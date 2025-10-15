HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
PJ evalúa impedimento de salida del país contra Dina Boluarte
PJ evalúa impedimento de salida del país contra Dina Boluarte     PJ evalúa impedimento de salida del país contra Dina Boluarte     PJ evalúa impedimento de salida del país contra Dina Boluarte     
Política

Nuevo ministro del Interior anuncia depuración en la PNP y asegura que gestiones anteriores fueron "demasiadas blandas"

El nuevo ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció una reforma en la Policía Nacional que incluirá una reestructuración y depuración de la PNP. Además, señaló que esta medida se aplicará incluso a los altos mandos.

Vicente Tiburcio es el nuevo ministro del Interior. Foto: LR
Vicente Tiburcio es el nuevo ministro del Interior. Foto: LR

A un día de asumir el cargo, el general en retiro de la PNP Vicente Tiburcio Orbezo, nuevo ministro del Interior, anunció una reestructuración y depuración de la Policía Nacional, con el objetivo de expulsar de inmediato a los "policías corruptos". Esta medida, sostuvo, busca fortalecer las estrategias de seguridad ciudadana y recuperar la confianza de la población.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Además, calificó el régimen disciplinario actual de la PNP como "demasiadas blandas", lo que permite que los malos policías sigan en la institución. En este sentido, destacó la necesidad urgente de reformarlo para permitir una expulsión más rápida de los elementos corruptos o problemáticos.

TE RECOMENDAMOS

NUEVOS MINISTROS Y PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Marcha 15 de octubre EN VIVO: paro nacional contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

lr.pe

“Vamos a cambiar a ese régimen disciplinario de la Policía Nacional. Este régimen disciplinario es un régimen que protege demasiado al policía. Un régimen demasiado blando. Entonces, aquí tenemos que actuar inmediatamente”, dijo durante su primera entrevista.

Asimismo, explicó que el alto mando policial ya recibió instrucciones para llevar a cabo un trabajo uniforme y coordinado desde Tumbes hasta Tacna, donde se priorizarán la inteligencia y la investigación criminal.

Tiburcio detalló que el plan de acción tiene como objetivo fortalecer la prevención del delito a través del uso de la ciencia, la tecnología y estrategias policiales más efectivas.

“A esos malos policías definitivamente tenemos que ponerlos en el lugar que ellos se merecen. Ya no hay espacio para policías corruptos en la institución. (Realizaremos) una reforma íntegra, inmediata. Voy a pedir facultades al Legislativo a través del gobierno”.

PUEDES VER: Nuevo gabinete de José Jerí: ¿quiénes son los nuevos ministros del Perú?

lr.pe

“Policía que está al margen de la ley, policía que es expulsado de la Policía Nacional inmediatamente. Necesitamos esas facultades hoy, aquí ha llamado a los señores congresistas, vamos a hacer llegar esa propuesta de ley”, agregó.

Además, afirmó que la Policía Nacional enfrenta un amplio descrédito debido a que "está siendo maltratada por malos policías", y destacó que asumió este cargo con el compromiso de combatir la corrupción policial.

Notas relacionadas
Vicente Tiburcio es el nuevo ministro del Interior del gabinete de José Jerí

Vicente Tiburcio es el nuevo ministro del Interior del gabinete de José Jerí

LEER MÁS
El crimen organizado, un peligro para la sociedad y la vida democrática

El crimen organizado, un peligro para la sociedad y la vida democrática

LEER MÁS
Extorsiones llegan a 20.705 casos este año, pero apenas hay 1.389 presos por este delito

Extorsiones llegan a 20.705 casos este año, pero apenas hay 1.389 presos por este delito

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Marcha 15 de octubre EN VIVO: paro nacional contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

Marcha 15 de octubre EN VIVO: paro nacional contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

LEER MÁS
Dina Boluarte: Poder Judicial rechazó pedido de impedimento de salida del país por 36 meses contra expresidenta

Dina Boluarte: Poder Judicial rechazó pedido de impedimento de salida del país por 36 meses contra expresidenta

LEER MÁS
Pedro Castillo sobre marcha de 15 octubre: "José Jerí tiene un gabinete de corruptos y terruqueadores"

Pedro Castillo sobre marcha de 15 octubre: "José Jerí tiene un gabinete de corruptos y terruqueadores"

LEER MÁS
Congreso: Comisión de Constitución aprueba dictamen que crea banco de ADN y otorga a PNP el control total, excluyendo a Fiscalía

Congreso: Comisión de Constitución aprueba dictamen que crea banco de ADN y otorga a PNP el control total, excluyendo a Fiscalía

LEER MÁS
Ernesto Álvarez, primer ministro de José Jerí, criminalizaba marcha de la Generación Z: "Es un intento subversivo"

Ernesto Álvarez, primer ministro de José Jerí, criminalizaba marcha de la Generación Z: "Es un intento subversivo"

LEER MÁS
Nuevo gabinete de José Jerí: ¿quiénes son los nuevos ministros del Perú?

Nuevo gabinete de José Jerí: ¿quiénes son los nuevos ministros del Perú?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Barcelona vs Roma EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver partido por la Champions League femenina 2025-2026?

Defensor Sporting vs Peñarol EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por las semifinales de la Copa AUF?

Temblor en Perú HOY, 15 de octubre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Política

Temblor en Perú HOY, 15 de octubre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Paro nacional EN VIVO este 15 de octubre: suspensión de clases, horario del transporte y rutas afectadas por la marcha

Niño peruano de 9 años que vendió su bicicleta para ir al Mundial de Matemáticas ganó el oro

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luna Gálvez acusa a López Aliaga de robarle el partido a Castañeda: "Aprovechaste que estaba en UCI para falsificar su firma"

Ernesto Álvarez, primer ministro de José Jerí, criminalizaba marcha de la Generación Z: "Es un intento subversivo"

Walter Martínez jura como ministro de Justicia del gabinete de José Jerí

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025