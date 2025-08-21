HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Joven es atropellado por el Metropolitano y lanzado varios metros en Independencia: logra sobrevivir tras impacto

Un estudiante de 20 años fue atropellado por un Metropolitano en Independencia al intentar cruzar la avenida con semáforo en rojo; sufrió politraumatismos y fue trasladado a una clínica.

Joven estudiante atropellado por el Metropolitano en cruce de avenida Túpac Amaru
Joven estudiante atropellado por el Metropolitano en cruce de avenida Túpac Amaru | Composición LR | Latina Noticias

Un accidente de tránsito se registró el último lunes 18 de agosto, cuando un joven estudiante intentó ganarle el paso a un bus del Metropolitano y terminó atropellado en el cruce de la avenida Túpac Amaru con la calle Los Pinos, en Independencia. La víctima fue identificada como Elvis Vázquez, quien cruzó la pista apresuradamente pese a que el semáforo estaba en verde para los vehículos.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:00 horas, cuando el joven intentó cruzar corriendo y fue lanzado varios metros por la unidad. Aunque trató de levantarse con la ayuda de transeúntes, el estudiante de 20 años volvió a caer sobre la pista mientras esperaba la llegada del personal médico para recibir atención.

PUEDES VER: La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte

lr.pe

Joven estudiante es atropellado por el Metropolitano en Independencia

El general René Rodríguez, gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Independencia, informó que tras la alerta captada por las cámaras de vigilancia, se movilizó de inmediato al personal motorizado de Los Jaguares para aislar la zona hasta la llegada del paramédico municipal.

El impacto provocó laceraciones en los codos y rodillas del joven, quien fue estabilizado por los equipos de la comuna y trasladado a una clínica cercana. Allí fue diagnosticado con politraumatismo y actualmente se recupera de sus lesiones.

PUEDES VER: Ampliación del Metropolitano: aún 12 estaciones siguen sin operar tras un año y medio de su inauguración

lr.pe

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

