Palmeiras vs Flamengo: previas a la final de la Copa Libertadores     
¿Cómo está el tráfico en Lima hoy viernes 28 de noviembre? Reporte de accidentes, cierre de estaciones y vías con mayor congestión

Sigue minuto a minuto cómo está el tráfico en Lima hoy con el reporte actualizado de accidentes, cierres de estaciones y vías con mayor congestión.

El tráfico en Lima enfrenta congestión en los principales corredores, como la Vía Expresa y la avenida Javier Prado, por choques y trabajos viales diarios.
El tráfico en Lima enfrenta congestión en los principales corredores, como la Vía Expresa y la avenida Javier Prado, por choques y trabajos viales diarios.

A diario, el tráfico en Lima inicia con fuertes cargas vehiculares en las principales vías. En la capital, se reportan algunos choques menores, interrupciones temporales por trabajos y protestas sociales. Las zonas más congestionadas de la capital suelen concentrarse en la Vía Expresa, Panamericana Sur y Norte, así como en la avenida Javier Prado, donde el flujo se mantiene lento, sobre todo en horas punta.

Debido a la alta afluencia en estaciones de transporte público como el Metropolitano y ajustes temporales de rutas por incidencias notificadas por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). Por ello, se recomienda a los usuarios planificar rutas alternativas y anticipar tiempo extra en los traslados para evitar inconvenientes.

Cómo está el tráfico en Lima hoy

17:57
28/11/2025

Metropolitano presenta demoras y cambia recorrido de la ruta A y C

En X, ATU informó: ''Debido al intenso tráfico en la plaza Ramón Castilla (Cercado de Lima), se procede al desvío de la ruta A por la avenida Alfonso Ugarte, con parada en la estación Quilca – El Peruano. Mientras que la ruta C solo llegará hasta la estación Central''. 
Además, anunció el cierre temporal de las estaciones Ramón Castilla, Tacna, Jirón de la Unión y Colmena. 

Antes de ello, la entidad avisó sobre demoras en los recorridos de los servicios A y C del Metropolitano, debido a congestión vehicular cerca a la plaza Ramón Castilla.

15:31
28/11/2025

Buses de AeroDirecto desvían su recorrido por tráfico

En su cuenta de X, ATU precisó: ''Debido al alto tránsito vehicular en las avenidas Tomás Valle y Elmer Faucett, los buses del servicio AeroDirecto Norte desvían su recorrido por las avenidas Quilca y Dominicos, con sentido al aeropuerto Jorge Chávez''. Además, informaron que los paraderos Aduanas y Bertello quedan deshabilitados temporalmente.

13:12
28/11/2025

Desvíos del Corredor Morado en el Centro de Lima

''Debido a la presencia de manifestantes en la av. Abancay, los servicios 404, 405, 406 y el SE09 del corredor Morado desvían sus recorridos por las avenidas Tacna y Garcilaso de la Vega, en ambos sentidos'', dijo ATU en su publicación de X en horas del mediodía.

17:35
27/11/2025

Corredor Morado retoma su recorrido

ATU anunció a las 5:30 p.m. en su cuenta de X: ''Los servicios 404, 405, 406 y SE09 del corredor Morado y el transporte autorizado retoman su recorrido habitual por la av. Abancay''.

12:29
27/11/2025

Cierre de avenida Abancay

Usuarios reportaron el cierre de la av. Abancay por manifestaciones alrededor del mediodía.

11:49
27/11/2025

Corredor Morado: desvíos en el Centro de Lima

Debido a la presencia de manifestantes en la av. Abancay, ''los servicios 404, 405, 406 y el SE09 del corredor Morado y el transporte autorizado desvían sus recorridos en ambos sentidos por las avenidas Tacna y Garcilaso de la Vega'', en el Cercado de Lima, según informó ATU.

10:43
27/11/2025

Embotellamiento en Barranco y Chorrillos

Hacia las 11:00 a.m., se presentó congestión en vehículos de Sur a Norte, saliendo del distrito de Chorrillos, en la avenida Francisco Bolognesi, Barranco. Fotos: Mabel Alva / La República. 

09:58
27/11/2025

Costa Verde continúa cerrada

Hacia las 10:00 a.m., la Costa Verde permanece cerrada debido a los Juegos Bolivarianos. Fotos: Grecia Infante / La República.

