HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último del Perú y el mundo

Economía

Yape activa nueva función para que usuarios puedan denunciar cuentas de extorsionadores: ¿cómo activarla?

La actualización de Yape incluye la posibilidad de realizar denuncias anónimas, garantizando la confidencialidad del usuario que reporta casos de extorsión o actividades sospechosas.

Yape anunció que se podrá notificar a los intentos de extorsión.
Yape anunció que se podrá notificar a los intentos de extorsión. | Foto: composición LR/Wapa/Ecommercenews

A través de un video difundido en sus redes sociales oficiales, Yape —la billetera digital del BCP— informó a sus usuarios que ahora pueden reportar directamente desde la aplicación cualquier intento de chantaje o cobro indebido. Con esta actualización, Yape se sumó a las entidades financieras que permiten denunciar, desde su aplicativo, las cuentas vinculadas a casos de extorsión.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía
Estos son los pasos a tener en cuenta para notificar o denunciar cualquier tipo de extorsión. Foto: Yape

Estos son los pasos a tener en cuenta para notificar o denunciar cualquier tipo de extorsión. Foto: Yape

¿Cómo podré reportar directamente desde el aplicativo?

Gracias a esta actualización, Yape permite a sus usuarios no solo denunciar casos de extorsión o intentos de chantaje, sino también reportar cualquier actividad sospechosa directamente desde la aplicación. Además, la entidad financiera resaltó que cada reporte será evaluado de manera cuidadosa, a fin de garantizar la seguridad de todos.

TE RECOMENDAMOS

¿HABRÁ UNA CRISIS EN 2026?: señales que no se pueden ignorar | #Econow con Eduardo Recoba

PUEDES VER: Yape activa nueva función para recuperar dinero en caso de transferencias erróneas: así puedes usarla desde la app del BCP

lr.pe

No obstante, lo más destacado de esta actualización es que las denuncias podrán realizarse de forma anónima, lo que garantiza la protección y confidencialidad de la identidad del usuario que reporte el hecho.

''Ahora podrás compartir toda la información importante en un proceso 100% anónimo. La denuncia será evaluada cuidadosamente, manteniendo la seguridad de todos'', informó en el citado.

PUEDES VER: Yape cambió sus términos y ahora podrá cerrar tu cuenta, sin previo aviso, si no cumples con esta condición clave

lr.pe

La investigación como parte del proceso de la denuncia

El mensaje también resalta que toda denuncia pasará por un proceso de investigación. No obstante, la plataforma advirtió sobre la importancia de brindar información veraz y evitar acusaciones falsas, especialmente al tratarse de un tema tan delicado que afecta a miles de personas a nivel nacional.

''Gracias a tu reporte, podremos tener más detalles que ayuden a la investigación, pero no lo olvides que presentar una denuncia falsa es un delito, Ahora tú tienes el poder de actuar desde tu celular. Y es que solo unidos construiremos un Perú más seguro'', dice Yape.

¿Cuáles son los pasos para denunciar cuenta de extorsionadores en Yape?

  • Ingresa a tu Yape
  • Selecciona el movimiento (yapeo)
  • Dale click a la opción ''necesito ayuda''
  • Repórtalo
Notas relacionadas
Yape establece límite de transferencia para usuarios cuya cuenta esté afiliada a una tarjeta BCP: ¿hasta cuánto puedes yapear?

Yape establece límite de transferencia para usuarios cuya cuenta esté afiliada a una tarjeta BCP: ¿hasta cuánto puedes yapear?

LEER MÁS
Yape permite que trabajadores reciban su sueldo en billetera digital: ¿cómo activar la opción?

Yape permite que trabajadores reciban su sueldo en billetera digital: ¿cómo activar la opción?

LEER MÁS
Yape lanza funcionalidad para reportar cuentas de extorsionadores

Yape lanza funcionalidad para reportar cuentas de extorsionadores

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bono para trabajadores del sector público: beneficiarios y requisitos en Ley de Presupuesto 2026

Bono para trabajadores del sector público: beneficiarios y requisitos en Ley de Presupuesto 2026

LEER MÁS
Cambios en el Código Tributario: SUNAT flexibiliza sanciones por omisión en declaración de Impuesto a la Renta

Cambios en el Código Tributario: SUNAT flexibiliza sanciones por omisión en declaración de Impuesto a la Renta

LEER MÁS
Banco de la Nación 2025: ¿cuánto te prestan según tu edad? Guía de montos máximos y requisitos

Banco de la Nación 2025: ¿cuánto te prestan según tu edad? Guía de montos máximos y requisitos

LEER MÁS
Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

LEER MÁS
Yape establece límite de transferencia para usuarios cuya cuenta esté afiliada a una tarjeta BCP: ¿hasta cuánto puedes yapear?

Yape establece límite de transferencia para usuarios cuya cuenta esté afiliada a una tarjeta BCP: ¿hasta cuánto puedes yapear?

LEER MÁS
La buena noticia para beneficiarios del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

La buena noticia para beneficiarios del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Economía

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 26 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Indecopi exige a aerolíneas informar sobre nueva tarifa por escala internacional en el aeropuerto Jorge Chávez desde diciembre

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025