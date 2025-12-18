Minedu designa a Paola Lobatón como nueva directora ejecutiva del Pronabec

Pronabec designa a Paola Lobatón como nueva directora tras renuncia de Alexandra Ames | Composición LR | Betsy de Los Santos

Pronabec designa a Paola Lobatón como nueva directora tras renuncia de Alexandra Ames | Composición LR | Betsy de Los Santos

El Ministerio de Educación (Minedu) oficializó la designación de Paola Liliana Lobatón Fuchs como nueva directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), según lo dispuesto en la Resolución Ministerial N.° 566-2025-MINEDU, publicada en el diario oficial El Peruano.

La medida busca cubrir el cargo vacante de director ejecutivo, dejado por Alexandra Ames Brachowicz, quien presentó su renuncia en noviembre de 2025 en medio de una polémica por la falta de presupuesto para becas como Beca 18. La resolución fue suscrita por el ministro de Educación, Jorge Eduardo Figueroa Guzmán, e incluye su registro y publicación oficial en cumplimiento de los procedimientos administrativos correspondientes.

TE RECOMENDAMOS ¿VIZCARRA PODRÁ SALIR DE PRISIÓN? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Pronabec solicitó al Gobierno S/793 millones para financiar convocatorias que beneficiarían a más de 38.000 estudiantes. Foto:

¿Quién es Paola Liliana Lobatón Fuchs?

Paola Liliana Lobatón Fuchs es una funcionaria pública peruana con experiencia en distintas áreas de la administración estatal. Antes de su reciente designación como directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), ocupó cargos de responsabilidad en la asesoría jurídica de varias instituciones del Estado.

Labatón fue designada como Directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en 2019, a través de la Resolución Ministerial N° 226-2019 MTC/01. Asimismo, se desempeñó como Secretaria General del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) en 2024.

Aprueban Manual de Perfiles de Puestos del Pronabec

Con esta medida, el sector pretende garantizar la continuidad de la gestión institucional del Pronabec, organismo responsable de diseñar, implementar y administrar becas y créditos educativos destinados a facilitar el acceso, la permanencia y la culminación de estudios superiores de estudiantes con alto desempeño académico y limitados recursos económicos, según lo indicado por el Minedu.

De manera complementaria, el Pronabec aprobó su Manual de Perfiles de Puestos mediante la Resolución Directoral Ejecutiva N.° 139-2025-MINEDU/VMGI-PRONABEC, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la gestión administrativa y de recursos humanos de la entidad. El documento contempla 27 perfiles de puestos correspondientes a la Sección N.° 1, que incluye un Directivo Público y 26 Servidores de Actividades Complementarias.

Renuncia de la anterior directora y polémica por presupuesto de Pronabec

La designación de Lobatón se da poco más de tres semanas después de la renuncia de la anterior directora ejecutiva de Pronabec, Alexandra Ames Brachowicz, cuya salida fue formalizada el 23 de noviembre de 2025 mediante resolución del Minedu.

La renuncia de Ames ocurrió en un contexto de polémica por la falta de inclusión de partidas presupuestales clave para los programas de becas en el proyecto de Ley de Presupuesto Público 2026. El Pronabec había solicitado un total de S/793 millones para financiar convocatorias como Beca 18, Beca Tec y otros concursos, que en conjunto beneficiarían a más de 38.000 estudiantes. Sin embargo, ese monto no fue incluido en la propuesta presupuestal enviada al Congreso.

Medios locales consignaron que las autoridades del Minedu y del Ejecutivo habían anunciado hasta 20.000 vacantes para Beca 18 sin contar con el financiamiento asegurado, lo que generó incertidumbre en estudiantes y organizaciones del sector educativo.