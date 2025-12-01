Una mujer venezolana de 40 años fue asesinada de un disparo en la cabeza en su hogar en el pueblo joven Año Nuevo, Comas. | La República. | Francisco Erazo

Una mujer aun no identificada de 40 años y de nacionalidad venezolana fue asesinada en su vivienda, ubicada en la zona de Año Nuevo, en Comas.

Según los vecinos, al promediar el mediodía de este lunes 1, observaron un vehículo sospechoso frente al inmueble de la víctima y escucharon alrededor de cuatro disparos. Al salir de sus hogares, lograron ver a un sujeto encapuchado huyendo de la zona. Indicaron además que dentro de la vivienda se encontraba la hija menor de la víctima, de 7 años, quien presenció el hecho.

PNP realiza pericias

La policía de Criminalística se encuentra en el lugar, realizando las diligencias correspondientes, por lo que aún no se descarta un posible feminicidio.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

