Joven es atropellado por el Metropolitano y lanzado varios metros en Independencia: logra sobrevivir tras impacto
Un estudiante de 20 años fue atropellado por un Metropolitano en Independencia al intentar cruzar la avenida con semáforo en rojo; sufrió politraumatismos y fue trasladado a una clínica.
Un accidente de tránsito se registró el último lunes 18 de agosto, cuando un joven estudiante intentó ganarle el paso a un bus del Metropolitano y terminó atropellado en el cruce de la avenida Túpac Amaru con la calle Los Pinos, en Independencia. La víctima fue identificada como Elvis Vázquez, quien cruzó la pista apresuradamente pese a que el semáforo estaba en verde para los vehículos.
El hecho ocurrió alrededor de las 17:00 horas, cuando el joven intentó cruzar corriendo y fue lanzado varios metros por la unidad. Aunque trató de levantarse con la ayuda de transeúntes, el estudiante de 20 años volvió a caer sobre la pista mientras esperaba la llegada del personal médico para recibir atención.
Joven estudiante es atropellado por el Metropolitano en Independencia
El general René Rodríguez, gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Independencia, informó que tras la alerta captada por las cámaras de vigilancia, se movilizó de inmediato al personal motorizado de Los Jaguares para aislar la zona hasta la llegada del paramédico municipal.
El impacto provocó laceraciones en los codos y rodillas del joven, quien fue estabilizado por los equipos de la comuna y trasladado a una clínica cercana. Allí fue diagnosticado con politraumatismo y actualmente se recupera de sus lesiones.
