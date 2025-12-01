Migrantes en Tacna ingresaron a complejo fronterizo peruano burlando seguridad

Agentes dialogaron con los ciudadanos extranjeros que cruzaron la frontera para regresarlos a la línea fronteriza. Foto: Composición LR / Liz Ferrer, La República

Agentes dialogaron con los ciudadanos extranjeros que cruzaron la frontera para regresarlos a la línea fronteriza. Foto: Composición LR / Liz Ferrer, La República

Un grupo de 40 personas extranjeras, en su mayoría de nacionalidad venezolana, cruzó la línea de frontera entre Perú y Chile y se apostó en el complejo fronterizo Santa Rosa, en Tacna, a pesar de la seguridad dispuesta por el gobierno de José Jerí durante el fin de semana.

Cabe recordar que el presidente de la República ordenó un estado de emergencia por 60 días en la frontera tacneña para prevenir una crisis migratoria, después de que uno de los candidatos a la presidencia de Chile prometiera expulsar por vía terrestre a todos los extranjeros irregulares de ese país.

Policía y Ejército resguardan frontera

El resguardo de la frontera está a cargo de la Policía y, gracias al decreto de emergencia, el Ejército Peruano también se ha sumado a esa labor. Los militares están apostados en el desierto, zona donde hay mayor tránsito irregular de migrantes en horas de la noche.

Los extranjeros que lograron pasar hasta Santa Rosa caminaron desde la línea de frontera (por la pista) burlando a los pocos policías que en ese momento se encontraban. Los agentes habrían estado en un cambio de guardia por algunos minutos y eso fue aprovechado por los ciudadanos.

Tras lo ocurrido, los agentes dialogaron con los ciudadanos extranjeros que cruzaron la frontera para regresarlos a la línea fronteriza. La distancia entre esta y el complejo Santa Rosa es de poco más de 100 metros.

Extranjeros indocumentados

Para ingresar al país, los ciudadanos venezolanos necesitan visa y pasaporte vigentes. Todos los que cruzaron la frontera no disponen de esos documentos, pero afirman que desean regresar a Venezuela.

También hay entre el grupo ciudadanos colombianos que, si bien pueden ingresar al país solo con la cédula de identidad, muchos no han podido acceder a Santa Rosa porque ningún bus de transporte los acepta como pasajeros, y el ingreso a pie al complejo está prohibido.

Por ahora, los extranjeros permanecen en territorio peruano y su situación es irregular.

Acusan a policías peruanos de cobrar a extranjeros para que crucen la frontera

Por otro lado, en Chile se ha difundido información respecto a presuntos cobros de parte de policías peruanos a migrantes para ayudarlos a cruzar la frontera. En Tacna no existe un caso que haya sido denunciado ante las autoridades hasta la fecha. La mayoría de migrantes prefiere cruzar la frontera y movilizarse hacia Lima.