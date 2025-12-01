Un camionero peruano señaló que la policía peruana cobra 100 dólares por dejar pasar a migrantes. | Foto: Composición LR/ T13/ Andina

Un camionero peruano señaló que la policía peruana cobra 100 dólares por dejar pasar a migrantes. | Foto: Composición LR/ T13/ Andina

El gobierno de José Jerí declaró el estado de emergencia en la frontera con Chile debido al incremento de personas migrantes, principalmente provenientes de Venezuela, Colombia y Ecuador, que intentan ingresar desde territorio chileno sin documentación regular. Para contener el flujo migratorio, el Perú reforzó la vigilancia con presencia policial y militar, con el argumento de que, además del ingreso irregular, existen riesgos asociados a la seguridad y a posibles actividades ilícitas en la zona.

En medio de esta tensa situación, un camionero peruano identificado como Alejandro declaró a un medio de comunicación chileno que los policías recibían 100 dólares para permitir el paso de personas migrantes por la zona fronteriza con Chile. “No sé cómo las hacían pasar, pero lo hacían, eso es lo que se decía. No sabían por dónde; otras pasaban caminando o por el cerro. Pero hay una corrupción total”.

TE RECOMENDAMOS INDIGNANTE: DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDE LIBERACIÓN DE URRESTI | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Otro camionero, llamado Cristian, sugirió que podría haber corrupción dentro de la Policía. Comentó que en ciertos momentos ve a muchas y muchos agentes en la zona —por ejemplo, durante 10 u 11 horas—, pero que al día siguiente ya no hay nadie y el lugar queda completamente vacío. Ante esa diferencia tan marcada, se pregunta: “¿Dónde están?”.

¿En qué zonas fue declarado el estado de emergencia en la frontera con Chile?

De acuerdo con El Peruano, se declaró estado de emergencia los distritos fronterizos de Tacna, Palca y La Yarada-Los Palos, provincia de Tacna. Asimismo, se dispuso la creación del Comando de Coordinación Operativa Unificada, junto con comités de inteligencia, control y comunicación estratégica, encargados de articular las acciones, reunir información y difundir los avances.

Luis Torres Robledo, gobernador regional de Tacna, expresó su respaldo al estado de emergencia anunciado por el ministro Jerí. Señaló que su gobierno regional había pedido esta medida días antes debido a la gravedad de la situación en la frontera. Además, pidió que el Ejecutivo no solo envíe más agentes policiales y militares, sino que también les proporcione alimentación, lugares adecuados para descansar y la logística necesaria para operar correctamente.

PUEDES VER: Nuevas imágenes revelan los últimos minutos del hincha de Palmeiras fallecido en bus en Barranco

Torres también comentó que las autoridades locales están coordinando esfuerzos para enfrentar el aumento de migrantes irregulares. Sin embargo, criticó que se estén cerrando vías en plena temporada navideña.

¿Qué dijo la PNP?

Hasta el momento, la Policía Nacional del Perú (PNP) no se ha pronunciado sobre las declaraciones del camionero que afirma que agentes peruanos recibirían 100 dólares para permitir el paso de personas migrantes en la frontera con Chile.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.