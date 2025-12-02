Joven fue atropellado por volquete municipal de camino a su centro de labores en Juliaca | Cinthia Alvarez | La Republica

Joven fue atropellado por volquete municipal de camino a su centro de labores en Juliaca | Cinthia Alvarez | La Republica

El 13 de noviembre, un joven ingeniero de sistemas de 27 años, identificado como Guido Mamani Quispe, quedó gravemente herido tras ser atropellado por un volquete municipal en la avenida Circunvalación, en Juliaca. El joven se dirigía a su centro laboral cuando la unidad lo impactó por la parte posterior, provocándole lesiones que comprometieron órganos vitales y múltiples fracturas, denuncian sus padres. Desde ese momento permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital III, sin posibilidad de intervención quirúrgica debido a complicaciones que ponen en riesgo su vida.

La familia sostiene que el conductor del vehículo, identificado como trabajador de la Municipalidad Provincial de San Román, habría estado distraído y no vio la motocicleta. Asimismo, denuncian la falta de apoyo económico y legal de la entidad edil. Los costos médicos, que en menos de tres semanas han superado los S/ 30.000, aumentan cada día, mientras el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) ya no puede cubrir los gastos del accidente.

TE RECOMENDAMOS INDIGNANTE: DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDE LIBERACIÓN DE URRESTI | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Familia reclama responsabilidad institucional

Los padres del joven aseguran que el conductor no ha dado señales de asumir responsabilidad, a pesar de que el vehículo involucrado es municipal. El padre, Abraham Mamani, recuerda que su hijo salió rumbo a su trabajo esa mañana y terminó con lesiones irreversibles que lo mantienen con un dolor constante debido a las fracturas en cadera, costillas y vértebra. “La mitad de su cuerpo está muerto”, describe, aludiendo a la gravedad de las fracturas y al hematoma que impide su operación.

El progenitor señala que la recuperación será lenta y costosa, y cuestiona el silencio de la autoridad local: “Hoy pido yo al señor alcalde que asuman los gastos de mi hijo, que no son pocos, y se extenderán durante meses”. Afirma que representantes de la municipalidad no han visitado el hospital para conocer el estado del paciente o buscar una solución al problema.

PUEDES VER: Hombre muere tras quedarse dormido en la pista y ser atropellado por miniván en San Martín de Porres

Familia de joven atropellado en Juliaca ya no puede mantener gastos

Según su madre, Ortencia Quispe, en la UCI, los órganos esenciales del joven presentan fallas intermitentes, lo que imposibilita cualquier procedimiento quirúrgico. Además de las fracturas, indica que su piel presenta daños severos que requieren injertos extensos. Cada día implica nuevos procedimientos y medicinas, cuyo costo diario supera los S/ 2.000, por lo que solicitó apoyo económico solidario a través del número de Yape 942 941 925.

La señora afirma que la procuraduría municipal rechazó el pedido de apoyo económico. “Me dicen que no se puede dar ni 10 céntimos”, y explica que el hospital ha advertido que, sin depósitos adicionales, el paciente podría ser dado de alta. Incluso, se encuentra preocupada debido a que la situación se complicaría aún más porque los médicos han sugerido trasladar al joven a Arequipa mediante ambulancia aérea, servicio que la familia no puede costear. "Solo ese traslado bordearía los S/ 60.000", señala.

Denuncia a la Municipalidad

El reclamo central de los padres es que la Municipalidad Provincial de San Román, en Juliaca, propietaria del volquete involucrado, asuma los gastos generados por el accidente. Argumentan que, al tratarse de una unidad edil y un trabajador municipal, corresponde a la institución atender las consecuencias económicas.

Hasta la fecha, aseguran, no han recibido una respuesta formal. El padre insiste en que no busca confrontación, sino justicia: que la entidad reconozca su responsabilidad y evite que su hijo salga del hospital sin atención médica continua.

La República se comunicó al respecto con el gerente municipal Jaime López Mamani, de la Municipalidad Provincial de San Román, quien indicó que “se están llevando las acciones correspondientes” y que, para mayor detalle, los interesados podrían solicitar un informe a las áreas competentes. Reconoció conocer el caso, aunque evitó responder más preguntas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.