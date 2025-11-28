El tráfico en Lima enfrenta congestión en los principales corredores, como la Vía Expresa y la avenida Javier Prado, por choques y trabajos viales diarios. | La República. | Mabel Alva.

A diario, el tráfico en Lima inicia con fuertes cargas vehiculares en las principales vías. En la capital, se reportan algunos choques menores, interrupciones temporales por trabajos y protestas sociales. Las zonas más congestionadas de la capital suelen concentrarse en la Vía Expresa, Panamericana Sur y Norte, así como en la avenida Javier Prado, donde el flujo se mantiene lento, sobre todo en horas punta.

Debido a la alta afluencia en estaciones de transporte público como el Metropolitano y ajustes temporales de rutas por incidencias notificadas por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). Por ello, se recomienda a los usuarios planificar rutas alternativas y anticipar tiempo extra en los traslados para evitar inconvenientes.

Cómo está el tráfico en Lima hoy 17:57 Metropolitano presenta demoras y cambia recorrido de la ruta A y C En X, ATU informó: ''Debido al intenso tráfico en la plaza Ramón Castilla (Cercado de Lima), se procede al desvío de la ruta A por la avenida Alfonso Ugarte, con parada en la estación Quilca – El Peruano. Mientras que la ruta C solo llegará hasta la estación Central''.

Además, anunció el cierre temporal de las estaciones Ramón Castilla, Tacna, Jirón de la Unión y Colmena. Antes de ello, la entidad avisó sobre demoras en los recorridos de los servicios A y C del Metropolitano, debido a congestión vehicular cerca a la plaza Ramón Castilla. 15:31 Buses de AeroDirecto desvían su recorrido por tráfico En su cuenta de X, ATU precisó: ''Debido al alto tránsito vehicular en las avenidas Tomás Valle y Elmer Faucett, los buses del servicio AeroDirecto Norte desvían su recorrido por las avenidas Quilca y Dominicos, con sentido al aeropuerto Jorge Chávez''. Además, informaron que los paraderos Aduanas y Bertello quedan deshabilitados temporalmente. 13:12 Desvíos del Corredor Morado en el Centro de Lima ''Debido a la presencia de manifestantes en la av. Abancay, los servicios 404, 405, 406 y el SE09 del corredor Morado desvían sus recorridos por las avenidas Tacna y Garcilaso de la Vega, en ambos sentidos'', dijo ATU en su publicación de X en horas del mediodía. 17:35 Corredor Morado retoma su recorrido ATU anunció a las 5:30 p.m. en su cuenta de X: ''Los servicios 404, 405, 406 y SE09 del corredor Morado y el transporte autorizado retoman su recorrido habitual por la av. Abancay''.

12:29 Cierre de avenida Abancay Usuarios reportaron el cierre de la av. Abancay por manifestaciones alrededor del mediodía. 11:49 Corredor Morado: desvíos en el Centro de Lima Debido a la presencia de manifestantes en la av. Abancay, ''los servicios 404, 405, 406 y el SE09 del corredor Morado y el transporte autorizado desvían sus recorridos en ambos sentidos por las avenidas Tacna y Garcilaso de la Vega'', en el Cercado de Lima, según informó ATU. 10:43 Embotellamiento en Barranco y Chorrillos Hacia las 11:00 a.m., se presentó congestión en vehículos de Sur a Norte, saliendo del distrito de Chorrillos, en la avenida Francisco Bolognesi, Barranco. Fotos: Mabel Alva / La República. 09:58 Costa Verde continúa cerrada Hacia las 10:00 a.m., la Costa Verde permanece cerrada debido a los Juegos Bolivarianos. Fotos: Grecia Infante / La República.

09:12 Demoras en el servicio del Aerodirecto por cierre de Costa Verde Según lo transmitido por ATU, ''se presentan demoras en la frecuencia de llegada de los servicios del AeroDirecto Sur, debido al alto tránsito vehicular por el cierre de la Costa Verde''. 08:52 Metropolitano presenta demoras por tráfico tras cierre de Costa Verde ATU informó en X (antes Twitter): ''Debido a la congestión vehicular tras el cierre de la Costa Verde por los Juegos Bolivarianos, se presentan demoras en la llegada de los buses de las rutas C y Expreso 1 a las estaciones, en ambos sentidos''. 08:40 Costa Verde: tráfico en la av. Brasil por Juegos Bolivarianos En las calles More y Arica se observan largas filas de autos esperando avanzar. En las cuadras 38 y 39 de la avenida Brasil, en Magdalena del Mar, se registró un tránsito de nivel moderado a alto debido al cierre total de la Costa Verde por actividades vinculadas a los Juegos Bolivarianos 2025. Esta vía, que conecta el Callao con el sur de Lima, permanecerá inhabilitada hasta las 4 de la tarde. Foto: composición LR.

08:14 Desvíos del Corredor Azul en Centro de Lima ATU informó en su cuenta de X sobre los desvíos del corredor. Alrededor de las 7 a.m., debido a obras en la av. Amancaes (Rímac), las rutas 301, 336 y 370 del corredor Azul desviaron su recorrido por las avenidas 24 de Junio, Carlos Valderrama, Braulio Sancho, Abelardo Gamarra, para continuar su recorrido habitual con dirección al centro de Lima. Una hora después, la entidad indicó: ''Las rutas 301, 336 y 370 del corredor Azul retoman sus recorridos habituales''. 08:03 Así amanece Lima Así luce el tráfico limeño desde la avenida 9 de Octubre en el Rímac. Fotos: Mabel Alva / La República.





18:56 Cierre temporal de la Costa Verde por los Juegos Bolivarianos 2025 Con motivo de la prueba de ciclismo contrarreloj de los Juegos Bolivarianos 2025, la Costa Verde permanecerá cerrada desde las 11:30 p. m. de hoy, miércoles 26 de noviembre, hasta las 4:00 p. m. de mañana, jueves 27. Las autoridades recomiendan a los viajeros tomar las precauciones necesarias, especialmente si tienen un vuelo programado, para asegurarse de llegar al aeropuerto con suficiente anticipación. 16:02 Desvíos del Corredor Morado en Centro de Lima ATU informó sobre desvíos en X. ''Debido a la presencia de manifestantes en la av. Abancay, los servicios 404, 405, 406 y el SE09 del corredor Morado desvían sus recorridos en ambos sentidos por las avenidas Tacna y Garcilaso de la Vega, en el Cercado de Lima'', escribió la entidad. 14:24 Congestión cerca a la estación Gamarra de la línea 1 La avenida Aviación presenta un retraso de 6 minutos en su tránsito hacia las 2:30 p.m., cerca de la estación Gamarra de la línea 1 del Metro de Lima. Se reportan múltiples obras en la zona, como en el cruce con la Av. 28 de Julio y con la Av. Bausate y Meza. Foto: Google Maps. 14:17 Vías con mayor tráfico a esta hora Las principales avenidas en el Centro de Lima que presentan congestión son la Av. Alfonso Ugarte, y parte de la Av. 28 de Julio, en especial en el tramo que colinda con el Parque de la Exposición. Foto: Google Maps. 12:10 Buses del Metropolitano presentaron desvíos La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) informó esta mañana que, debido a la presencia de manifestantes en el centro de Lima, los buses de la ruta regular C solo llegan hasta la estación Central, y la ruta regular A desvía su recorrido por la av. Alfonso Ugarte, con parada en la estación Quilca–El Peruano. Una hora después, a las 12 del mediodía, culminaron los desvíos de las rutas regulares A y C en el centro de Lima. Los buses retomaron sus recorridos habituales.