09:12
27/11/2025

Demoras en el servicio del Aerodirecto por cierre de Costa Verde

Según lo transmitido por ATU, ''se presentan demoras en la frecuencia de llegada de los servicios del AeroDirecto Sur, debido al alto tránsito vehicular por el cierre de la Costa Verde''.

08:52
27/11/2025

Metropolitano presenta demoras por tráfico tras cierre de Costa Verde

ATU informó en X (antes Twitter): ''Debido a la congestión vehicular tras el cierre de la Costa Verde por los Juegos Bolivarianos, se presentan demoras en la llegada de los buses de las rutas C y Expreso 1 a las estaciones, en ambos sentidos''.

08:40
27/11/2025

Costa Verde: tráfico en la av. Brasil por Juegos Bolivarianos

En las calles More y Arica se observan largas filas de autos esperando avanzar. En las cuadras 38 y 39 de la avenida Brasil, en Magdalena del Mar, se registró un tránsito de nivel moderado a alto debido al cierre total de la Costa Verde por actividades vinculadas a los Juegos Bolivarianos 2025. Esta vía, que conecta el Callao con el sur de Lima, permanecerá inhabilitada hasta las 4 de la tarde. Foto: composición LR.

08:14
27/11/2025

Desvíos del Corredor Azul en Centro de Lima

ATU informó en su cuenta de X sobre los desvíos del corredor. Alrededor de las 7 a.m., debido a obras en la av. Amancaes (Rímac), las rutas 301, 336 y 370 del corredor Azul desviaron su recorrido por las avenidas 24 de Junio, Carlos Valderrama, Braulio Sancho, Abelardo Gamarra, para continuar su recorrido habitual con dirección al centro de Lima. Una hora después, la entidad indicó: ''Las rutas 301, 336 y 370 del corredor Azul retoman sus recorridos habituales''.

08:03
27/11/2025

Así amanece Lima

Así luce el tráfico limeño desde la avenida 9 de Octubre en el Rímac. Fotos: Mabel Alva / La República.




 

18:56
26/11/2025

Cierre temporal de la Costa Verde por los Juegos Bolivarianos 2025

Con motivo de la prueba de ciclismo contrarreloj de los Juegos Bolivarianos 2025, la Costa Verde permanecerá cerrada desde las 11:30 p. m. de hoy, miércoles 26 de noviembre, hasta las 4:00 p. m. de mañana, jueves 27. Las autoridades recomiendan a los viajeros tomar las precauciones necesarias, especialmente si tienen un vuelo programado, para asegurarse de llegar al aeropuerto con suficiente anticipación. 

16:02
26/11/2025

Desvíos del Corredor Morado en Centro de Lima

ATU informó sobre desvíos en X. ''Debido a la presencia de manifestantes en la av. Abancay, los servicios 404, 405, 406 y el SE09 del corredor Morado desvían sus recorridos en ambos sentidos por las avenidas Tacna y Garcilaso de la Vega, en el Cercado de Lima'', escribió la entidad.

14:24
26/11/2025

Congestión cerca a la estación Gamarra de la línea 1

La avenida Aviación presenta un retraso de 6 minutos en su tránsito hacia las 2:30 p.m., cerca de la estación Gamarra de la línea 1 del Metro de Lima. Se reportan múltiples obras en la zona, como en el cruce con la Av. 28 de Julio y con la Av. Bausate y Meza. Foto: Google Maps.

14:17
26/11/2025

Vías con mayor tráfico a esta hora

Las principales avenidas en el Centro de Lima que presentan congestión son la Av. Alfonso Ugarte, y parte de la Av. 28 de Julio, en especial en el tramo que colinda con el Parque de la Exposición. Foto: Google Maps.

12:10
26/11/2025

Buses del Metropolitano presentaron desvíos

La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) informó esta mañana que, debido a la presencia de manifestantes en el centro de Lima, los buses de la ruta regular C solo llegan hasta la estación Central, y la ruta regular A desvía su recorrido por la av. Alfonso Ugarte, con parada en la estación Quilca–El Peruano. Una hora después, a las 12 del mediodía, culminaron los desvíos de las rutas regulares A y C en el centro de Lima. Los buses retomaron sus recorridos habituales.

