Sociedad

Tráfico en Lima hoy en vivo: accidentes, demoras en estaciones y congestión vehicular en Vía Evitamiento, Panamericana Sur y más

Sigue minuto a minuto cómo encuentra el tráfico en Lima hoy con el reporte actualizado de accidentes, cierres de estaciones y vías con mayor congestión durante Fiestas Navideñas.

Tráfico vehicular en Lima hoy lunes 1 de diciembre.
Tráfico vehicular en Lima hoy lunes 1 de diciembre. | URPI-LR | Mabel Alva

Con el inicio del mes de diciembre, miles de peruanos se movilizan por toda la ciudad para realizar sus compras navideñas. La gran afluencia de personas genera gran tráfico vehicular en Lima  en las principales vías de la ciudad. Las zonas más congestionadas de la capital suelen concentrarse en la Vía Expresa, Vía Evitamiento, Panamericana Sur y Norte, así como en la avenida Javier Prado, donde el flujo de transitabilidad es lento en horas punta.

Asimismo, la alta movilización de personas en las estaciones de transporte público como el Metropolitano y el Corredor, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó los posibles cambios de horarios y demoras en sus canales oficiales. Por ello, se recomienda a los usuarios planificar rutas alternativas y anticipar tiempo extra en los traslados para evitar inconvenientes.

¿Cómo está el tráfico en Lima hoy?

08:24
1/12/2025

Av. Brasil se encuentra libre de tráfico

En las primeras horas de la mañana, la av. Brasil, cerca donde ocurrió un asesinato, se encuentra libre de tráfico vehicular.

