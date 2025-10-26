Inauguran vía alternativa a Evitamiento sin peaje que beneficia a vecinos de Lima Este | Composicion LR | Andina / Youtube: @Empacayconozcamos

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) inauguró una nueva vía alterna a la Vía de Evitamiento que permitirá a los conductores circular entre los distritos de Ate, La Molina y Santa Anita sin pagar peaje. Esta obra beneficiará a los vecinos de Lima Este y forma parte de los trabajos de recuperación de vías públicas que se encontraban ocupadas.

La vía, de aproximadamente 200 metros lineales, se integra a un proyecto de 470 metros totales y busca ofrecer una opción de conexión directa entre la avenida Separadora Industrial y la Vía de Evitamiento, reduciendo la dependencia del peaje ubicado en la zona.

La inauguración se realizó el sábado 11 de octubre a las 3:00 p.m., con la participación del a exalcalde de Lima Rafael López Aliaga y el alcalde de La Molina, Diego Uceda. Su ejecución fue posible gracias a la intervención de Emape, que retiró construcciones ilegales, entre ellas las antiguas oficinas de la propia entidad, que obstaculizaban el paso y forzaban a los vecinos a usar la autopista de peaje, según anunció la Municipalidad de La Molina en un comunicado.

La vía forma parte del futuro anillo vial metropolitano, que busca interconectar los principales ejes de tránsito de la capital. Además de mejorar el flujo vehicular, el proyecto incluye la recuperación de 7.000 metros cuadrados de pistas y veredas, así como la implementación de áreas verdes para la zona. En total, se recuperaron 22.000 metros cuadrados de espacio público

RLA desacata orden de tribunal por vía paralela sin peaje en Vía de Evitamiento

La inaugiración de la nueva vía sin peaje por La Municipalidad de Lima ha generado una nueva controversia con la concesionaria Lima Expresa. La empresa denunció que la obra desacata una orden del tribunal internacional de arbitraje del CIADI, el cual había dispuesto que el Estado peruano, incluyendo a la Municipalidad de Lima, EMAPE y La Molina, no abriera esa ruta por considerarla ilegal. Según la concesionaria, esta acción viola las obligaciones contractuales del Estado, incumple el contrato de concesión vigente y podría exponer al país a nuevos arbitrajes internacionales.

Lima Expresa sostiene que parte del terreno usado para la nueva vía forma parte de los activos concesionados y advierte que el proyecto carece de sustento técnico, incrementa los riesgos viales y no representa mejoras reales para los conductores. Además, afirma que su construcción bloquea proyectos privados como la modernización del peaje de Monterrico. La empresa exhortó a la Municipalidad de Lima a detener las obras y retomar el diálogo institucional.