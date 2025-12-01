Yape anunció que se podrá notificar a los intentos de extorsión. | Foto: composición LR/Wapa/Ecommercenews

Yape anunció que se podrá notificar a los intentos de extorsión. | Foto: composición LR/Wapa/Ecommercenews

A través de un video difundido en sus redes sociales oficiales, Yape —la billetera digital del BCP— informó a sus usuarios que ahora pueden reportar directamente desde la aplicación cualquier intento de chantaje o cobro indebido. Con esta actualización, Yape se sumó a las entidades financieras que permiten denunciar, desde su aplicativo, las cuentas vinculadas a casos de extorsión.

Estos son los pasos a tener en cuenta para notificar o denunciar cualquier tipo de extorsión. Foto: Yape

¿Cómo podré reportar directamente desde el aplicativo?

Gracias a esta actualización, Yape permite a sus usuarios no solo denunciar casos de extorsión o intentos de chantaje, sino también reportar cualquier actividad sospechosa directamente desde la aplicación. Además, la entidad financiera resaltó que cada reporte será evaluado de manera cuidadosa, a fin de garantizar la seguridad de todos.

No obstante, lo más destacado de esta actualización es que las denuncias podrán realizarse de forma anónima, lo que garantiza la protección y confidencialidad de la identidad del usuario que reporte el hecho.

''Ahora podrás compartir toda la información importante en un proceso 100% anónimo. La denuncia será evaluada cuidadosamente, manteniendo la seguridad de todos'', informó en el citado.

La investigación como parte del proceso de la denuncia

El mensaje también resalta que toda denuncia pasará por un proceso de investigación. No obstante, la plataforma advirtió sobre la importancia de brindar información veraz y evitar acusaciones falsas, especialmente al tratarse de un tema tan delicado que afecta a miles de personas a nivel nacional.

''Gracias a tu reporte, podremos tener más detalles que ayuden a la investigación, pero no lo olvides que presentar una denuncia falsa es un delito, Ahora tú tienes el poder de actuar desde tu celular. Y es que solo unidos construiremos un Perú más seguro'', dice Yape.

¿Cuáles son los pasos para denunciar cuenta de extorsionadores en Yape?