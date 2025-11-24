HOYSuscripcion LR Focus

Minedu suspende clases este 25 de noviembre: ¿en qué región?
Sociedad

¿A guardar las casacas? Senamhi pronostica días soleados y alta radiación UV en estos distritos de Lima

Se recomienda el uso de bloqueador solar y resguardarse del sol en horarios críticos entre 10 a.m. y 4 p.m. Además, se prevén lluvias casi nulas en Lima esta semana.

La capital limeña vivirá una semana de un aumento del sol a partir de media mañana, según Senamhi.
La capital limeña vivirá una semana de un aumento del sol a partir de media mañana, según Senamhi.

Esta semana, la capital limeña aun amanecerá con cielos nublados, pero desde media mañana el brillo solar se impondrá en gran parte de la ciudad, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Aunque no hay alertas vigentes para la capital, sí se espera un aumento del tiempo de sol y una radiación ultravioleta extremadamente alta, con valores que alcanzan un índice UV 14 en promedio para toda Lima Metropolitana, según explicó José Mesía, especialista del Senamhi a La República.

PUEDES VER: Hombre muere tras quedarse dormido en la pista y ser atropellado por miniván en San Martín de Porres

¿Dónde hará más calor en Lima Metropolitana?

De acuerdo con Mesía, “vamos a tener mayor tiempo de brillo solar en comparación a días pasados”. Esta variación se mantiene según la ubicación:

  • Lima Oeste (distritos cercanos al litoral como Miraflores, Barranco, Chorrillos, San Isidro, Magdalena del Mar, Pueblo Libre, San Miguel): temperaturas entre 21°C y 22°C.
  • Lima Este (distritos más alejados del mar como Ate, Santa Anita, La Molina, San Juan de Lurigancho): temperaturas entre 24°C y 25°C, con picos de hasta 26°C.

Por las noches, el descenso será moderado:

  • Lima Este: entre 15°C y 16°C.
  • Lima Oeste: entre 17°C y 18°C.

¿Por qué ocurre este cambio?

Mesía explicó que estas condiciones responden a un comportamiento “propio de la temporada”. No hay un incremento significativo de vientos del sur ni un efecto meteorológico extraordinario que influya actualmente en la costa limeña.

¿Lloviznas?

Serán mínimas. “La probabilidad de llovizna es bastante baja o casi nula para los próximos días”, indicó.

La advertencia: radiación extrema

Senamhi reiteró que el índice UV seguirá muy elevado: “La radiación está alta, extremadamente alta… en toda la Lima Metropolitana está en un promedio de 14, que es el máximo”. El horario más riesgoso será entre 10:00 a.m. y 4:00 p.m., cuando la exposición directa es más intensa.

PUEDES VER: Clases suspendidas el martes 25 de noviembre, según Minedu: esta región tendrá día no laborable

Recomendaciones del Senamhi

  • Abrigarse ligeramente solo en las primeras horas de la mañana.
  • Usar bloqueador solar antes del mediodía y reaplicarlo.
  • Tomar precauciones en horas de mayor radiación, incluso si el cielo amanece cubierto.
  • Mantener ropa ligera durante el día: el calor se sentirá más en los distritos del este.

