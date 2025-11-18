Policía de tránsito es atropellada por taxista en la avenida España: conductor fue detenido
Una ambulancia llegó al lugar para trasladar a la agente PNP herida a un centro médico.
Una mujer policía que se encontraba dirigiendo el tránsito en la avenida España fue atropellada por un taxista la tarde de este martes 18 de noviembre. El chofer fue detenido minutos después por agentes del orden.
Una ambulancia llegó al lugar para trasladar a la herida a un centro médico. Hasta el momento, se desconoce el estado de la salud de la agente policial
Noticia en desarrollo...