HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último del Perú y el mundo

Sociedad

Padres de familia acusan a tesorera de promoción de no devolver S/ 3.500 de promoción en Juliaca

Apoderados llegaron hasta su vivienda para exigirles la entrega del dinero y advierten que el baile de los estudiantes está en riesgo.

Padres de familia exigen la devolución inmediata del dinero. Foto: Cinthia Alvarez
Padres de familia exigen la devolución inmediata del dinero. Foto: Cinthia Alvarez

La mañana de hoy, padres de familia del colegio Comercio 32, sección ‘H’, realizaron una protesta en la vivienda de la tesorera de la promoción, ubicada en la urbanización La Rinconada en Juliaca. Según ellos, la dirigente habría solicitado un préstamo de los fondos de la promoción por la suma de 3.500 soles en junio, comprometiéndose a devolverlo en dos meses, pero hasta la fecha no cumplió con la devolución. 

La presidenta de la sección, Teresa Mamani, explicó que el acuerdo incluía el pago de intereses y la cancelación del capital en el plazo establecido. En este contexto, identificó a la tesorera como Mari Cruz Canaza, quien se habría mantenido alejada de las actividades escolares, lo que dificultó exigirle directamente el cumplimiento.

TE RECOMENDAMOS

INDIGNANTE: DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDE LIBERACIÓN DE URRESTI | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

 “Ella se comprometió en el aniversario del colegio, el 29 de octubre, a realizar el pago del préstamo, pero no se cumplió, por eso hemos venido obligados a su casa”, declaró Mamani. 

PUEDES VER: Hermanos universitarios fallecen tras impactar su motocicleta contra camioneta en la vía Juliaca-Coata

lr.pe

Los padres de familia remarcaron que el dinero estaba destinado exclusivamente a cubrir los gastos del baile de promoción de los 32 estudiantes de la sección. La falta de esos recursos, afirmaron, pone en riesgo la realización de la fiesta y afecta directamente a los alumnos que esperaban celebrar el cierre de su etapa escolar con las actividades programadas. 

Durante la protesta, los padres exigieron públicamente la devolución inmediata del dinero, apelando a la responsabilidad de la tesorera. “Por favor devuelve el dinero y no perjudiques a los estudiantes ni a tu hija, solo estamos pidiendo la devolución del capital del dinero, por favor”, expresaron en medio de la manifestación frente a la vivienda.

Notas relacionadas
Hermanos universitarios fallecen tras impactar su motocicleta contra camioneta en la vía Juliaca-Coata

Hermanos universitarios fallecen tras impactar su motocicleta contra camioneta en la vía Juliaca-Coata

LEER MÁS
Joven se salva de ser linchado tras resultar involucrado en robo de una moto en Juliaca

Joven se salva de ser linchado tras resultar involucrado en robo de una moto en Juliaca

LEER MÁS
Incautan más de 100 celulares y detienen a dos personas en la ‘cachina’ de Juliaca

Incautan más de 100 celulares y detienen a dos personas en la ‘cachina’ de Juliaca

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Policía en presunto estado de ebriedad apunta con su pistola a mototaxista que le cobró S/3 de pasaje en San Juan de Lurigancho

Policía en presunto estado de ebriedad apunta con su pistola a mototaxista que le cobró S/3 de pasaje en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
Migrantes en situación ilegal rompen cordón policial e ingresan a Perú por la frontera con Chile

Migrantes en situación ilegal rompen cordón policial e ingresan a Perú por la frontera con Chile

LEER MÁS
Tragedia en Ucayali: 12 muertos y 30 desaparecidos deja deslizamiento de tierra en puerto de Iparia

Tragedia en Ucayali: 12 muertos y 30 desaparecidos deja deslizamiento de tierra en puerto de Iparia

LEER MÁS
Imágenes revelan los últimos minutos del hincha de Palmeiras fallecido en bus en Barranco

Imágenes revelan los últimos minutos del hincha de Palmeiras fallecido en bus en Barranco

LEER MÁS
Aumento de sueldo para docentes es oficializado: revisa la escala salarial de la CPM y maestros contratados

Aumento de sueldo para docentes es oficializado: revisa la escala salarial de la CPM y maestros contratados

LEER MÁS
Asesinan a disparos a Sergio Bolaños, sindicado como exintegrante de Los Pulpos por el Mininter, en Jesús María

Asesinan a disparos a Sergio Bolaños, sindicado como exintegrante de Los Pulpos por el Mininter, en Jesús María

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Sociedad

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Temblor HOY, 26 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025