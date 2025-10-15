Nuevo ministro del Interior anuncia depuración en la PNP y asegura que gestiones anteriores fueron "demasiadas blandas"

A un día de asumir el cargo, el general en retiro de la PNP Vicente Tiburcio Orbezo, nuevo ministro del Interior, anunció una reestructuración y depuración de la Policía Nacional, con el objetivo de expulsar de inmediato a los "policías corruptos". Esta medida, sostuvo, busca fortalecer las estrategias de seguridad ciudadana y recuperar la confianza de la población.

Además, calificó el régimen disciplinario actual de la PNP como "demasiadas blandas", lo que permite que los malos policías sigan en la institución. En este sentido, destacó la necesidad urgente de reformarlo para permitir una expulsión más rápida de los elementos corruptos o problemáticos.

“Vamos a cambiar a ese régimen disciplinario de la Policía Nacional. Este régimen disciplinario es un régimen que protege demasiado al policía. Un régimen demasiado blando. Entonces, aquí tenemos que actuar inmediatamente”, dijo durante su primera entrevista.

Asimismo, explicó que el alto mando policial ya recibió instrucciones para llevar a cabo un trabajo uniforme y coordinado desde Tumbes hasta Tacna, donde se priorizarán la inteligencia y la investigación criminal.

Tiburcio detalló que el plan de acción tiene como objetivo fortalecer la prevención del delito a través del uso de la ciencia, la tecnología y estrategias policiales más efectivas.

“A esos malos policías definitivamente tenemos que ponerlos en el lugar que ellos se merecen. Ya no hay espacio para policías corruptos en la institución. (Realizaremos) una reforma íntegra, inmediata. Voy a pedir facultades al Legislativo a través del gobierno”.

“Policía que está al margen de la ley, policía que es expulsado de la Policía Nacional inmediatamente. Necesitamos esas facultades hoy, aquí ha llamado a los señores congresistas, vamos a hacer llegar esa propuesta de ley”, agregó.

Además, afirmó que la Policía Nacional enfrenta un amplio descrédito debido a que "está siendo maltratada por malos policías", y destacó que asumió este cargo con el compromiso de combatir la corrupción policial.