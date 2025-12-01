Un hombre identificado como Einer Landacay Castillo, de 39 años, fue asesinado durante la madrugada del lunes 1 de diciembre en el sector C4 de Pachacútec, en Ventanilla, a pocos metros de la comisaría local. El ataque ocurrió en pleno estado de emergencia decretado por el gobierno del presidente José Jerí.

Según información preliminar, Landacay —obrero de construcción civil— transitaba por la zona cuando un vehículo negro lo interceptó. Desde el interior, un sujeto armado descendió y le disparó en al menos tres oportunidades, luego de una persecución breve. Vecinos reportaron haber escuchado hasta siete disparos en dos ráfagas.

Ataque ocurrió en zona sin cámaras de seguridad y con escaso patrullaje

Pese a la cercanía con la comisaría, el sector carece de iluminación adecuada, cámaras de seguridad y patrullaje suficiente. Un dirigente vecinal denunció que la falta de medidas preventivas ha sido persistente: “En primer lugar falta el tema de la iluminación. En segundo lugar el tema de las cámaras, porque hace 4 años las he solicitado y recién me asignaron 2 cámaras la semana que pasó, pero sin presupuesto. Eso es lamentable porque después de 4 años me dan ese consuelo, pero hasta ahorita no lo vemos”, indicó para Exitosa.

El representante del Ministerio Público y peritos de criminalística llegaron alrededor de las 10:35 a. m. para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las diligencias. La División de Investigación Criminal (Dirincri) ha asumido el caso para esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a los presuntos sicarios, en un contexto de aumento de homicidios en la zona.

2025 podría cerrar con récord de homicidios

El Perú atraviesa un incremento sostenido de homicidios que, según el Sistema Informático de Defunciones (Sinadef), ya suma más de 2.021 muertes al 26 de noviembre, situando al país rumbo a su año más violento desde 2017. El analista de datos Juan Carbajal advierte que la tendencia no muestra señales de descenso, pese al estado de emergencia vigente en Lima y Callao.

Actualmente, entre seis y siete personas son asesinadas cada día, y de mantenerse este ritmo, el país podría superar ampliamente los registros del 2024 y acercarse a aproximadamente 2.200 homicidios al cierre del año.

