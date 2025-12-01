HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último del Perú y el mundo

Sociedad

Obrero es asesinado a pocos metros de una comisaría en la zona de Pachacútec, Ventanilla: fue perseguido por presuntos sicarios

El violento homicidio ocurrió durante la madrugada en una zona donde los vecinos denuncian deficiencias en iluminación y escaso patrullaje, factores que incrementan la sensación de inseguridad en Pachacútec.

Einer Landacay fue perseguido por sus sicarios, quiénes dispararon en tres oportunidades.
Einer Landacay fue perseguido por sus sicarios, quiénes dispararon en tres oportunidades. | Foto: Omar Coca. | Foto: Omar Coca.

Un hombre identificado como Einer Landacay Castillo, de 39 años, fue asesinado durante la madrugada del lunes 1 de diciembre en el sector C4 de Pachacútec, en Ventanilla, a pocos metros de la comisaría local. El ataque ocurrió en pleno estado de emergencia decretado por el gobierno del presidente José Jerí.

Según información preliminar, Landacay —obrero de construcción civil— transitaba por la zona cuando un vehículo negro lo interceptó. Desde el interior, un sujeto armado descendió y le disparó en al menos tres oportunidades, luego de una persecución breve. Vecinos reportaron haber escuchado hasta siete disparos en dos ráfagas.

TE RECOMENDAMOS

INDIGNANTE: DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDE LIBERACIÓN DE URRESTI | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Cierran Mall del Sur temporalmente: Municipalidad de San Juan de Miraflores detectó riesgo por cables expuestos

lr.pe

Ataque ocurrió en zona sin cámaras de seguridad y con escaso patrullaje

Pese a la cercanía con la comisaría, el sector carece de iluminación adecuada, cámaras de seguridad y patrullaje suficiente. Un dirigente vecinal denunció que la falta de medidas preventivas ha sido persistente: “En primer lugar falta el tema de la iluminación. En segundo lugar el tema de las cámaras, porque hace 4 años las he solicitado y recién me asignaron 2 cámaras la semana que pasó, pero sin presupuesto. Eso es lamentable porque después de 4 años me dan ese consuelo, pero hasta ahorita no lo vemos”, indicó para Exitosa.

El representante del Ministerio Público y peritos de criminalística llegaron alrededor de las 10:35 a. m. para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las diligencias. La División de Investigación Criminal (Dirincri) ha asumido el caso para esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a los presuntos sicarios, en un contexto de aumento de homicidios en la zona.

PUEDES VER: Asesinan a mujer extranjera dentro de su vivienda en Comas: sujeto encapuchado huyó tras el crimen

lr.pe

2025 podría cerrar con récord de homicidios

El Perú atraviesa un incremento sostenido de homicidios que, según el Sistema Informático de Defunciones (Sinadef), ya suma más de 2.021 muertes al 26 de noviembre, situando al país rumbo a su año más violento desde 2017. El analista de datos Juan Carbajal advierte que la tendencia no muestra señales de descenso, pese al estado de emergencia vigente en Lima y Callao.

Actualmente, entre seis y siete personas son asesinadas cada día, y de mantenerse este ritmo, el país podría superar ampliamente los registros del 2024 y acercarse a aproximadamente 2.200 homicidios al cierre del año.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Asesinan a mujer extranjera dentro de su vivienda en Comas: sujeto encapuchado huyó tras el crimen

Asesinan a mujer extranjera dentro de su vivienda en Comas: sujeto encapuchado huyó tras el crimen

LEER MÁS
Asesinan a disparos a Sergio Bolaños, sindicado como exintegrante de Los Pulpos por el Mininter, en Jesús María

Asesinan a disparos a Sergio Bolaños, sindicado como exintegrante de Los Pulpos por el Mininter, en Jesús María

LEER MÁS
¿Quién era Sergio Bolaños? Perfil del hombre vinculado a 'Los Pulpos' que fue asesinado en Jesús María

¿Quién era Sergio Bolaños? Perfil del hombre vinculado a 'Los Pulpos' que fue asesinado en Jesús María

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Asesinan a mujer extranjera dentro de su vivienda en Comas: sujeto encapuchado huyó tras el crimen

Asesinan a mujer extranjera dentro de su vivienda en Comas: sujeto encapuchado huyó tras el crimen

LEER MÁS
Cierran Mall del Sur temporalmente: Municipalidad de San Juan de Miraflores detectó riesgo por cables expuestos

Cierran Mall del Sur temporalmente: Municipalidad de San Juan de Miraflores detectó riesgo por cables expuestos

LEER MÁS
Tragedia en Ucayali: 12 muertos y 30 desaparecidos deja deslizamiento de tierra en puerto de Iparia

Tragedia en Ucayali: 12 muertos y 30 desaparecidos deja deslizamiento de tierra en puerto de Iparia

LEER MÁS
Temblor en Huánuco: sismo de magnitud 5,3 remeció Puerto Inca, según IGP

Temblor en Huánuco: sismo de magnitud 5,3 remeció Puerto Inca, según IGP

LEER MÁS
Gremios evalúan paro de transportistas de 48 horas en diciembre: decisión se tomará luego de reunión con el Gobierno

Gremios evalúan paro de transportistas de 48 horas en diciembre: decisión se tomará luego de reunión con el Gobierno

LEER MÁS
Aumento de sueldo para docentes es oficializado: revisa la escala salarial de la CPM y maestros contratados

Aumento de sueldo para docentes es oficializado: revisa la escala salarial de la CPM y maestros contratados

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Comisión de Ética blinda a congresista Lucinda Vásquez tras contratar de forma irregular a sus familiares en su despacho

Cierran Mall del Sur temporalmente: Municipalidad de San Juan de Miraflores detectó riesgo por cables expuestos

Beca Permanencia, resultados 2025: link de Pronabec para ver la lista de seleccionados este martes 2 de diciembre

Sociedad

Cierran Mall del Sur temporalmente: Municipalidad de San Juan de Miraflores detectó riesgo por cables expuestos

Beca Permanencia, resultados 2025: link de Pronabec para ver la lista de seleccionados este martes 2 de diciembre

Obrero muere sepultado por avalancha de rocas cuando construía un tercer piso en SMP

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Comisión de Ética blinda a congresista Lucinda Vásquez tras contratar de forma irregular a sus familiares en su despacho

García Belaunde arremete contra el Congreso: “Es el peor de todos y los partidos son en su mayoría vientres de alquiler”

Cuatro víctimas de terroristas y militares durante la violencia política fueron entregadas a sus familiares

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025