Un hombre identificado como Jordan Gaspar Barnuevo (30) fue atropellado por una minivan la madrugada del lunes 24 de noviembre, que se encontraba dormido en la pista de la cuadra 15 de la avenida Carlos Izaguirre, en San Martín de Porres. Cámaras de seguridad registraron el momento del impacto y mostraron que el conductor no prestó auxilio y huyó del lugar.

Según la información de los testigos, Barnuevo había llegado al punto junto a dos amigos en un taxi con la intención de ingresar a una discoteca, pero al encontrarla clausurada, consumieron bebidas alcohólicas en la vía pública. Con el paso de las horas, sus acompañantes se retiraron y él quedó solo, recostado sobre la pista, donde ocurrió el accidente.

Cámaras registran atropello y fuga de conductor en San Martín de Porres

Las cámaras de seguridad captaron el accidente a las 4:35 a.m., momento en que la minivan impacta al hombre. Según testigos, el vehículo circulaba a gran velocidad, no frenó y continuó su recorrido tras el impacto.

Familiares del fallecido llegaron al lugar y confirmaron que Barnuevo deja en orfandad a una niña menor de edad. Exigieron justicia y pidieron que el responsable sea identificado y detenido.

El Ministerio Público y la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito realizan las diligencias correspondientes y ubicar la placa del vehículo mediante las imágenes de seguridad para dar con el conductor.

