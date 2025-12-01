HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último del Perú y el mundo

Política

Migrantes en Tacna ingresaron a complejo fronterizo peruano burlando seguridad

Pasaron la línea de frontera ante la poca vigilancia en la vía principal. Los militares cuidan los hitos en el desierto por donde usualmente se da la migración irregular. 

Agentes dialogaron con los ciudadanos extranjeros que cruzaron la frontera para regresarlos a la línea fronteriza. Foto: Composición LR / Liz Ferrer, La República
Agentes dialogaron con los ciudadanos extranjeros que cruzaron la frontera para regresarlos a la línea fronteriza. Foto: Composición LR / Liz Ferrer, La República

Un grupo de 40 personas extranjeras, en su mayoría de nacionalidad venezolana, cruzó la línea de frontera entre Perú y Chile y se apostó en el complejo fronterizo Santa Rosa, en Tacna, a pesar de la seguridad dispuesta por el gobierno de José Jerí durante el fin de semana.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Cabe recordar que el presidente de la República ordenó un estado de emergencia por 60 días en la frontera tacneña para prevenir una crisis migratoria, después de que uno de los candidatos a la presidencia de Chile prometiera expulsar por vía terrestre a todos los extranjeros irregulares de ese país.

TE RECOMENDAMOS

ENCUESTA IEP Y RUMBO A LAS ELECCIONES GENERALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Frontera Perú–Chile: disminuye la presencia de inmigrantes y el tránsito comienza a regularizarse

lr.pe

Policía y Ejército resguardan frontera

El resguardo de la frontera está a cargo de la Policía y, gracias al decreto de emergencia, el Ejército Peruano también se ha sumado a esa labor. Los militares están apostados en el desierto, zona donde hay mayor tránsito irregular de migrantes en horas de la noche.

Los extranjeros que lograron pasar hasta Santa Rosa caminaron desde la línea de frontera (por la pista) burlando a los pocos policías que en ese momento se encontraban. Los agentes habrían estado en un cambio de guardia por algunos minutos y eso fue aprovechado por los ciudadanos.

Tras lo ocurrido, los agentes dialogaron con los ciudadanos extranjeros que cruzaron la frontera para regresarlos a la línea fronteriza. La distancia entre esta y el complejo Santa Rosa es de poco más de 100 metros.

PUEDES VER: Gobierno proclama estado de emergencia en tres distritos de Tacna e impone restricciones a tránsito y reuniones

lr.pe

Extranjeros indocumentados

Para ingresar al país, los ciudadanos venezolanos necesitan visa y pasaporte vigentes. Todos los que cruzaron la frontera no disponen de esos documentos, pero afirman que desean regresar a Venezuela.

También hay entre el grupo ciudadanos colombianos que, si bien pueden ingresar al país solo con la cédula de identidad, muchos no han podido acceder a Santa Rosa porque ningún bus de transporte los acepta como pasajeros, y el ingreso a pie al complejo está prohibido.

Por ahora, los extranjeros permanecen en territorio peruano y su situación es irregular.

PUEDES VER: Fuerzas Armadas llegan a la frontera Perú - Chile tras la declaratoria de emergencia del gobierno de José Jerí

lr.pe

Acusan a policías peruanos de cobrar a extranjeros para que crucen la frontera

Por otro lado, en Chile se ha difundido información respecto a presuntos cobros de parte de policías peruanos a migrantes para ayudarlos a cruzar la frontera. En Tacna no existe un caso que haya sido denunciado ante las autoridades hasta la fecha. La mayoría de migrantes prefiere cruzar la frontera y movilizarse hacia Lima.

Notas relacionadas
Frontera Perú–Chile: disminuye la presencia de inmigrantes y el tránsito comienza a regularizarse

Frontera Perú–Chile: disminuye la presencia de inmigrantes y el tránsito comienza a regularizarse

LEER MÁS
Gobierno proclama estado de emergencia en tres distritos de Tacna e impone restricciones a tránsito y reuniones

Gobierno proclama estado de emergencia en tres distritos de Tacna e impone restricciones a tránsito y reuniones

LEER MÁS
Nueva autopista Tacna–Boca del Río: la obra de S/608 millones y casi 50 km que potenciará la conexión de peruanos con Chile y Bolivia

Nueva autopista Tacna–Boca del Río: la obra de S/608 millones y casi 50 km que potenciará la conexión de peruanos con Chile y Bolivia

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Viaje del canciller a la OEA para sustentar posición peruana sobre asilo de Betssy Chávez costará más de US$7.500

Viaje del canciller a la OEA para sustentar posición peruana sobre asilo de Betssy Chávez costará más de US$7.500

LEER MÁS
Enrique Valderrama, el candidato del APRA al 2026: los senadores y diputados que lo acompañarán

Enrique Valderrama, el candidato del APRA al 2026: los senadores y diputados que lo acompañarán

LEER MÁS
Gobierno pasa al retiro a 1.456 policías, de los cuales 570 son por corrupción

Gobierno pasa al retiro a 1.456 policías, de los cuales 570 son por corrupción

LEER MÁS
Jerí se lava las manos y responsabiliza a anteriores gestiones por crimen: "Gracias a algunos ministros del Interior estamos así"

Jerí se lava las manos y responsabiliza a anteriores gestiones por crimen: "Gracias a algunos ministros del Interior estamos así"

LEER MÁS
Rosa María Palacios ante intención de voto: “Ahora tener 6% es un exitazo cuando antes lo normal era un 15 o 20%”

Rosa María Palacios ante intención de voto: “Ahora tener 6% es un exitazo cuando antes lo normal era un 15 o 20%”

LEER MÁS
Enrique Valderrama: ¿Quién es el joven abogado que representará al APRA en las Elecciones 2026?

Enrique Valderrama: ¿Quién es el joven abogado que representará al APRA en las Elecciones 2026?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025