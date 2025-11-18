HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Policía de tránsito es atropellada por taxista en la avenida España: conductor fue detenido

Una ambulancia llegó al lugar para trasladar a la agente PNP herida a un centro médico. 

Accidente de tránsito en avenida España. Foto: Elvis Cairo/ La República.
Una mujer policía que se encontraba dirigiendo el tránsito en la avenida España fue atropellada por un taxista la tarde de este martes 18 de noviembre. El chofer fue detenido minutos después por agentes del orden.

Una ambulancia llegó al lugar para trasladar a la herida a un centro médico. Hasta el momento, se desconoce el estado de la salud de la agente policial

Noticia en desarrollo...

