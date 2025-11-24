Intenso tráfico en Vía de Evitamiento de norte a sur: bus se malogró e impide paso a Caquetá
Unidad de rescate de concesionaria Lima Expresa llegó hasta el lugar para retirar el bus malogrado del Chino en la Vía de Evitamiento.
Pasajeros reportan intenso tráfico en Vía de Evitamiento de norte a sur debido a que un bus del Chino se malograra en plena carretera, lo que impide el paso a la avenida Caquetá.
Una unidad de rescate de concesionaria Lima Expresa llegó hasta el lugar para retirar el bus averiado de la carretera. Se recomienda a los usuarios tomar sus precauciones ante el tráfico que se viene desarrollando.
Noticia en desarrollo