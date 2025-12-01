Padres de familia acusan a tesorera de promoción de no devolver S/ 3.500 de promoción en Juliaca

La mañana de hoy, padres de familia del colegio Comercio 32, sección ‘H’, realizaron una protesta en la vivienda de la tesorera de la promoción, ubicada en la urbanización La Rinconada en Juliaca. Según ellos, la dirigente habría solicitado un préstamo de los fondos de la promoción por la suma de 3.500 soles en junio, comprometiéndose a devolverlo en dos meses, pero hasta la fecha no cumplió con la devolución.

La presidenta de la sección, Teresa Mamani, explicó que el acuerdo incluía el pago de intereses y la cancelación del capital en el plazo establecido. En este contexto, identificó a la tesorera como Mari Cruz Canaza, quien se habría mantenido alejada de las actividades escolares, lo que dificultó exigirle directamente el cumplimiento.

TE RECOMENDAMOS INDIGNANTE: DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDE LIBERACIÓN DE URRESTI | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

“Ella se comprometió en el aniversario del colegio, el 29 de octubre, a realizar el pago del préstamo, pero no se cumplió, por eso hemos venido obligados a su casa”, declaró Mamani.

Los padres de familia remarcaron que el dinero estaba destinado exclusivamente a cubrir los gastos del baile de promoción de los 32 estudiantes de la sección. La falta de esos recursos, afirmaron, pone en riesgo la realización de la fiesta y afecta directamente a los alumnos que esperaban celebrar el cierre de su etapa escolar con las actividades programadas.

Durante la protesta, los padres exigieron públicamente la devolución inmediata del dinero, apelando a la responsabilidad de la tesorera. “Por favor devuelve el dinero y no perjudiques a los estudiantes ni a tu hija, solo estamos pidiendo la devolución del capital del dinero, por favor”, expresaron en medio de la manifestación frente a la vivienda.