en la infraestructura y nuevos espacios recreativos en Parque Central Mariscal Cáceres en SJL

Entre las instalaciones destaca la losa multideportiva, que ahora cuenta con graderías y una zona infantil equipada con juegos seguros. A ello se suman amplias áreas verdes con césped natural y un sistema de riego tecnificado que permitirá mantener el espacio en óptimas condiciones. El parque también incorpora nuevas veredas, sardineles renovados y una caseta de vigilancia diseñada para reforzar la seguridad en la zona. Además, se instalaron 20 bancas de concreto, 27 tachos de basura, dos astas para bandera y arcos deportivos.

No hay ninguna descripción de la foto disponible.

El Parque Central Mariscal Cáceres incorpora nuevas luminarias LED. Foto: Municipalidad de San Juan de Lurigancho

Los visitantes también podrán recorrer senderos peatonales y zonas de descanso implementadas para mejorar la accesibilidad y comodidad de los usuarios. Estos espacios buscan facilitar la circulación y convertir el parque en un punto de encuentro para las familias. La iluminación fue completamente modernizada mediante luminarias LED, reflectores y postes distribuidos estratégicamente.

PUEDES VER: Torre Treca, la importante obra de S/490 millones detenida por 50 años, ya cuenta con licencia y beneficiaría a 12 millones de asegurados

lr.pe

La intervención se realizó sobre la ciudadela Mariscal Cáceres, un terreno con historia: originalmente era un pampa desértica y, desde la década de 1960, se fue urbanizando por migrantes que establecieron asentamientos humanos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Intenso tráfico en Vía de Evitamiento: pasajeros quedan varados desde Santa Anita hasta Puente Nuevo por cierre parcial de la autopista

Intenso tráfico en Vía de Evitamiento: pasajeros quedan varados desde Santa Anita hasta Puente Nuevo por cierre parcial de la autopista

LEER MÁS
Los Injertos de San Juan de Lurigancho usaban celulares no rastreables para exigir cupos de más de S/100.000 a comerciantes de Lima Este

Los Injertos de San Juan de Lurigancho usaban celulares no rastreables para exigir cupos de más de S/100.000 a comerciantes de Lima Este

LEER MÁS
Caen Los Rápidos y Furiosos del Sur tras operativo en SJL, VES y Chosica: banda fue detenida con más de S/190.000 y miles de dólares falsos

Caen Los Rápidos y Furiosos del Sur tras operativo en SJL, VES y Chosica: banda fue detenida con más de S/190.000 y miles de dólares falsos

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Policía sufre daño cerebral tras caer 4 metros por limpiar una ventana en comisaría de SJM: orden violaba reglamento policial

Policía sufre daño cerebral tras caer 4 metros por limpiar una ventana en comisaría de SJM: orden violaba reglamento policial

LEER MÁS
Tránsito se restablece en Vía de Evitamiento tras cierres de la PNP que dejó pasajeros varados

Tránsito se restablece en Vía de Evitamiento tras cierres de la PNP que dejó pasajeros varados

LEER MÁS
Transportistas advierten paro general de 48 horas por inacción del Estado tras atentado a conductor en SMP: "No nos someteremos al terror"

Transportistas advierten paro general de 48 horas por inacción del Estado tras atentado a conductor en SMP: "No nos someteremos al terror"

LEER MÁS
Temblor HOY, 17 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Temblor HOY, 17 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

LEER MÁS
Declaran día no laborable el 17 de noviembre: colegios no tendrán clases en esta región, según Minedu

Declaran día no laborable el 17 de noviembre: colegios no tendrán clases en esta región, según Minedu

LEER MÁS
Torre Treca, la importante obra de S/490 millones detenida por 50 años, ya cuenta con licencia y beneficiaría a 12 millones de asegurados

Torre Treca, la importante obra de S/490 millones detenida por 50 años, ya cuenta con licencia y beneficiaría a 12 millones de asegurados

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

Portugal vs Irlanda HOY vía ESPN 2 EN VIVO por las Eliminatorias UEFA: Cristiano Ronaldo se fue expulsado por un codazo

Paro de transporte este 14 de octubre: estas son las universidades que no tendrán clases presenciales

Sociedad

Paro de transporte este 14 de octubre: estas son las universidades que no tendrán clases presenciales

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025