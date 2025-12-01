Con el inicio del mes de diciembre, miles de peruanos se movilizan por toda la ciudad para realizar sus compras navideñas. La gran afluencia de personas genera gran tráfico vehicular en Lima en las principales vías de la ciudad. Las zonas más congestionadas de la capital suelen concentrarse en la Vía Expresa, Vía Evitamiento, Panamericana Sur y Norte, así como en la avenida Javier Prado, donde el flujo de transitabilidad es lento en horas punta.

Asimismo, la alta movilización de personas en las estaciones de transporte público como el Metropolitano y el Corredor, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó los posibles cambios de horarios y demoras en sus canales oficiales. Por ello, se recomienda a los usuarios planificar rutas alternativas y anticipar tiempo extra en los traslados para evitar inconvenientes.

¿Cómo está el tráfico en Lima hoy? 08:24 Av. Brasil se encuentra libre de tráfico En las primeras horas de la mañana, la av. Brasil, cerca donde ocurrió un asesinato, se encuentra libre de tráfico vehicular.