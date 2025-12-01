HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Indignante: Defensoría del Pueblo pide liberación de Urresti | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

Camionero acusa a la policía peruana de cobrar 100 dólares para dejar pasar a migrantes en frontera con Chile: “Hay corrupción”

Para abordar esta situación, se están reforzando los controles con policías y militares, ante preocupaciones sobre la seguridad y actividades ilícitas en la frontera con Chile.

Un camionero peruano señaló que la policía peruana cobra 100 dólares por dejar pasar a migrantes.
Un camionero peruano señaló que la policía peruana cobra 100 dólares por dejar pasar a migrantes. | Foto: Composición LR/ T13/ Andina

El gobierno de José Jerí declaró el estado de emergencia en la frontera con Chile debido al incremento de personas migrantes, principalmente provenientes de Venezuela, Colombia y Ecuador, que intentan ingresar desde territorio chileno sin documentación regular. Para contener el flujo migratorio, el Perú reforzó la vigilancia con presencia policial y militar, con el argumento de que, además del ingreso irregular, existen riesgos asociados a la seguridad y a posibles actividades ilícitas en la zona.

En medio de esta tensa situación, un camionero peruano identificado como Alejandro declaró a un medio de comunicación chileno que los policías recibían 100 dólares para permitir el paso de personas migrantes por la zona fronteriza con Chile. “No sé cómo las hacían pasar, pero lo hacían, eso es lo que se decía. No sabían por dónde; otras pasaban caminando o por el cerro. Pero hay una corrupción total”.

TE RECOMENDAMOS

INDIGNANTE: DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDE LIBERACIÓN DE URRESTI | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Otro camionero, llamado Cristian, sugirió que podría haber corrupción dentro de la Policía. Comentó que en ciertos momentos ve a muchas y muchos agentes en la zona —por ejemplo, durante 10 u 11 horas—, pero que al día siguiente ya no hay nadie y el lugar queda completamente vacío. Ante esa diferencia tan marcada, se pregunta: “¿Dónde están?”.

PUEDES VER: Asesinan a disparos a Sergio Bolaños, sindicado como exintegrante de Los Pulpos por el Mininter, en av. Brasil, Jesús María

lr.pe

¿En qué zonas fue declarado el estado de emergencia en la frontera con Chile?

De acuerdo con El Peruano, se declaró estado de emergencia los distritos fronterizos de Tacna, Palca y La Yarada-Los Palos, provincia de Tacna. Asimismo, se dispuso la creación del Comando de Coordinación Operativa Unificada, junto con comités de inteligencia, control y comunicación estratégica, encargados de articular las acciones, reunir información y difundir los avances.

Luis Torres Robledo, gobernador regional de Tacna, expresó su respaldo al estado de emergencia anunciado por el ministro Jerí. Señaló que su gobierno regional había pedido esta medida días antes debido a la gravedad de la situación en la frontera. Además, pidió que el Ejecutivo no solo envíe más agentes policiales y militares, sino que también les proporcione alimentación, lugares adecuados para descansar y la logística necesaria para operar correctamente.

PUEDES VER: Nuevas imágenes revelan los últimos minutos del hincha de Palmeiras fallecido en bus en Barranco

lr.pe

Torres también comentó que las autoridades locales están coordinando esfuerzos para enfrentar el aumento de migrantes irregulares. Sin embargo, criticó que se estén cerrando vías en plena temporada navideña.

¿Qué dijo la PNP?

Hasta el momento, la Policía Nacional del Perú (PNP) no se ha pronunciado sobre las declaraciones del camionero que afirma que agentes peruanos recibirían 100 dólares para permitir el paso de personas migrantes en la frontera con Chile.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Fuerzas Armadas llegan a la frontera Perú - Chile tras la declaratoria de emergencia del gobierno de José Jerí

Fuerzas Armadas llegan a la frontera Perú - Chile tras la declaratoria de emergencia del gobierno de José Jerí

LEER MÁS
“Nos dejaron encerrados”: el drama de los migrantes varados en la frontera de Chile con Perú

“Nos dejaron encerrados”: el drama de los migrantes varados en la frontera de Chile con Perú

LEER MÁS
Frontera Perú–Chile: disminuye la presencia de inmigrantes y el tránsito comienza a regularizarse

Frontera Perú–Chile: disminuye la presencia de inmigrantes y el tránsito comienza a regularizarse

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nuevas imágenes revelan los últimos minutos del hincha de Palmeiras fallecido en bus en Barranco

Nuevas imágenes revelan los últimos minutos del hincha de Palmeiras fallecido en bus en Barranco

LEER MÁS
Asesinan a disparos a Sergio Bolaños, sindicado como exintegrante de Los Pulpos por el Mininter, en Jesús María

Asesinan a disparos a Sergio Bolaños, sindicado como exintegrante de Los Pulpos por el Mininter, en Jesús María

LEER MÁS
Aumento de sueldo para docentes es oficializado: revisa la escala salarial de la CPM y maestros contratados

Aumento de sueldo para docentes es oficializado: revisa la escala salarial de la CPM y maestros contratados

LEER MÁS
Incendian dos buses de la empresa Estrella en San Martín de Porres: choferes no saldrán a trabajar, pese a pagar S/30 diarios

Incendian dos buses de la empresa Estrella en San Martín de Porres: choferes no saldrán a trabajar, pese a pagar S/30 diarios

LEER MÁS
Jóvenes de Beca 18 en el limbo: reducción de presupuesto a Pronabec truncaría los estudios y proyectos de vida de miles de estudiantes

Jóvenes de Beca 18 en el limbo: reducción de presupuesto a Pronabec truncaría los estudios y proyectos de vida de miles de estudiantes

LEER MÁS
Detienen ciudadana dominicana al intentar salir del Perú con carnet falsificado: PNP revela que mafias cobran US$6.000 por documento

Detienen ciudadana dominicana al intentar salir del Perú con carnet falsificado: PNP revela que mafias cobran US$6.000 por documento

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gustavo Cazonatti confía en obtener el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores

César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

Pastor evangélico es intervenido cuando intentaba ingresar chips y una memoria micro SD a penal de Lurigancho

Sociedad

Pastor evangélico es intervenido cuando intentaba ingresar chips y una memoria micro SD a penal de Lurigancho

San Marcos aprueba aumento de vacantes de 10% a 25% por ingreso directo vía CEPRE: FUSM rechazó iniciativa

Capturan a tiktoker ligada a Los Gallegos, brazo del Tren de Aragua: estaría implicada en ataque a bus de empresa San Germán

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

EN VIVO Resultados de elecciones primarias en Apra y Renovación Popular: sigue minuto a minuto el conteo de votos

Elecciones primarias: 83.000 afiliados del APRA y Renovación Popular votarán por sus candidatos este domingo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025