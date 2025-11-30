Un agente pastoral fue detenido en el Establecimiento Penitenciario de Lurigancho al intentar ingresar componentes electrónicos prohibidos en su billetera. | composición LR

Personal de seguridad del Establecimiento Penitenciario de Lurigancho intervino a un pastor evangélico que intentó ingresar componentes electrónicos prohibidos al penal, cuando se disponía a reunirse con internos del pabellón 18, quienes integran una congregación religiosa.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que a David Felipe Aguilar Mendoza se le encontraron dos chips telefónicos y una tarjeta de memoria micro SD ocultos en su billetera, durante una revisión corporal de rutina, como parte de los protocolos de control obligatorios para todo visitante.

De acuerdo con imágenes difundidas de la intervención, los chips corresponderían a dos grandes operadoras del país, y la memoria tendría una capacidad de 2 GB. El agente pastoral indicó que no recordaba que llevaba dichos dispositivos entre sus pertenencias y sostuvo que su labor en el penal se limita a actividades de oración con los internos.

Autoridades investigan los hechos

El INPE reiteró que estos elementos son considerados de alto riesgo para la seguridad penitenciaria, debido a que pueden ser utilizados para establecer comunicaciones ilícitas desde el interior del penal.

Ante el hallazgo, el personal penitenciario notificó de inmediato al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú (PNP) para las diligencias e investigaciones correspondientes.

INPE se pronuncia

La institución recordó, además, que el ingreso de equipos de comunicación, sus componentes, drogas u otros objetos prohibidos está terminantemente restringido en todos los establecimientos penitenciarios del país y que quienes intentan vulnerar esta norma se exponen a sanciones administrativas y penales, incluida pena privativa de la libertad.

El penal de Lurigancho, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), es considerado el más poblado del país y se mantiene como uno de los principales focos de atención en las políticas de control, seguridad y reinserción social impulsadas por el Estado.

