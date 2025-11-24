La capital limeña vivirá una semana de un aumento del sol a partir de media mañana, según Senamhi. | Composición LR

Esta semana, la capital limeña aun amanecerá con cielos nublados, pero desde media mañana el brillo solar se impondrá en gran parte de la ciudad, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Aunque no hay alertas vigentes para la capital, sí se espera un aumento del tiempo de sol y una radiación ultravioleta extremadamente alta, con valores que alcanzan un índice UV 14 en promedio para toda Lima Metropolitana, según explicó José Mesía, especialista del Senamhi a La República.

¿Dónde hará más calor en Lima Metropolitana?

De acuerdo con Mesía, “vamos a tener mayor tiempo de brillo solar en comparación a días pasados”. Esta variación se mantiene según la ubicación:

Lima Oeste (distritos cercanos al litoral como Miraflores, Barranco, Chorrillos, San Isidro, Magdalena del Mar, Pueblo Libre, San Miguel): temperaturas entre 21°C y 22°C .

(distritos cercanos al litoral como Miraflores, Barranco, Chorrillos, San Isidro, Magdalena del Mar, Pueblo Libre, San Miguel): temperaturas entre . Lima Este (distritos más alejados del mar como Ate, Santa Anita, La Molina, San Juan de Lurigancho): temperaturas entre 24°C y 25°C, con picos de hasta 26°C.

Por las noches, el descenso será moderado:

Lima Este: entre 15°C y 16°C .

entre y . Lima Oeste: entre 17°C y 18°C.

¿Por qué ocurre este cambio?

Mesía explicó que estas condiciones responden a un comportamiento “propio de la temporada”. No hay un incremento significativo de vientos del sur ni un efecto meteorológico extraordinario que influya actualmente en la costa limeña.

¿Lloviznas?

Serán mínimas. “La probabilidad de llovizna es bastante baja o casi nula para los próximos días”, indicó.

La advertencia: radiación extrema

Senamhi reiteró que el índice UV seguirá muy elevado: “La radiación está alta, extremadamente alta… en toda la Lima Metropolitana está en un promedio de 14, que es el máximo”. El horario más riesgoso será entre 10:00 a.m. y 4:00 p.m., cuando la exposición directa es más intensa.

Recomendaciones del Senamhi

Abrigarse ligeramente solo en las primeras horas de la mañana.

Usar bloqueador solar antes del mediodía y reaplicarlo.

Tomar precauciones en horas de mayor radiación, incluso si el cielo amanece cubierto.

Mantener ropa ligera durante el día: el calor se sentirá más en los distritos del este.

