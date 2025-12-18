HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Elecciones y continúa persecución parlamentaria | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Minedu designa a Paola Lobatón como nueva directora ejecutiva del Pronabec

La designación de Minedu fue oficializada mediante resolución ministerial publicada en el diario oficial El Peruano. Además, se aprobó el Manual de Perfiles de Puestos de la entidad.

Pronabec designa a Paola Lobatón como nueva directora tras renuncia de Alexandra Ames
Pronabec designa a Paola Lobatón como nueva directora tras renuncia de Alexandra Ames | Composición LR | Betsy de Los Santos

El Ministerio de Educación (Minedu) oficializó la designación de Paola Liliana Lobatón Fuchs como nueva directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), según lo dispuesto en la Resolución Ministerial N.° 566-2025-MINEDU, publicada en el diario oficial El Peruano.

La medida busca cubrir el cargo vacante de director ejecutivo, dejado por Alexandra Ames Brachowicz, quien presentó su renuncia en noviembre de 2025 en medio de una polémica por la falta de presupuesto para becas como Beca 18. La resolución fue suscrita por el ministro de Educación, Jorge Eduardo Figueroa Guzmán, e incluye su registro y publicación oficial en cumplimiento de los procedimientos administrativos correspondientes.

TE RECOMENDAMOS

¿VIZCARRA PODRÁ SALIR DE PRISIÓN? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
<a href="https://larepublica.pe/tag/pronabec">Pronabec </a>solicitó al Gobierno S/793 millones para financiar convocatorias que beneficiarían a más de 38.000 estudiantes. Foto:

Pronabec solicitó al Gobierno S/793 millones para financiar convocatorias que beneficiarían a más de 38.000 estudiantes. Foto:

PUEDES VER: Integrantes de la Comisión de Presupuesto que votaron a favor de otorgar S/50 millones a Beca18 buscan la reelección

lr.pe

¿Quién es Paola Liliana Lobatón Fuchs?

Paola Liliana Lobatón Fuchs es una funcionaria pública peruana con experiencia en distintas áreas de la administración estatal. Antes de su reciente designación como directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), ocupó cargos de responsabilidad en la asesoría jurídica de varias instituciones del Estado.

Labatón fue designada como Directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en 2019, a través de la Resolución Ministerial N° 226-2019 MTC/01. Asimismo, se desempeñó como Secretaria General del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) en 2024.

Aprueban Manual de Perfiles de Puestos del Pronabec

Con esta medida, el sector pretende garantizar la continuidad de la gestión institucional del Pronabec, organismo responsable de diseñar, implementar y administrar becas y créditos educativos destinados a facilitar el acceso, la permanencia y la culminación de estudios superiores de estudiantes con alto desempeño académico y limitados recursos económicos, según lo indicado por el Minedu.

De manera complementaria, el Pronabec aprobó su Manual de Perfiles de Puestos mediante la Resolución Directoral Ejecutiva N.° 139-2025-MINEDU/VMGI-PRONABEC, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la gestión administrativa y de recursos humanos de la entidad. El documento contempla 27 perfiles de puestos correspondientes a la Sección N.° 1, que incluye un Directivo Público y 26 Servidores de Actividades Complementarias.

PUEDES VER: Hija de obrero postuló a Beca 18 para ayudar a su familia, pero falta de presupuesto pone en riesgo su futuro: "Quiero sacar a mis papás de la pobreza"

lr.pe

Renuncia de la anterior directora y polémica por presupuesto de Pronabec

La designación de Lobatón se da poco más de tres semanas después de la renuncia de la anterior directora ejecutiva de Pronabec, Alexandra Ames Brachowicz, cuya salida fue formalizada el 23 de noviembre de 2025 mediante resolución del Minedu.

La renuncia de Ames ocurrió en un contexto de polémica por la falta de inclusión de partidas presupuestales clave para los programas de becas en el proyecto de Ley de Presupuesto Público 2026. El Pronabec había solicitado un total de S/793 millones para financiar convocatorias como Beca 18, Beca Tec y otros concursos, que en conjunto beneficiarían a más de 38.000 estudiantes. Sin embargo, ese monto no fue incluido en la propuesta presupuestal enviada al Congreso.

Medios locales consignaron que las autoridades del Minedu y del Ejecutivo habían anunciado hasta 20.000 vacantes para Beca 18 sin contar con el financiamiento asegurado, lo que generó incertidumbre en estudiantes y organizaciones del sector educativo.

Notas relacionadas
Integrantes de la Comisión de Presupuesto que votaron a favor de otorgar S/50 millones a Beca18 buscan la reelección

Integrantes de la Comisión de Presupuesto que votaron a favor de otorgar S/50 millones a Beca18 buscan la reelección

LEER MÁS
Alexandra Ames: "El Gobierno no priorizó la educación; con S/50 millones no alcanza ni para 2.000 becas 18 de las 20.000 prometidas"

Alexandra Ames: "El Gobierno no priorizó la educación; con S/50 millones no alcanza ni para 2.000 becas 18 de las 20.000 prometidas"

LEER MÁS
Hija de obrero postuló a Beca 18 para ayudar a su familia, pero falta de presupuesto pone en riesgo su futuro: "Quiero sacar a mis papás de la pobreza"

Hija de obrero postuló a Beca 18 para ayudar a su familia, pero falta de presupuesto pone en riesgo su futuro: "Quiero sacar a mis papás de la pobreza"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Denuncian irregularidades en costoso curso en la Universidad Científica del Sur: de 350 matriculados, solo aprobaron a 3

Denuncian irregularidades en costoso curso en la Universidad Científica del Sur: de 350 matriculados, solo aprobaron a 3

LEER MÁS
Decana del Colegio de Arquitectos asegura que viaducto en Javier Prado generará más tráfico y aumentará contaminación respiratoria

Decana del Colegio de Arquitectos asegura que viaducto en Javier Prado generará más tráfico y aumentará contaminación respiratoria

LEER MÁS
Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

LEER MÁS
Joven de 18 años fallece tras caer a tanque de combustible en el Callao mientras abastecía a otro camión

Joven de 18 años fallece tras caer a tanque de combustible en el Callao mientras abastecía a otro camión

LEER MÁS
Adolescente reportado como desaparecido por durante un mes no reconoce a su madre tras ser encontrado en Ventanilla: "No quiere hablar"

Adolescente reportado como desaparecido por durante un mes no reconoce a su madre tras ser encontrado en Ventanilla: "No quiere hablar"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

[Vía América TV] Real Madrid vs Talavera EN DIRECTO por la Copa del Rey 2025-26: juegan HOY

Loreto: destruyen laboratorio clandestino y más de una tonelada de droga durante un operativo

Cusco: epidemiólogo recomienda control sanitario en aeropuerto ante riesgo de gripe AH3N2

Sociedad

Loreto: destruyen laboratorio clandestino y más de una tonelada de droga durante un operativo

Cusco: epidemiólogo recomienda control sanitario en aeropuerto ante riesgo de gripe AH3N2

Corte de luz en Cusco por Electro Sur Este: 2 distritos afectados este 18 y 21 de diciembre

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza denuncia dictadura congresal: "Hay un estado despótico que solo obedece a decisiones personales"

Delia Espinoza: Comisión Permanente aprueba nuevo informe final que recomienda su segunda inhabilitación por 10 años

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025