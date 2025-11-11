Dos sujetos en una moto lineal atentaron contra bus 'El Chino' en la curva La Esperanza, en el límite entre Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. En las imágenes se ve a los pasajeros asustados por lo ocurrido y agachados en sus asientos ante el temor de que les cayera alguna bala.

El hecho fue grabado por uno de las pasajeros que se encontraba dentro del medio de transporte, donde se ve vidrios rotos en el suelo y en los asientos del vehículo. Se ve que el bus avanza rápidamente por la carretera, al parecer temerosos de una nueva represalia. Los señores miraban con preocupación hacia atrás y hasta el momento no se ha reportado heridos ni fallecidos.

Atentados contra buses en Perú

En este año días se han registrado diversos atentados contra unidades de transporte público en Lima y Callao, lo que ha generado preocupación entre los conductores y usuarios. En Chorrillos, un autobús de la línea 52-T de la empresa ETUSA fue interceptado en el cruce de la avenida Los Pinos con el jirón San Felipe, donde los atacantes dispararon hasta cinco veces contra la unidad que transportaba pasajeros, dejando al conductor con heridas leves. En el mismo distrito, otro vehículo de la ruta “E” de la empresa ETUL4SA también fue baleado, quedando con varias lunas destrozadas. Las autoridades investigan si ambos hechos están relacionados con amenazas o extorsiones de mafias que operan en el sector transporte.

Casos similares se han reportado en otros puntos de la capital. En San Juan de Miraflores, un chofer de la empresa Lipetsa fue asesinado a balazos mientras conducía su unidad en una avenida muy transitada, presuntamente por sicarios en motocicleta. Asimismo, en el Callao, un conductor de una combi —de nacionalidad venezolana— fue ultimado mientras realizaba su ruta, en un hecho que también estaría vinculado al “cobro de cupos”. Estos ataques, según transportistas y expertos en seguridad, evidencian una escalada de violencia ligada a la extorsión dentro del transporte urbano.

Noticia en desarrollo