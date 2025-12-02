Un trágico accidente cobró la vida de Ronald Rojas Lino, un joven electricista de 23 años que cayó a un abismo de 400 metros mientras realizaba trabajos de instalación de cables para un proyecto de electrificación en la zona de Muña, distrito de Chaglla, en Huánuco. El hecho ocurrió el último jueves 27 de noviembre, durante una maniobra considerada de alto riesgo.

Según las imágenes registradas por sus compañeros, Ronald intentó cruzar un tramo del cerro utilizando una cuerda artesanal sostenida desde el otro extremo. Aunque avanzó con cautela, a mitad del trayecto el arnés que lo aseguraba se atascó y terminó cediendo, lo que provocó el trágico desenlace.

Electricista de 23 años muere en Chaglla: familia denuncia falta de seguridad laboral

Tras el siniestro, los trabajadores intentaron descender para auxiliarlo, pero el terreno boscoso lo impidió. Horas más tarde, agentes de la Policía y del Escuadrón de Emergencia de Huánuco lograron llegar a la zona y recuperar el cuerpo.

La familia de Rojas exige celeridad en las investigaciones para determinar si hubo negligencia por parte de la empresa contratista, pues el joven realizaba una maniobra de alto riesgo sin un sistema de aseguramiento adecuado. “La empresa se hubiera hecho cargo del riesgo de los trabajadores; eso no hubiera pasado”, reclamó un familiar.

