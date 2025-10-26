HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?
¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?     ¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?     ¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?     
Sociedad

Municipalidad de Lima inaugura nueva vía sin peaje que conecta Ate, La Molina y Santa Anita como alternativa a Evitamiento

La obra de 200 metros busca mejorar la circulación en Lima Este, en los distritos de Ate, La Molina y Santa Anita. Su apertura genera polémica por presunto incumplimiento de un fallo internacional que ordenaba mantener la ruta cerrada.

Inauguran vía alternativa a Evitamiento sin peaje que beneficia a vecinos de Lima Este
Inauguran vía alternativa a Evitamiento sin peaje que beneficia a vecinos de Lima Este | Composicion LR | Andina / Youtube: @Empacayconozcamos

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) inauguró una nueva vía alterna a la Vía de Evitamiento que permitirá a los conductores circular entre los distritos de Ate, La Molina y Santa Anita sin pagar peaje. Esta obra beneficiará a los vecinos de Lima Este y forma parte de los trabajos de recuperación de vías públicas que se encontraban ocupadas.

La vía, de aproximadamente 200 metros lineales, se integra a un proyecto de 470 metros totales y busca ofrecer una opción de conexión directa entre la avenida Separadora Industrial y la Vía de Evitamiento, reduciendo la dependencia del peaje ubicado en la zona.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

lr.pe

Inauguran nueva vía alternativa a Evitamiento sin peaje

La inauguración se realizó el sábado 11 de octubre a las 3:00 p.m., con la participación del a exalcalde de Lima Rafael López Aliaga y el alcalde de La Molina, Diego Uceda. Su ejecución fue posible gracias a la intervención de Emape, que retiró construcciones ilegales, entre ellas las antiguas oficinas de la propia entidad, que obstaculizaban el paso y forzaban a los vecinos a usar la autopista de peaje, según anunció la Municipalidad de La Molina en un comunicado.

La vía forma parte del futuro anillo vial metropolitano, que busca interconectar los principales ejes de tránsito de la capital. Además de mejorar el flujo vehicular, el proyecto incluye la recuperación de 7.000 metros cuadrados de pistas y veredas, así como la implementación de áreas verdes para la zona. En total, se recuperaron 22.000 metros cuadrados de espacio público

PUEDES VER: López Aliaga deja primer tramo 'rehabilitado' de la av. Túpac Amaru sin señalización, tráfico y con reportes de accidentes

lr.pe

RLA desacata orden de tribunal por vía paralela sin peaje en Vía de Evitamiento

La inaugiración de la nueva vía sin peaje por La Municipalidad de Lima ha generado una nueva controversia con la concesionaria Lima Expresa. La empresa denunció que la obra desacata una orden del tribunal internacional de arbitraje del CIADI, el cual había dispuesto que el Estado peruano, incluyendo a la Municipalidad de Lima, EMAPE y La Molina, no abriera esa ruta por considerarla ilegal. Según la concesionaria, esta acción viola las obligaciones contractuales del Estado, incumple el contrato de concesión vigente y podría exponer al país a nuevos arbitrajes internacionales.

Lima Expresa sostiene que parte del terreno usado para la nueva vía forma parte de los activos concesionados y advierte que el proyecto carece de sustento técnico, incrementa los riesgos viales y no representa mejoras reales para los conductores. Además, afirma que su construcción bloquea proyectos privados como la modernización del peaje de Monterrico. La empresa exhortó a la Municipalidad de Lima a detener las obras y retomar el diálogo institucional.

Notas relacionadas
Más de 22 mil millones de soles se han gastado en obras públicas que están paralizadas

Más de 22 mil millones de soles se han gastado en obras públicas que están paralizadas

LEER MÁS
Gobierno Regional de Loreto anuló contrato con constructora de Lucero Coca

Gobierno Regional de Loreto anuló contrato con constructora de Lucero Coca

LEER MÁS
Obras paralizadas superan los S/44.000 millones en el Perú a junio del 2025

Obras paralizadas superan los S/44.000 millones en el Perú a junio del 2025

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cuál es la ubicación del Señor de los Milagros EN VIVO? sagrada imagen recibe homenajes en su paso por calles del Callao

¿Cuál es la ubicación del Señor de los Milagros EN VIVO? sagrada imagen recibe homenajes en su paso por calles del Callao

LEER MÁS
¿En dónde se encuentra el Señor de los Milagros? revisa el recorrido de la procesión por el Callao y rutas afectadas

¿En dónde se encuentra el Señor de los Milagros? revisa el recorrido de la procesión por el Callao y rutas afectadas

LEER MÁS
Madre con cáncer en riesgo de muerte por falta de catéter en hospital Almenara, denuncia familiar: "Fallecerá por negligencia"

Madre con cáncer en riesgo de muerte por falta de catéter en hospital Almenara, denuncia familiar: "Fallecerá por negligencia"

LEER MÁS
Expertos advierten riesgos por restricción de visitas en penales de Lima y Callao durante el estado de emergencia

Expertos advierten riesgos por restricción de visitas en penales de Lima y Callao durante el estado de emergencia

LEER MÁS
Corte de luz en Cusco desde el 27 al 31 de octubre: ¿qué zonas serán afectadas por Electro Sur Este?

Corte de luz en Cusco desde el 27 al 31 de octubre: ¿qué zonas serán afectadas por Electro Sur Este?

LEER MÁS
¿Qué pasó con el Puente de la Paz de Miraflores y por qué cerraron temporalmente a dos meses de su inauguración?

¿Qué pasó con el Puente de la Paz de Miraflores y por qué cerraron temporalmente a dos meses de su inauguración?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

¿Por qué en Halloween los niños piden caramelos y dulces en las casas?

Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

Sociedad

Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

Joven de 17 años de Ate ingresó en primer puesto a Ingeniería Industrial en la UNMSM con sencillo método de estudio: “Leía repetidamente”

Temblor HOY, 24 de octubre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025